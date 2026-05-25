Cayó una banda dedicada a hacer escruches en departamentos vacíos de CABA: sus antecedentes

Los cinco detenidos.

Cinco delincuentes dedicados a realizar escruches, cuatro de ellos con antecedentes penales, fueron detenidos la semana pasada por personal de la Policía de la Ciudad en un edificio ubicado en el barrio porteño de Monserrat, donde los sospechosos habían ingresado por la fuerza a un departamento y amenazaron a la dueña para exigirle el pago de supuestos alquileres atrasados. Sin embargo, todo se trataba de un engaño y el objetivo de los sospechosos era ingresar a la propiedad para desvalijarla.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que el operativo ocurrió cerca de las 21:50 en un edificio ubicado sobre la avenida Belgrano al 1300, entre Santiago del Estero y Salta, donde la víctima, una mujer nacida en Camerún y nacionalizada argentina, logró pedir auxilio desde el balcón y alertar a la central del 911 mientras los asaltantes trataban de ingresar a su domicilio.

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Al subir al sexto piso, los efectivos de la comisaría vecinal 1 B encontraron a los cinco hombres con un taladro, destornilladores de variadas dimensiones, barretas, llaves tubo, allen y francesas, entre otras herramientas de fractura, con las que no pudieron justificar su presencia ni sus intenciones en el lugar.

Parte de las herramientas de efracción que les secuestraron a los sospechosos.

Al entrevistar a la inquilina, ella relató a los policías que los hombres habían irrumpido con violencia en su vivienda y la amenazaron para que abonara alquileres que, según su testimonio, no debía. Además, aclaró que no tenía vínculo alguno con los acusados ni mantenía deudas de morosidad.

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E fiscal Santiago Almeida, de la Unidad de Flagrancia Este, dispuso la inmediata detención de los cinco sospechosos y el secuestro de las herramientas con las que llevaban a cabo los escruches.

Los detenidos fueron identificados como D.M.D. (48); G.L.B. (32); C.A.V. (24); M.R.N. (33) y C.F. (37), de los cuales cuatro tienen antecedentes policiales: dos por tenencia de arma de guerra sin autorización, uno por tentativa de robo y el restante por venta de drogas.

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