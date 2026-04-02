“Propofest”: qué buscarán en el celular del anestesista que murió por sobredosis de propofol y fentanilo

La Justicia busca abrir el celular de Alejandro Zalazar, el anestesista que murió por sobredosis de propofol y fentanilo. El objetivo es obtener información relevante para la investigación sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del médico. Sucede que el caso destapó la existencia de una red de robo y venta de esas sustancias por parte de personal de la salud.

El teléfono fue hallado al lado del cuerpo de Zalazar cuando la Policía ingresó a su departamento en Palermo, alertada por sus familiares, y, ante la importancia de su contenido, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, perteneciente a la oficina del Ministerio Público Fiscal, indicó NA.

Las autoridades indicaron que el celular está bloqueado, por lo que se necesita de especialistas para lograr su apertura y así extraer toda información que pueda ser de suma importancia en la causa, detalló la agencia.

En tanto, la autopsia confirmó que Zalazar falleció producto de una congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, a raíz del consumo de Propofol y fentanilo, dos fármacos utilizados para anestesiar pacientes.

Tras el análisis de los elementos incautados en el departamento del profesional, entre los que se encontraba una vía, constataron que pertenecían al Hospital Italiano, por lo que se dio inicio a una investigación paralela por el robo de fármacos. En ese punto, entran en escena las figuras de Hernán Boveri y Delfina Lanusse, quienes enfrentan cargos por administración fraudulenta de drogas en el contexto de fiestas privadas y son investigados por organizar presuntos “viajes controlados” con insumos hospitalarios.

Hernán Boveri es un anestesiólogo con una sólida trayectoria en el Hospital Italiano. Su nombre aparece asociado a espacios de formación y actividades científicas de primer nivel, como TIVAmérica y EuroSIVA, lo que le daba relevancia dentro de la comunidad profesional.

Además, se desempeñó como referente en temas de anestesiología y participó en jornadas nacionales e internacionales del sector. Sin embargo, a raíz de esta investigación, fue apartado de su cargo en el hospital tras quedar vinculado a la causa.

Delfina Lanusse es una joven médica residente de tercer año en el Hospital Italiano, donde ingresó en septiembre de 2023, y egresada de la Universidad Austral. En su perfil académico se destaca un paso inicial por carreras de negocios en la Universidad Di Tella y San Andrés antes de volcarse de lleno a la medicina.

En la Austral acumuló experiencia laboral entre 2021 y 2023 en prácticas clínicas, tutorías académicas y procedimientos anestésicos. Conocida en su entorno como “Fini”, también realizó tareas de extensión en Fisiopatología e Inmunología.