Crimen y Justicia

Atraparon a un hombre que evadió un control policial y se escondió en la casa de una vecina: tenía drogas y un arma

El sospechoso fue detenido en la casa de un vecino donde intentó esconderse de la Policía. Además, secuestraron dinero en efectivo

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Lo atraparon luego de esconderse
Lo atraparon luego de esconderse en una vivienda para evadir un control policial

Un hombre quedó detenido en el barrio Villa Boedo, de Córdoba, tras evadir un control policial y esconderse en la casa de una vecina. Cuando los agentes polciales lo encontraron vieron que portaba una variedad de drogas y un revólver.

El operativo se desarrolló el lunes por la tarde en la intersección de Pedro Medrano y José Aycardoz, en el marco de un despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso intentó escapar a pie al advertir la presencia de los uniformados en la zona y se metió intespestivamente a una vivenda del barrio. Los efectivos observaron la maniobra e iniciaron un procedimiento para dar con el hombre, según lo informado por El Doce.

Con el consentimiento de la propietaria, ingresaron a la vivienda y lograron reducirlo. Al revisar sus pertenencias, encontraron un morral que contenía un revólver calibre 22, un ladrillo de marihuana, 35 dosis de cocaína fraccionadas y una suma de dinero en efectivo.

En el operativo, también participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que prestó colaboración en el secuestro de los estupefacientes y el arma. Todo lo incautado fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar la calificación legal y el avance de la causa. El sospechoso quedó alojado en sede policial y será indagado en las próximas horas.

En el operativo también participó
En el operativo también participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA)

Cayeron tres personas por vender drogas en un showroom

Un showroom utilizado para la venta de drogas sintéticas fue desmantelada en Córdoba luego de cuatro meses de investigación por parte de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, a cargo de Paulina Lingua. El operativo, realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), incluyó cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se logró detener a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, acusados de comercialización de estupefacientes.

El caso salió a la luz tras detectar que, bajo la fachada de un local de ropa y accesorios en una habitación, funcionaba un centro de venta y consumo de drogas sintéticas para un círculo de clientes cercanos. Además del punto fijo, la organización utilizaba la modalidad de entrega a domicilio en diversas zonas de Córdoba. Los procedimientos se llevaron a cabo en bulevar San Juan al 100, Independencia al 800, Larrañaga al 50 e Ibarbalz al 1300.

PFA secuestró más de dos
PFA secuestró más de dos kilos de drogas sintéticas

Durante los allanamientos realizados a principios de mes, los investigadores incautaron 3.256 pastillas de éxtasis, 1.273 gramos de MDMA, 446 gramos de tussi, 313 gramos de Ketamina, 166 dosis de marihuana, dos dosis de cocaína, 8.900 dólares, 950.000 pesos y un vehículo. El valor total de lo secuestrado fue estimado en más de 173 millones de pesos. Según informaron fuentes del caso, los detenidos actuaban como socios y mantenían la actividad tanto en el local como a través de delivery.

La fiscal Paulina Lingua señaló que el operativo fue resultado de meses de trabajo y de información obtenida en investigaciones previas, y destacó la magnitud del secuestro: “Estamos hablando de casi dos kilos de estas sustancias granuladas en polvo y unas 3.200 pastillas. Es una enorme cantidad y de un importante valor económico para el mercado, cerca de 180 millones de pesos en sustancias”. Lingua resaltó que, en variedad y volumen, se trata de uno de los mayores decomisos en el fuero. La fiscal concluyó con la estimación de que, “en cuanto a cantidad y variedad,es uno de los mayores secuestros” que tuvieron en su fuero.

La causa fue caratulada como presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Todos los elementos incautados y los detenidos fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones.

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