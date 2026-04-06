Crimen y Justicia

Allanaron en dos búnkers de Córdoba y hay dos detenidos: uno de ellos tenía tobillera electrónica

Los operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se realizaron en domicilios ubicados sobre calles Icho Cruz al 50 y Canals al 6200, en barrio Comercial de la capital provincial

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Agente de la FPA con uniforme negro y casco detiene a una persona esposada, cuya cabeza está cubierta con una prenda blanca. Se ven azulejos en la pared y una ventana
Un agente de la FPA detiene a un individuo en el marco de un allanamiento que desmanteló bunkers de drogas en la provincia de Córdoba (El Doce.tv)

Después de más de seis meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular dos puntos de venta de droga en la ciudad de Córdoba. El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, culminó con la detención de dos hombres mayores de edad y la incautación de una considerable cantidad de sustancias prohibidas.

En la madrugada del operativo, los equipos de la FPA irrumpieron en dos viviendas ubicadas en calle Icho Cruz al 50 y Canals al 6200, dentro del barrio Comercial. Las acciones se desarrollaron en simultáneo, con la participación directa de fiscales y personal especializado, bajo estricta coordinación judicial. Los agentes lograron ingresar sin incidentes y neutralizar a los sospechosos en ambos inmuebles.

La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias anónimas que apuntaban a la existencia de una red de venta de estupefacientes que operaba en el sector.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, durante los allanamientos se decomisaron 520 dosis de marihuana y 183 de cocaína, además de plantas y cigarrillos de cannabis sativa. También se encontró dinero en efectivo por $586.700, un arma de fuego y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de sustancias, como balanzas, envoltorios y teléfonos celulares. Todos estos elementos fueron catalogados y puestos a disposición de la justicia para profundizar la investigación.

Vista aérea de varias dosis de drogas en bolsas negras y claras, un ladrillo de marihuana, y una pistola gris con detalles amarillos sobre una superficie marrón
Material incautado durante un allanamiento en Córdoba, incluyendo diversas drogas y un arma de fuego (El Doce.tv)

Uno de los domicilios funcionaba como un auténtico búnker de venta de drogas. Según se informó, el principal investigado continuaba atendiendo el lugar a pesar de tener colocada una tobillera electrónica por una causa previa de violencia familiar.

En el allanamiento participó la perra detectora Hanna, entrenada en la búsqueda de estupefacientes. El animal fue determinante para ubicar marihuana escondida en la parte superior de un ropero, lo que facilitó el secuestro de dosis adicionales y reforzó las pruebas contra los detenidos.

El operativo también permitió identificar la modalidad de comercialización: el búnker mantenía una atención permanente de clientes, principalmente durante horarios nocturnos. Las tareas de inteligencia demostraron que los acusados recurrían a dispositivos electrónicos y vigilancia propia para advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, lo que dificultó las tareas previas de recolección de pruebas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los dos hombres detenidos fueron trasladados a sede judicial. Ambos fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes, delito tipificado en la legislación argentina y penado con severidad. La Fiscalía anticipó que solicitará medidas cautelares estrictas, debido a la gravedad de los hechos y los antecedentes de al menos uno de los imputados.

La investigación sigue su curso, con la expectativa de nuevas derivaciones a partir de los elementos secuestrados y las declaraciones de los detenidos. Los dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y documentación incautada serán sometidos a peritajes, en busca de información sobre otros posibles integrantes de la red y el alcance real de las operaciones desarticuladas.

La noticia llega luego de que atraparan a un policía de la provincia de Córdoba que vendía droga. Durante el operativo en el que fue descubierto, su pareja intentó ocultar cocaína, la consumió y, como consecuencia, murió horas más tarde en un hospital. El oficial quedó detenido y fue imputado por tenencia de estupefacientes para comercialización.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, durante el ingreso del personal táctico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a la vivienda, ubicada en el barrio IPV 360 de la ciudad capital, la principal investigada optó por ingerir varios envoltorios de cocaína en el baño, en un intento desesperado por deshacerse de la sustancia.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Poco después, la mujer experimentó vómitos y convulsiones. Ante su estado crítico, los oficiales la trasladaron de inmediato al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, ubicado en el barrio Argüello, donde fue asistida por el equipo médico.

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