Crimen y Justicia

La reacción de Agostina Páez al gesto de mono que hizo su papá: “Qué horror”

La abogada santiagueña se hizo eco del video donde se ve a su padre, Mariano Páez, imitar el accionar que tuvo la joven en Brasil. Por el hecho, ella estuvo dos meses retenida en Río de Janeiro acusada de injuria racial

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El descargo de Agostina Páez por el video de su padre haciendo un gesto de mono
El descargo de Agostina Páez por el video de su padre haciendo un gesto de mono

Tras la difusión de un video donde se ve al padre de Agostina Páez imitar a un mono en un bar de Santiago del Estero, su hija hizo un descargo en redes sociales donde repudió el accionar del hombre. Todo ocurrió tan solo horas después de que ella pudiera regresar al país bajo fianza tras estar dos meses retenida en Brasil acusada de injuria racial. Todavía tiene que esperar el fallo final de la Justicia brasileña que estará en unos días.

"Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo", escribió en Instagram.

Con respecto a su padre, Mariano Páez, aclaró: “Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”.

En el breve comunicado que compartió en su perfi, resaltó sobre su presente: “Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones.Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste”.

Y concluyó: “Gracias a quienes me acompañan y entienden. No se termina más esta pesadilla. Qué horror”.

Mariano Paéz fue grabado en un bar de Santiago del Estero cuando imitaba a un mono y celebraba el regreso de su hija, retenida en Río de Janeiro por una causa penal

Agostina Páez volvió a Argentina el miércoles tras la decisión de la justicia brasileña de otorgarle un hábeas corpus. Dicha resolución le permitió salir de Brasil y aguardar el fallo final de la causa penal en su contra desde Santiago del Estero. Para regresar, sin embargo, Páez debió abonar una fianza de 20.000 dólares, transferencia que concretó este martes luego de que se aceptara el recurso presentado por su defensa.

El proceso judicial contra la abogada comenzó a mediados de enero, cuando fue denunciada por injuria racial en Río de Janeiro. La figura penal contempla penas de dos a cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal decidió unificar los cargos, y la acusación pidió una condena de dos años, la mínima prevista.

Durante el proceso, la defensa solicitó que Páez pudiera regresar al país para cumplir tareas comunitarias desde Santiago del Estero. Tanto la querella como la fiscalía avalaron el pedido y ahora la jueza de la causa debe decidir si homologa el acuerdo alcanzado, lo que podría traducirse en una condena de dos años con cumplimiento de medidas alternativas, como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o el pago de una multa.

Mientras tanto, Páez cuenta con permiso para permanecer en Argentina a la espera del veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días. Durante este período, solo deberá respetar las restricciones que eventualmente disponga la justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.

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