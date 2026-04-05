Lo asesinaron a balazos, lo descartaron en una zona rural de Córdoba y detuvieron a un hombre de 55 años

Horas después de que se encontrara el cuerpo de la víctima, las autoridades detuvieron al presunto asesino (El Doce.tv)

A tan solo un día de que el cuerpo de un joven de 28 años fuera hallado sin vida en una zona rural del Camino Chacra de la Merced, ubicado en la ciudad de Córdoba, las autoridades detuvieron a un hombre de 55 años acusado de haber sido el autor del crimen.

El hallazgo se produjo el viernes a la noche en el kilómetro 11 de ese camino, cuando el personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias se presentaron producto de una denuncia realizada al 911. Fue así que constataron que la víctima se encontraba tirada en el piso con múltiples heridas de bala.

Durante una revisión ocular, las autoridades constataron que el joven presentaba impactos en el dorsal izquierdo y en el ojo izquierdo. Ante el nivel de gravedad de estas lesiones, plantearon que estas heridas habrían provocado su muerte en el lugar.

Desde ese entonces, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que desplegó un operativo junto con efectivos de la localidad de Malvinas Argentinas. Como resultado de las averiguaciones, en las últimas horas del sábado, tras tareas de rastreo, la Policía logró detener a un hombre de 55 años.

El área rural en donde encontraron el cuerpo del joven de 28 años

Según la información publicada en El Doce.tv, el acusado de presuntamente haber sido el autor del crimen fue capturado en la calle Los Crisantemos al 1700. De la misma manera, se confirmó que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura.

Por el momento, no se difundieron las identidades de la víctima ni del detenido, mientras la Justicia continúa con las diligencias para esclarecer el caso, como, por ejemplo, las circunstancias en que ocurrió el crimen y el móvil que habría motivado el ataque. Tampoco se informaron detalles sobre la relación entre ambos ni sobre posibles antecedentes previos entre el joven asesinado y el sospechoso.

Qué se sabe de la investigación sobre la muerte de José Allende, el joven que apareció muerto en un balneario

La autopsia preliminar de José Gabriel Allende (26), hallado sin vida en el balneario Los Elefantes de Mina Clavero, confirmó que su muerte se debió a un shock cardiogénico irreversible. En paralelo, la Fiscalía de Córdoba mantiene detenidas a tres personas, entre ellas una de las últimas que estuvo con él antes de que se reportara su desaparición.

Los informes forenses detallaron que el cuerpo del joven no presentaba lesiones óseas ni heridas externas que expliquen la muerte, aunque sí un avanzado estado de descomposición, consistente con haber permanecido sumergido durante un periodo prolongado en el agua.

El cuerpo de Allende no presentaba lesiones compatibles con la muerte

De la misma manera, se extrajeron muestras para exámenes toxicológicos y de anatomía patológica, cuyos resultados aún deben incorporarse a la investigación. Según explicaron las autoridades, estos resultados podrían ampliar el panorama de qué fue lo que ocurrió con José.

El operativo de búsqueda comenzó el domingo 22 de marzo, después de que Allende fuera visto por última vez al salir de la Plaza Centenario, donde había estado con amigos hasta las 3 de la madrugada del lunes. Después de varios días, su cuerpo fue encontrado sin signos de violencia externa, pero con síntomas de inmersión prolongada.

El relato de Luciana Allende, hermana de la víctima, amplió ante El Doce.tv los posibles móviles e instancias del episodio, sugiriendo un escenario de enfrentamiento. Describió que, tras dejar la plaza, Allende se habría reunido con un conocido, la pareja de este y otro joven no identificado.

El grupo se habría dirigido primero a un kiosco, donde supuestamente se produjo un robo violento. “Me dicen que este desconocido le da a mi hermano un envoltorio para que mi hermano haga un pasamano, que cuando mi hermano va a llevar esto en la esquina de ese kiosco, lo golpean y cuando mi hermano cae al piso, le roban el celular y sale corriendo”, relató.

El balneario en donde habría sido encontrado el joven

Más tarde, el joven habría intentado contactar a los supuestos agresores para recuperar su teléfono, lo que motivó su presencia en una vivienda próxima a la plazoleta Merlo y el posterior movimiento del grupo hacia otra dirección. El último registro fehaciente de Allende corresponde a una cámara de seguridad que lo captó solo a las 6:00 del lunes.

Las pistas recogidas hasta el momento, con especial atención al relato proporcionado por la familia, orientaron una de las líneas de investigación de la Fiscalía hacia un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcomenudeo. A pesar de esto, los tres detenidos aún no tienen vínculos determinados oficialmente, y sus identidades permanecen bajo reserva.

Durante los procedimientos de detención ejecutados entre el viernes y el sábado de la semana pasada, las fuerzas policiales secuestraron varios teléfonos móviles, prendas de vestir y un vehículo que habría sido empleado por los sospechosos. Los objetos incautados serán sometidos a peritajes técnicos que buscan establecer su conexión precisa con la muerte de Allende.