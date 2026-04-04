Crimen y Justicia

Desarticularon una red de contrabando millonaria: encontraron cigarrillos, electrodomésticos y neumáticos

Un operativo desarrollado en varias provincias permitió la intervención de una organización que movilizaba bienes sin documentación legal, con mercancía procedente del extranjero y distribuida a lo largo del país

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La policía incauta cigarrillos, electrodomésticos y gomas sin aval legal (Fuente:MDZol)
La policía incauta cigarrillos, electrodomésticos y gomas sin aval legal (Fuente:MDZol)

La Policía Federal Argentina realizó un total de 30 allanamientos en varias provincias del país, con el objetivo de desarticular una red gigante de contrabando que operaba a nivel nacional. Esta serie de despliegues policiales permitieron desbaratar una organización que distribuía mercadería ilegal proveniente de Paraguay. El secuestro de los materiales fue valuado en más de 477 millones de pesos.

Durante la operación, que se desarrolló tras una investigación del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, encabezado por Pablo Yadarola, se identificaron 26 sospechosos -21 hombres y 5 mujeres— relacionados con la distribución de productos de origen ilegal en todo el territorio argentino, de acuerdo con la misma fuente.

La Policía Federal Argentina desarticula una red de contrabando en múltiples provincias
La Policía Federal Argentina desarticula una red de contrabando en múltiples provincias

Entre los elementos incautados durante los operativos constan gomas para camiones, electrodomésticos y cigarrillos, todos sin documentación que acreditara su ingreso legal al país, según informó MDZol. Estas mercancías eran movilizadas a diferentes puntos de venta a través de una empresa de encomiendas en Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires, donde además se “congelaron” envíos y se abrieron varias encomiendas bajo orden judicial.

Desde que se empezó el oficio judicial, se realizaron análisis de datos y ciberpatrullajes donde se detectaron 30 domicilios vinculados con la red de contrabando. Algunas de las provincias donde se distribuían son: Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y CABA.

La Fiscalía permitió trazar vínculos entre firmas de logística y redes clandestinas
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Qué secuestraron en los allanamientos por contrabando

El resultado de los allanamientos mostró una cifra millonaria en incautaciones y elementos de gran valor en el mercado negro actual. Durante los operativos policiales, secuestraron mercadería de origen ilegal, entre ellos: más de 10.400.000 de pesos y 400 dólares, alrededor de 1.200 neumáticos de origen chino y brasileño, 650 juguetes importados, 151 artículos electrónicos e indumentaria, 214 perfumes, 23 celulares de alta gama, notebooks, tablets y smartwatches, más de 2.000 atados de cigarrillos extranjeros y varias mochilas, termos, alfombras, herramientas y documentación.

La justicia secuestra bienes por más de 477 millones de pesos en causa de contrabando
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En los procedimientos también se secuestraron cogollos de marihuana, lo que generó la apertura de actuaciones separadas bajo la Ley 23.737. Todos los bienes incautados quedaron bajo jurisdicción del juzgado interviniente, en una causa abierta por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), mientras continúan las tareas para establecer el alcance total de la organización y la función de los involucrados.

El operativo en Pablo Nogués congela encomiendas sospechosas dentro de una empresa de envíos
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Contrabando desde la frontera

Un operativo se concretó sobre la Autopista 9 y tras frenar un camión que había salido desde Salta con destino a Buenos Aires, descubrieron mercadería ilegal a gran escala proveniente de zonas fronterizas. En esta oportunidad, agentes de la Gendarmería Nacional Argentina inspeccionaron el transporte. Allí, encontraron productos de rubro textil y de higiene sin documentación para ingresar al país.

Se estima un valor de aproximadamente 2.100.000.000 de pesos en materia de contrabando. En total, decomisaron: 240 bultos de nylon y 210 cajas con productos textiles, de tienda y artículos de higiene. Todo la mercadería quedó en infracción a la ley 22.415, que regula el tráfico internacional de mercaderías, las prohibiciones y los delitos aduaneros como el contrabando en el territorio argentino.

Tras el decomiso, intervino la Fiscalía Federal de Villa María y la carga fue trasladada a un depósito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Este procedimiento también sucede en un marco de controles que buscan frenar el contrabando en Argentina, y que parece avanzar a través de rutas específicas que se conectan con los grandes centros urbanos.

Este tipo de delitos no solo implica una evasión fiscal de millones de pesos sino que también impacta en la economía del país, afectando directamente a los comerciantes y cadenas legales de distribución. Estos casos dejan de ser hechos aislados y parecen repetidos y estratégicos, dato que preocupa a las autoridades.

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