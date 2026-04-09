El crudo relato de la jugadora de hockey abusada en un rito de iniciación: “Me puse una bolsa de consorcio encima para que la gente no pudiera verme”

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae al Amanecer, la jugadora de hockey denunciante relató cómo fue víctima de un presunto abuso en el marco de un ritual de iniciación en un club de hockey femenino de Mendoza, donde la Justicia reabrió la investigación y ya hay dos imputadas.

En diálogo con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la joven detalló que nunca existió consentimiento para los hechos y que el episodio la dejó marcada desde hace tres años. La entrevista se dio luego de que la madre de una de las acusadas negara los cargos y asegurara que todo fue “consensuado”.

“No, en absoluto. Imagínense, si hubiese sido consentido, no hubiese denunciado”, sostuvo la jugadora ante la consulta directa sobre si accedió voluntariamente al ritual. A su vez, explicó que jamás hubo una conversación previa ni se le planteó lo que iba a suceder: “Nunca supe a lo que iba. Nunca hubo una charla previa de: ‘Bueno, chicas, les vamos a hacer esto, ¿están de acuerdo?’ Nunca”.

La joven describió el contexto en el que ocurrió el hecho: “Yo pensé que iba a que me tiñan el pelo. Y cuando entré fue completamente distinto. Ya habían cerrado la puerta, ya estaba vendada, ya me había sacado la remera, ya estaba semidesnuda”. Y subrayó la dificultad de oponerse a la situación por su edad y la presión del grupo: “Es muy difícil también siendo adolescente, dieciséis años, estando vendada, o sea, tenés un sentido menos, no tenés proporción del espacio, tenés a diez adultas, riéndose, diciéndote cosas”.

La entrevistada rebatió el argumento de la madre de una de las acusadas, quien había insistido en la idea del consentimiento: “Parece que lo presenció ella, porque si no, ¿cómo vas a saber vos, que no estuviste, si yo di un consentimiento o no?”.

El bautismo y la sensación de humillación

El relato incorporó detalles de lo sucedido en el vestuario del club: “Estaba vendada, estaba sentada y siento que me abren la calza. No doy consentimiento, nada, me abren la calza y me meten algo desde el ombligo hasta la entrepierna”. Y aclaró: “Sé que era una morcilla porque por abajo podía ver un poco, que me la quiero correr. Una de las chicas me dice: ‘No, no te la puedes correr’. Y le digo: ‘Me está incomodando, no quiero’. Dice: ‘No, no, dejátela, dejátela’. Le invento una excusa de que tenía el piercing en el ombligo y se me iba a infectar. Y ahí me dejó corrérmela para un costado”.

Para la denunciante, no se trató de un juego: “Me dio asco. De hecho, después, me da risa cuando dicen que no tuvo connotación sexual, porque todos los comentarios eran justamente sexuales”. Y apuntó a la gravedad de naturalizar estos rituales: “Me parece que es un mensaje muy peligroso que está dando esta mujer (en relación a la madre de una de las denunciadas), porque me parece que naturalizar este tipo de ritos no está bien. Me indigna, no solo como víctima, sino como mujer”.

Y añadió que nunca recibió disculpas ni gestos de arrepentimiento de parte de las otras jugadoras ni del club: “Nadie se acercó para pedirme perdón. No ha habido ningún signo de arrepentimiento, lo cual a mí personalmente me preocupa”.

El proceso judicial y el impacto social

La Justicia de Mendoza reabrió la investigación por presunto abuso sexual, ocurrida hace tres años durante un torneo en el Club Alemán. “Según tengo entendido, fueron seis de ellas a la imputación y debido a que también tenían que tomarles las declaraciones, tardaron, entonces fueron solamente dos. Desconozco si en estos días las han vuelto a citar”, reveló la jugadora.

Sobre el argumento de que su familia busca dinero, la joven fue tajante: “Me encantaría contarle a esta mujer de que mis abogados están trabajando ad honorem. No han cobrado un peso por todo el trabajo que han hecho. No hay ninguna demanda civil presentada al momento”. Y aseguró que, en caso de obtener algún resarcimiento, lo donará: “Si en un futuro llega a suceder y llega a pasar todo esto, tengo el único interés que es el de donarlo”.

Consultada por la reacción de otras víctimas y el motivo por el que no todas denunciaron, explicó: “Denunciar es mucho más complejo, porque salís de tu grupo, porque tus papás quizás son amigos de los papás de los que te hicieron esas cosas”. Luego, señaló que todas, tras el hecho, estaban angustiadas y que existe un registro de chats donde el grupo expresó su malestar.

La entrevistada relató cómo fue el momento posterior al episodio: “Me puse una bolsa de consorcio encima para que la gente no pudiera verme y me fui al otro baño. Al principio, estábamos calladas, muy angustiadas”.

Sobre la repercusión pública y el avance de la causa, dijo: “Ya que este tema esté en debate es muchísimo. Cualquier persona que vea una nota se replantea en su casa si estas acciones están bien o mal”. Por último, destacó la iniciativa de la diputada provincial Juliana Díaz, quien presentó un proyecto de ley para establecer protocolos de actuación frente a abusos en clubes deportivos y reconoció que su caso sirvió de inspiración.

La denunciante confirmó que no hubo consentimiento suyo y relató los abusos que sufrió en el rito de iniciación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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