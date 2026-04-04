Buscan a un joven que desapareció hace semanas tras ir a un centro de rehabilitación en La Plata

La familia de Elián Rueda Santana impulsa una campaña para su localización

Crece la preocupación y continúan la búsqueda de Elián Estefano Rueda Santana, de 23 años desaparecido hace casi un mes tras abandonar el Hogar Esperanza de Vida de La Plata. El joven, oriundo de Paraná, inició el tratamiento el 14 de febrero en el centro de rehabilitación y semanas después dejó de comunicarse con la familia.

De acuerdo a datos aportados por sus allegados y familia a una publicación de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), el joven dejó el centro de rehabilitación aproximadamente tres semanas atrás, sin documentos, dinero ni teléfono. Sin tener rastro ni información de dónde se encuentra, la búsqueda se mantiene activa entre las autoridades y su familia sigue pidiendo colaboración.

Según sus familiares, la última comunicación directa que mantuvo Elián fue con su abuela, a quien le informó que tenía intención de regresar a pie a su ciudad de origen, Paraná, Entre Ríos. Sin embargo, tras ese contacto, no volvieron a recibir mensajes ni llamados del joven. Esta situación no era normal teniendo en cuenta que en los primeros días de tratamiento, la comunicación había sido frecuente y sin incidentes.

La familia de Rueda Santana, que inició una campaña de difusión en Entre Ríos para intensificar la búsqueda, manifestó la preocupación de que el joven pueda encontrarse en situación de calle tanto en La Plata como en Buenos Aires. Además, advierten que no sería la primera vez que Elián desaparece ya que en dos ocasiones previas fue hallado herido y con graves dificultades en una ciudad desconocida.

Su madre Patricia denunció que, aunque el lugar funciona de manera gratuita, obligaba a los internos a vender panificados en estaciones de tren y subtes de la zona. Elián decidió irse del centro por esta situación pero le avisó a su abuela que regresaría a su casa. Sin embargo, desde ese entonces, nadie sabe nada del joven y su mamá teme que esté en situación de calle.

La familia formalizó presentaciones judiciales e hizo un llamado a la colaboración comunitaria, solicitando que cualquier información sobre el paradero de Elián sea comunicada al 911 o informada en la comisaría más cercana.

Continúa la búsqueda de Elián Rueda Santana en Bueno Aires y Entre Ríos

El pedido de la abuela del joven desaparecido

Durante una entrevista con ElOnce, la abuela de Elián Estefano Rueda Santana, Norma González, habló sobre la situación y pidió información para poder encontrarlo. Según relató, hubo un episodio previo donde el joven fue enviado a realizar tareas y apareció lastimado: “Me llamó el encargado y me dijo que había aparecido Estefano lastimado y casi sin ropa”.

Luego de la situación de violencia experimentada, el joven le habría avisado a la abuela que se iba del centro de rehabilitación. Aunque la familia intentó organizar el viaje, Elián se fue por sus propis medios. “Me dijo que se iba caminando. Yo le dije que no era cerca, que esperara, pero no quiso saber nada”, contó Norma.

“Hoy hace más de 20 días que no sabemos nada de él”, manifestó la abuela tras tener el último contacto el 7 de marzo. Además reveló: “Nos dijeron que no se hacían cargo porque él no está en Paraná y es mayor de edad”.

La abuela envió un mensaje a su nieto durante la entrevista y expresó: “Estefano, volvé a casa, que no hay problema. La abuela te espera. Conseguite un celular y llamá a cualquier hora”. Norma declaró su preocupación ante la desaparición y por el estado en que se encontraba el joven a causa de las adicciones. Además, solicitó que ante cualquier información se comuniquen con las autoridades mientras la familia continua la búsqueda para poder dar con el paradero.