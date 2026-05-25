Crimen y Justicia

Cayó una banda dedicada a hacer escruches en departamentos vacíos de CABA: sus antecedentes

Los cinco detenidos fueron arrestados cuando intentaban ingresar a una unidad en un edificio de Monserrat

Guardar
Google icon
Cinco hombres con rostros difuminados, algunos con ropa deportiva, son custodiados por dos oficiales de policía uniformados contra una pared clara con un cartel de 'Policía'
Los cinco detenidos.

Cinco delincuentes dedicados a realizar escruches, cuatro de ellos con antecedentes penales, fueron detenidos la semana pasada por personal de la Policía de la Ciudad en un edificio ubicado en el barrio porteño de Monserrat, donde los sospechosos habían ingresado por la fuerza a un departamento y amenazaron a la dueña para exigirle el pago de supuestos alquileres atrasados. Sin embargo, todo se trataba de un engaño y el objetivo de los sospechosos era ingresar a la propiedad para desvalijarla.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que el operativo ocurrió cerca de las 21:50 en un edificio ubicado sobre la avenida Belgrano al 1300, entre Santiago del Estero y Salta, donde la víctima, una mujer nacida en Camerún y nacionalizada argentina, logró pedir auxilio desde el balcón y alertar a la central del 911 mientras los asaltantes trataban de ingresar a su domicilio.

PUBLICIDAD

Al subir al sexto piso, los efectivos de la comisaría vecinal 1 B encontraron a los cinco hombres con un taladro, destornilladores de variadas dimensiones, barretas, llaves tubo, allen y francesas, entre otras herramientas de fractura, con las que no pudieron justificar su presencia ni sus intenciones en el lugar.

Varias herramientas de cerrajería y construcción, como destornilladores, alicates, una llave inglesa y un martillo, sobre un cartel de la Policía de la Ciudad
Parte de las herramientas de efracción que les secuestraron a los sospechosos.

Al entrevistar a la inquilina, ella relató a los policías que los hombres habían irrumpido con violencia en su vivienda y la amenazaron para que abonara alquileres que, según su testimonio, no debía. Además, aclaró que no tenía vínculo alguno con los acusados ni mantenía deudas de morosidad.

PUBLICIDAD

E fiscal Santiago Almeida, de la Unidad de Flagrancia Este, dispuso la inmediata detención de los cinco sospechosos y el secuestro de las herramientas con las que llevaban a cabo los escruches.

Los detenidos fueron identificados como D.M.D. (48); G.L.B. (32); C.A.V. (24); M.R.N. (33) y C.F. (37), de los cuales cuatro tienen antecedentes policiales: dos por tenencia de arma de guerra sin autorización, uno por tentativa de robo y el restante por venta de drogas.

Temas Relacionados

MontserratEscruchesPolicía de la CiudadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Intento de motín en una comisaría de Balvanera: cuatro detenidos y tres policías fueron hospitalizados

Ocurrió durante la madrugada de este lunes en la Comisaría Comunal N° 3 de la Policía de la Ciudad, en medio de una requisa a los reclusos

Intento de motín en una comisaría de Balvanera: cuatro detenidos y tres policías fueron hospitalizados

Dos hombres amenazaron con un arma a la empleada de un kiosco y se llevaron casi $100 mil

Ocurrió durante la madrugada del domingo en un comercio de la localidad de Charata, Chaco. Hay un detenido y un prófugo

Dos hombres amenazaron con un arma a la empleada de un kiosco y se llevaron casi $100 mil

Los descubrieron merodeando por el Parque Industrial de Neuquén, quisieron escapar y chocaron contra un poste

El incidente ocurrió durante el fin de semana. El vehículo llevaba patentes falsas. Las autoridades buscan a los sospechosos

Los descubrieron merodeando por el Parque Industrial de Neuquén, quisieron escapar y chocaron contra un poste

Asaltaron y golpearon a un taxista en Santa Fe, le robaron el auto y más tarde lo prendieron fuego

El ataque ocurrió mientras el conductor realizaba un viaje en la localidad de Granadero Baigorria. La víctima hizo la denuncia y poco después encontraron el vehículo envuelto en llamas

Asaltaron y golpearon a un taxista en Santa Fe, le robaron el auto y más tarde lo prendieron fuego

Atraparon a un ciudadano paraguayo con casi 900 dosis de pasta base en la Villa 31: tenía pedido de captura

Los agentes de la División Unidad Táctica de Pacificación secuestraron envoltorios de droga, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos

Atraparon a un ciudadano paraguayo con casi 900 dosis de pasta base en la Villa 31: tenía pedido de captura

DEPORTES

Belgrano celebró el título junto a la Mona Jiménez: del jugador que sorprendió al cantar al regalo para el icónico cantante

Belgrano celebró el título junto a la Mona Jiménez: del jugador que sorprendió al cantar al regalo para el icónico cantante

Salió campeón en Europa, festejó con el trofeo y lo rompió en pedazos: el blooper de un ex River en la celebración de su equipo

Las repercusiones en los medios del mundo tras la actuación de Franco Colapinto en el GP de Canadá de F1: “Implacable”

El video del momento de la lesión de Messi en el partido del Inter Miami que encendió las alarmas en la selección argentina

La “maldición” de 64 años que deberá romper la selección argentina en el Mundial para obtener el título

TELESHOW

El inesperado elogio de Pedro Almodóvar a Lorena Vega por su actuación: “La Chavela Vargas del teatro”

El inesperado elogio de Pedro Almodóvar a Lorena Vega por su actuación: “La Chavela Vargas del teatro”

La desafiante travesía de Carolina Baldini: de Croacia a Grecia en moto en un viaje de libertad y nuevos comienzos

Carlos Monti habló sobre los rumores de romance con la periodista Andrea Bisso: “Nos estamos conociendo”

El viaje de Wanda Nara a Rosario: el reencuentro de sus hijas con su abuelo mientras Icardi y la China están en Japón

El sentido homenaje de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata: poesía y memoria en redes

INFOBAE AMÉRICA

Buques cisterna de GNL y superpetroleros retomaron el paso por el estrecho de Ormuz, pero aún hay 20 mil marineros varados

Buques cisterna de GNL y superpetroleros retomaron el paso por el estrecho de Ormuz, pero aún hay 20 mil marineros varados

Condenan en Ecuador a red de trata que amenazaba a víctimas con entregarlas al Tren de Aragua

Democracia, desinformación, desigualdad y guerra: las claves de la encíclica del papa sobre la inteligencia artificial

Daniel Noboa anunció compra de medicinas a India para enfrentar la crisis en hospitales de Ecuador

Un fármaco experimental muestra eficacia contra el sarampión en modelos animales