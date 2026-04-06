Salvaje entradera a una jubilada en La Matanza: la torturaron durante casi dos horas, la desvalijaron y huyeron en su camioneta

Salvaje entradera a una jubilada en La Matanza: la torturaron durante casi dos horas y le robaron su camioneta

Una jubilada de 75 años fue víctima de una violenta entradera en su casa de de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en su domicilio y la golpearon para robarle sus pertenencias de valor y la camioneta que tenía estacionada en el garage.

Tras casi dos horas de tormentos, los asaltantes huyeron del lugar en el vehículo y, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, hasta este lunes, continuaban prófugos.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cerca de las 2.47 de la madrugada, cuando las cámaras de seguridad registraron los movimientos de los sospechosos. Llegaron a bordo de un auto de color blanco y estacionaron en la esquina de Esteban de Luca y Patrón y Domingo Victorio de Achega, en el barrio Las Nieves y a tan solo 300 metros de la transita ruta nacional N° 3.

Una vez en el lugar, uno de los delincuentes descendió del vehículo y se aseguró de que no haya testigos. Segundos después, detrás de él aparecen sus dos cómplices, que se pararon frente a la puerta de ingreso a la vivienda, se treparon a la fachada y saltaron al patio interno de la casa.

El momento en que los tres delincuentes armados irrumpieron en la casa de la víctima.

La víctima fue sorprendida por los asaltantes mientras descansaba sola en su habitación, debido a que, según confiaron fuentes del caso a este medio, su esposo estaba de viaje. Entredormida, la mujer escuchó ruidos en la parte trasera de su casa, abrió la puerta del fondo y fue en ese momento cuando los asaltantes lograron acceder al interior de la vivienda.

Con las pertenencias de valor en su poder y la víctima maniatada en el baño, los tres atacantes abrieron el portón del garage de la vivienda, se subieron a la camioneta utilitaria de la jubilada y al Fiat Cronos en el que se movía la banda, y huyeron en dirección a la calle Pedro M. Obligado.

Según consigna el medio Primer Plano Online, la mujer fue asistida tras lograr ser liberada, pero no logra superar el shock por la pesadilla que vivió en su propia casa.

Los asaltantes huyeron a bordo de la camioneta utilitaria de la víctima y Fiat Cronos blanco en el que se movía la banda.

La investigación está en manos del fiscal Gastón Bianchi, titular de la UFI N° 3 de La Matanza, quien trabaja para dar con los sospechosos. En ese sentido, una de las grabaciones a las que accedió este medio muestra el rostro al descubierto de uno de ellos, lo cual puede ser determinante para que los investigadores puedan determinar su identificación.