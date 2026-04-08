Crimen y Justicia

“Me sentí entregada”: qué dijo la policía que baleó a un chofer y a sus compañeros de viaje en Almagro

La agente, cabo de la PFA, abrió fuego dentro del auto e hirió a todos sus ocupantes. Fue procesada por tentativa de homicidio y lesiones

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Tiroteo en Almagro

El 2 de abril de 2026, minutos antes de las 8 de la mañana, algo extraño sucedió dentro de un Chevrolet Corsa Wagon, cerca de la intersección de Maza y Venezuela, en el barrio porteño de Almagro. Primero, se escucharon detonaciones; luego, una mujer salió corriendo del vehículo, donde quedaron heridos de bala el resto de los ocupantes: tres hombres y una mujer.

La mujer es una integrante de la Policía Federal que estaba de civil. La investigación, a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de la auxiliar fiscal Catalina Neme, determinó que la agente, que es cabo de División Custodias Estratégicas y madre de tres hijos, efectuó al menos cinco disparos con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El conductor del auto de aplicación recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en la zona posterior del hemitórax derecho, lesiones que, según los informes médicos citados, pusieron en riesgo su vida.

El mismo diagnóstico se aplicó a una pasajera ubicada en el asiento trasero, que fue alcanzada por un disparo en el abdomen y otro en el brazo izquierdo, con fractura expuesta de húmero.

Por su parte, el hombre que viajaba como acompañante delantero sufrió una herida de arma de fuego en la fosa ilíaca (en la zona de la cadera) izquierda, aunque los profesionales que lo atendieron determinaron que su vida no corrió peligro.

El otro pasajero, ubicado en el asiento trasero, presentó una herida de bala en el muslo izquierdo; el proyectil fue extraído en el hospital y recibió el alta médica, mientras que los heridos graves permanecen internados en el Hospital Ramos Mejía con pronóstico reservado.

La oficial fue arrestada por la Policía de la Ciudad y este martes, a pedido de la fiscal, la jueza Julia Correa, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22, dispuso que siga detenida, en principio, por el delito de tentativa de homicidio y lesiones, agravadas por el uso de arma.

Pero, ¿cómo empezó todo?

El grupo de pasajeros y la agente habían abordado el vehículo a las 7:30 cerca de la estación de trenes de Liniers, con destino a la estación Once. Todos se dirigían hacia la misma zona y la agente de la PFA se sumó al viaje para compartir gastos. El trayecto incluyó avenidas como Perito Moreno y Avenida Directorio. El incidente se desató cuando el automóvil se detuvo sobre la calle Maza.

En ese momento, la agente extrajo su arma reglamentaria y comenzó a disparar contra los ocupantes. La secuencia de violencia finalizó cuando uno de los pasajeros logró desarmarla mediante un forcejeo. La imputada, entonces, descendió del vehículo.

La oficial de la PFA se defendió en su indagatoria y reveló por qué decidió disparar su arma. Dijo que estaba buscando un auto de aplicación para llegar al trabajo, al igual que otras personas cerca de la estación de Liniers, y que un hombre la invitó a viajar con él y otras dos personas.

Ella aceptó y le resultaron sospechosas varias cuestiones: que el Chevrolet llegó enseguida, que la chica que viajaba con ella no quiso sentarse del lado del acompañante, que al chofer no le funcionaba el GPS y que se comenzaron a sacar selfies.

“Siento complicidad entre ellos. Empiezo a sospechar que algo iba a pasar, me sentía entregada”, aseguró. Todo empeoró cuando intentó abrir la ventanilla y no pudo hacerlo.

Según su versión, le dijo a la chica: “Me siento mal” y escuchó “es ahora, es ahora”. Sintió que la empujaron y la apretaron contra un costado. Le sacaron el celular y vio hacer un ademán al pasajero, “como que quiere extraer algo de su bolso”. Fue ahí donde disparó. “Sentí que me iban a matar”, confesó.

“Estaba muy aturdida. Salí corriendo y pedí ayuda. En shock, desesperada. Estaba muy asustada, fue terrible”, cerró su defensa.

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