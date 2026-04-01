Allanaron una casa de Junín y encontraron una gran plantación de marihuana

La DDI Junín incautó una considerable cantidad de marihuana y detuvo a un hombre durante un allanamiento en una casa en Los Toldos (Democracia)

Una operación policial, llevada a cabo en la localidad bonaerense de Los Toldos, finalizó con la desarticulación de una plantación de marihuana y la detención de un hombre mayor de edad, según informó la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín.

El procedimiento, realizado este último lunes, se enmarca en la aplicación de la Ley 23.737 de estupefacientes y surge tras una investigación que permitió identificar la presencia de cannabis en una vivienda del barrio Pueyrredón.

El caso se inició a partir de información que alertaba sobre la posible existencia de plantas de marihuana en el domicilio mencionado.

Ante ello, personal de la DDI de Junín realizó tareas de inteligencia que permitieron verificar estos datos y avanzar en la solicitud de una orden de allanamiento. La petición fue elevada ante la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que habilitó el ingreso urgente al inmueble.

De acuerdo con lo informado por el portal Democracia, la intervención policial se concretó con la irrupción de los agentes en la vivienda señalada. Allí, se constató una plantación compuesta por 25 plantas de marihuana, cada una de aproximadamente 1,65 metros de altura. Este hallazgo fue respaldado por pruebas de orientación química realizadas en el lugar, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis.

Durante el procedimiento, los efectivos llevaron adelante el pesaje de las hojas y tallos secuestrados, estableciendo un total de 7,53 kilos de sustancia. Según se informó, la operación se desarrolló en el marco de un allanamiento de urgencia con autorización judicial, orientado a desactivar la producción y posible distribución de estupefacientes en la zona.

La autoridad judicial a cargo del caso dispuso la detención del morador de la vivienda. El acusado fue trasladado a dependencias policiales y quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, que prevé penas de prisión para quienes cultiven, comercialicen o posean drogas prohibidas. La investigación continúa bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que determinará la responsabilidad penal y las eventuales derivaciones del hecho.

En relación con el avance de la causa, el morador detenido quedó a disposición de la Justicia, que analizará las pruebas recolectadas y definirá los próximos pasos procesales. Entre los elementos secuestrados, además de las plantas, se encontraron insumos y herramientas presuntamente utilizadas para el cultivo y mantenimiento del cannabis.

Efectivos policiales de la DDI descubrieron una extensa plantación de marihuana en el patio de una casa durante un allanamiento en Los Toldos (Democracia)

Atraparon a un hombre con drogas y armas tras evadir un control

Días atrás, un hombre quedó detenido en el barrio Villa Boedo, de Córdoba, tras evadir un control policial y esconderse en la casa de una vecina. Cuando los agentes policiales lo encontraron, vieron que portaba una variedad de drogas y un revólver.

El operativo se desarrolló el lunes por la tarde en la intersección de Pedro Medrano y José Aycardoz, en el marco de un despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso intentó escapar a pie al advertir la presencia de los uniformados en la zona y se metió intespestivamente a una vivenda del barrio. Los efectivos observaron la maniobra e iniciaron un procedimiento para dar con el hombre.

Con el consentimiento de la propietaria, ingresaron a la vivienda y lograron reducirlo. Al revisar sus pertenencias, encontraron un morral que contenía un revólver calibre 22, un ladrillo de marihuana, 35 dosis de cocaína fraccionadas y una suma de dinero en efectivo.

En el operativo, también participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que prestó colaboración en el secuestro de los estupefacientes y el arma. Todo lo incautado fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar la calificación legal y el avance de la causa. El sospechoso quedó alojado en sede policial y será indagado.