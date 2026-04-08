Una mujer se ganó la confianza de un jubilado, entró a su casa con tres hombres y lo desvalijó

La víctima permaneció atada de manos mientras los asaltantes buscaban dinero en la vivienda

Un hombre de 86 años fue víctima de una violenta entradera tras permitir la entrada a su casa de una mujer a la que conocía y había ayudado en otras oportunidades. El hecho ocurrió en una vivienda de Marcelo T. de Alvear al 2100, en Mar del Plata, y terminó por desnudar un plan en el que la confianza y la cercanía fueron el punto de partida para el asalto.

La secuencia se puso en marcha cuando la mujer cruzó el umbral del domicilio, un gesto cotidiano que, en pocos minutos, cambió el ritmo de la jornada. Apenas ella ingresó, dos hombres irrumpieron en la propiedad.

De acuerdo con la investigación, los asaltantes redujeron al jubilado, lo ataron de manos, lo golpearon y lo amenazaron con un arma blanca. Según informó el medio local Ahora Mar del Plata, mientras la víctima permanecía inmovilizada, los delincuentes se dedicaron a revisar cada espacio de la casa en busca de dinero y objetos de valor. La tensión se prolongó durante cerca de una hora, lapso en el que un tercer hombre se sumó al grupo para reforzar la presencia de los intrusos.

En su intento de huida, los asaltantes procuraron llevarse pertenencias en el automóvil del hombre, pero el vehículo no arrancó y, ante ese contratiempo, escaparon a pie. La mujer, en tanto, permaneció junto a la víctima e intentó hacerle creer que también había sido reducida durante el asalto.

La mujer intentó simular que también había sido reducida durante el asalto, pero terminó detenida

Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona reveló otra realidad: las imágenes permitieron establecer que la mujer había llegado al lugar junto a los delincuentes y se mantuvo con ellos antes de ingresar a la vivienda, lo que confirmó su participación activa en el hecho.

Con esos registros, efectivos de la Comisaría Quinta procedieron a la aprehensión de la mujer. La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, conducida por el fiscal Carlos De la Canale, quien la imputó por robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma blanca.

Además, dispuso una serie de medidas de investigación para avanzar en el esclarecimiento del episodio y determinar el grado de participación de todos los involucrados.

Salvaje entradera a una jubilada en La Matanza: la torturaron durante casi dos horas, la desvalijaron y huyeron en su camioneta

Salvaje entradera a una jubilada en La Matanza: la torturaron durante casi dos horas y le robaron su camioneta

Una jubilada de 75 años fue víctima de una violenta entradera en su casa de de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en su domicilio y la golpearon para robarle sus pertenencias de valor y la camioneta que tenía estacionada en el garage.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cerca de las 2.47 de la madrugada, cuando las cámaras de seguridad registraron los movimientos de los sospechosos. Llegaron a bordo de un auto de color blanco y estacionaron en la esquina de Esteban de Luca y Patrón y Domingo Victorio de Achega, en el barrio Las Nieves y a tan solo 300 metros de la transita ruta nacional N° 3.

Una vez en el lugar, uno de los delincuentes descendió del vehículo y se aseguró de que no haya testigos. Segundos después, detrás de él aparecen sus dos cómplices, que se pararon frente a la puerta de ingreso a la vivienda, se treparon a la fachada y saltaron al patio interno de la casa.

La víctima fue sorprendida por los asaltantes mientras descansaba sola en su habitación, debido a que, según confiaron fuentes del caso a este medio, su esposo estaba de viaje. Entredormida, la mujer escuchó ruidos en la parte trasera de su casa, abrió la puerta del fondo y fue en ese momento cuando los asaltantes lograron acceder al interior de la vivienda.

Con las pertenencias de valor en su poder y la víctima maniatada en el baño, los tres atacantes abrieron el portón del garage de la vivienda, se subieron a la camioneta utilitaria de la jubilada y al Fiat Cronos en el que se movía la banda, y huyeron en dirección a la calle Pedro M. Obligado.

La investigación está en manos del fiscal Gastón Bianchi, titular de la UFI N° 3 de La Matanza, quien trabaja para dar con los sospechosos.