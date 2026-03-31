Tres delincuentes armados robaron en una carnicería en Mar del Plata y se llevaron $6 millones de pesos

La fachada de la carnicería Angus en Mar del Plata, con sus persianas cerradas, tras ser escenario de un reciente robo (Google Maps)

Un hombre de 32 años fue aprehendido en el barrio Fray Luis Beltrán, de la ciudad de Mar del Plata, tras ser acusado de integrar un grupo armado que asaltó una carnicería y se llevó la recaudación del fin de semana. Otros dos involucrados aún permencen prófugos.

El incidente ocurrió en la intersección de Gandhi y Zeballos. La secuencia comenzó cuando tres individuos ingresaron al local de la carnicería, exhibiendo un arma de fuego. Los sospechosos intimidaron a una empleada de 25 años para apoderarse de la suma estimada en 6.000.000 de pesos. El ataque fue rápido y calculado: los asaltantes actuaron en conjunto, logrando reducir a la víctima y hacerse del dinero antes de emprender la huida.

De inmediato, la joven alertó a vecinos de la zona, quienes colaboraron activamente tras la huida de los asaltantes. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, el grupo escapó del comercio por Gandhi y, a pocas cuadras, uno de los implicados fue interceptado en la esquina de Gandhi y Anchorena. La aprehensión fue posible gracias a la rápida reacción de la propia damnificada y a la participación de residentes cercanos.

Al momento de la detención, el hombre no tenía en su poder ni el dinero robado ni el arma utilizada en el asalto. Esto motivó que la investigación se centrara en el paradero de los otros dos sospechosos, así como en la recuperación de los elementos sustraídos.

De acuerdo con registros judiciales, el detenido acumula antecedentes penales vinculados a delitos contra la propiedad y tenencia ilegal de armas cometidos entre 2008 y 2021.

Uno de los delincuentes fue apresado por la damnificada y los vecinos hasta que llegó la Policía (Noticias XFN)

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14, cuyo fiscal, Fernando Berlingieri, dispuso la formación de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda. El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44, donde aguardará hasta prestar declaración. La calificación legal implica penas de cumplimiento efectivo en caso de recaer condena.

La Policía continúa con los trabajos para identificar y localizar a los otros dos implicados en el hecho. Las primeras medidas incluyeron la toma de declaraciones a testigos, relevamiento de la zona y la solicitud de registros fílmicos de comercios aledaños. El objetivo es determinar si los sospechosos contaron con apoyo logístico externo o si abandonaron la zona a pie o en algún vehículo.

La Fiscalía no descartó nuevas medidas en las próximas horas y remarcó que la causa se encuentra en etapa de instrucción. El avance de la pesquisa dependerá de los resultados periciales y testimoniales obtenidos en los próximos días.

A fines del mes de febrero, un hombre y una mujer fueron detenidos por ingresar a robar armados a un local de tecnología de Mar del Plata. Dieron con ellos luego de ser identificados en el video de una cámara de seguridad, que registró cuando se llevaban computadoras, celulares y otros electrodomésticos del negocio.

El hecho ocurrió el 26 de enero, alrededor de las 9:30, cuando el propietario de un almacén -identificado como P.A., de 37 años- ubicado en la calle 12 de Octubre al 3800 denunció que, mientras trabajaba, la pareja ingresó al lugar exhibiendo un arma de fuego.

Según fuentes policiales, los asaltantes robaron dos notebooks del Gobierno, una notebook marca Asus, dos cámaras, un teléfono celular Samsung A10 y un parlante antes de retirarse del lugar.

Tras la denuncia, la investigación quedó en manos de la Comisaría Tercera de Mar del Plata, que dio intervención a personal del Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI. Mediante diferentes tareas de inteligencia, los agentes establecieron la identidad de los presuntos autores: F.B.L., de 32 años, y L.M.R., de 39 años. Además, lograron identificar el vehículo involucrado, un Fiat Uno.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 14, del fiscal Fernando Berlingeri. Con estas pruebas, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y el secuestro del auto, que fueron ejecutadas este sábado en dos domicilios: Roque Sáenz Peña al 140 y calle N° 50 ante esquina 10 bis, ambas en Mar del Plata.

Durante los operativos, los oficiales incautaron dos teléfonos celulares, tres cámaras de seguridad, un parlante, un cargador, una notebook, un par de zapatillas —las mismas que el hombre llevaba durante el robo, según la investigación— y el vehículo Fiat Uno, utilizado para cometer el asalto.

Las diligencias concluyeron con la detención de ambos sospechosos, quienes quedaron imputados por robo agravado. Tras cumplir con todos los recaudos legales, fueron alojados en las unidades penitenciarias de Batán: la mujer en la UP N° 50 y el hombre en la UP N° 44.