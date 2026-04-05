Un jubilado se cayó mientras hacía ejercicio en La Plata y tres ladrones le robaron antes de que pudiera levantarse

La zona en donde ocurrió el hecho

Un jubilado de La Plata fue víctima de un robo exprés mientras trotaba en la vía pública durante la mañana del viernes. Luego de haber perdido el equilibrio y caerse al piso, una banda de delincuentes lo sorprendió y le robó las pocas pertenencias que tenía en ese momento.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando un automóvil Volkswagen Gol gris con tres hombres a bordo se detuvo junto a él en la zona de 132 entre 529 y 530, en el barrio San Carlos. La víctima realizaba su rutina de actividad física, pero tropezó y cayó al suelo por intentar alejarse del vehículo sospechoso.

En ese momento, dos de los ocupantes aprovecharon la situación, descendieron rápidamente para poder rodearlo mientras seguía tirado en el piso. Uno de ellos lo amenazó con un cuchillo, con la intención de inmovilizarlo y que no se resistiera al robo.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, los delincuentes se apoderaron de su celular marca iPhone, el par de zapatillas que llevaba puestas, unos auriculares tipo vincha marca Aiwa e, incluso, se quedaron con su DNI.

El hombre había salido a hacer actividad física cuando fue asaltado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que la banda escapara del lugar, el hombre fue atendido en una salita de primeros auxilios por el golpe sufrido durante la caída. Las autoridades iniciaron la investigación del caso, aunque hasta el momento no hay delincuentes identificados.

Hallaron a una jubilada de 69 años muerta en el baño del bingo de La Plata

El jueves 26 de marzo, se conoció que una mujer murió en el interior del Bingo La Plata, ubicado en diagonal 80 y 116, donde fue hallada sin signos vitales en el baño de mujeres. La víctima fue identificada por personal policial que acudió al lugar tras recibir una alerta sobre una persona inconsciente en el establecimiento. Se trataba de Gloria Eugenia Rodríguez Blanco, de 69 años, una jubilada y residente de la capital bonaerense.

De acuerdo con la información oficial, los agentes fueron recibidos por empleados de seguridad privada, quienes señalaron el sitio donde la mujer yacía descompuesta. Poco después, arribó una ambulancia y una médica constató la muerte de Rodríguez Blanco. Además, descartaron signos de violencia o faltantes de pertenencias en la escena. Varios testigos indicaron que la mujer asistía habitualmente al bingo y tenía diversos problemas de salud.

Según los testigos, la mujer era cliente frecuente del establecimiento

No obstante, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial La Plata tomó intervención en el hecho y dispuso las diligencias correspondientes. Por este motivo, solicitaron la presencia de peritos y el posterior traslado del cuerpo a la morgue policial, donde se realizaría la autopsia para establecer las causas del deceso.

En línea con esto, los investigadores explicaron que la causa se centrará en confirmar que la muerte no estuvo vinculada a hechos violentos, dada la ausencia de indicios en el lugar. De hecho, no es la primera vez que ocurre un caso de este estilo, debido a que en mayo del año pasado se informó que en un bingo de Mar del Plata, donde una jubilada de 72 años murió súbitamente en el salón de juegos ubicado en Avenida Edison al 400, en la zona del Puerto.

Pese a que los efectivos encargados de la vigilancia adicional en el sitio acudieron para asistir a la víctima, el equipo médico certificó su muerte sin encontrar lesiones ni signos de violencia. Por esto, las autoridades señalaron que la muerte fue natural y no intervino la Justicia. La hija de la víctima permaneció junto al cuerpo hasta la finalización de los peritajes, según medios locales.

El episodio generó indignación y repercusiones porque, mientras el cuerpo se hallaba cubierto con una tela blanca, la actividad en el salón continuó y numerosos apostadores siguieron utilizando las máquinas de juego a pocos metros del lugar.