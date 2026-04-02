Asaltaban camiones detenidos en las rutas y se llevaban la mercadería: desde alfajores hasta aires acondicionados

Efectivos de la DDI Azul junto a la mercadería recuperada tras desmantelar una banda acusada de robar camiones

Agentes de la DDI Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desmantelaron una banda de piratas del asfalto dedicada a robar a camiones estacionados al costado de distintas rutas del interior bonaerense. Los sospechosos están acusados de asaltar al menos 15 camiones.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició ante múltiples denuncias radicadas entre noviembre de 2025 y marzo de este año, que alertaron sobre una serie de robos a camiones estacionados en rutas nacionales y provinciales de las localidades de Azul, Olavarría, Hinojo, Chillar, Saladillo y zonas aledañas.

De acuerdo con las víctimas, durante el descanso nocturno de los choferes en las banquinas, estaciones de servicio o playones, los delincuentes violentaban los precintos de seguridad, lonas, candados o puertas laterales de los semirremolques para sustraer pallets de mercadería.

Las fuentes señalaron que la banda se movilizaba en una camioneta utilitaria Renault Kangoo (gris oscura y blanca) y una Renault Duster de color gris plata. Usaban los vehículos tanto para el momento del robo como para el traslado de los productos que sacaban de los camiones.

Sin embargo, mediante tareas de campo, análisis de cámaras, relevamientos en las zonas afectadas y seguimiento de los vehículos sospechosos, los agentes de la DDI lograron individualizar las camionetas utilizadas por la organización.

Los autos incautados por la DDI Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires

Finalmente, este miércoles, un trabajo de vigilancia y control montado en los accesos y rutas permitió detectar el desplazamiento de los vehículos utilitarios desde la localidad de Chillar hacia la ciudad de Azul.

De inmediato se inició un seguimiento controlado que derivó en una persecución que culminó en la intersección de la avenida Luciano Fortabat y Circunvalación, en Olavarría, donde la Renault Kangoo despistó y fue interceptada.

En el lugar fueron detenidos dos hombres: se trata de Martín Godoy Cruz, de 45 años, y Raúl Alberto Basualdo, de 52. Además, secuestraron el vehículo, telefonía celular y otros elementos relevantes para la causa.

La continuación de las tareas investigativas permitió ubicar un inmueble en la calle 115 y San Martín, también en Olavarría, como lugar de acopio de la mercadería robada y refugio de otros integrantes de la banda.

Luego del allanamiento de urgencia, secuestraron una gran cantidad de mercadería (electrodomésticos, cubiertas, alimentos, calzado, iluminación LED e insumos médicos), un tráiler cargado, cuatro teléfonos celulares, $100.000 en efectivo y una Renault Kangoo blanca. Allí fueron detenidos Carlos Gonzalo Fuentes, de 30 años, y Enrique Héctor Celestino, de 37.

Hechos atribuidos a la organización

La banda fue vinculada a al menos 15 hechos registrados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, bajo una modalidad reiterada y con total impunidad.

El 19 de noviembre de 2025, un chofer fue reducido por tres hombres armados mientras descansaba en su camión estacionado; sustrajeron paquetes de mercadería y huyeron en una Kangoo. El 28 de noviembre de 2025, otro fue sorprendido por dos asaltantes en el peaje Hinojo, quienes tras cortar la lona del semirremolque robaron 12 pares de zapatillas.

El 19 de diciembre de 2025, otra víctima constató al despertar que desconocidos violentaron las puertas de su semiremolque y sustrajeron electrodomésticos en la Ruta Nacional 3, kilómetro 145. Un día antes, un conductor fue víctima en la banquina de la misma ruta, donde cortaron el precinto y se llevaron un pallet y medio de productos de la marca Arcor.

La detención de uno de los sospechosos

El 6 de febrero último, un chofer denunció que, al descansar en la balanza de la Ruta 205, delincuentes cortaron el precinto de seguridad y robaron pallets con aires acondicionados, insumos médicos, libros y computadoras.

El 11 de febrero de 2026, se llevaron un pallet de botines tras el corte de la lona de su camión en la balanza de Ruta 205, kilómetro 106.

Apenas un día después, otro chofer de camión sin identificar fue despertado por movimientos en su camión y observó a tres hombres que, tras cortar el candado, robaron cajas varias y huyeron en una Kangoo blanca y otro vehículo oscuro.

Agentes de la DDI de Azul muestran parte de la mercadería recuperada tras desarticular una banda acusada de robar camiones con cargamento en la provincia de Buenos Aires.

El 24 de febrero, otro chofer constató el faltante de pallets con cubiertas, aceite y luminarias LED en el paraje Hinojo. Al día siguiente, un colega encontró el candado de su camión violentado y la falta de tres pallets de electrodomésticos en Ruta 226, kilómetro 298.

El 26 de febrero, un chofer fue víctima de la sustracción de mercadería tras el corte de la lona de su camión en el peaje Hinojo, Ruta 226, kilómetro 275.

El 11 de marzo un camionero relató que tres hombres le robaron el celular y mercancía tras amenazarlo mientras descansaba en Ruta Provincial 51, kilómetro 321.

Ese mismo día, otro denunció la falta de mercadería y el candado cortado en la playa de estacionamiento YPF de Ruta 51, kilómetro 235.

La camioneta Knagoo luego de la persecución

El 13 de marzo, otra de las víctimas constató la puerta violentada de su semirremolque en la estación de servicio de la Ruta 3 y 226, aunque sin faltante de mercadería, mientras que un chofer más sufrió el robo de un pallet de alfajores (408 unidades) en Ruta 226, kilómetro 275.

El 30 de marzo último, dos choferes descubrieron el candado roto y el faltante de un pallet de mercadería y observaron a cuatro hombres armados que escapaban en una Kangoo gris en la estación de servicio de la Ruta 3 y 226.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 13 del Departamento de Azul, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, junto a las UFIs N° 6, 20, 7, 4 y 10, intervino en la investigación y avaló las actuaciones. Los cuatro aprehendidos fueron puestos a disposición de la justicia bajo cargos de desobediencia, encubrimiento y robo agravado.