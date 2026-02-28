Video: entraron a robar armados a un local de tecnología, quedaron grabados y fueron detenidos

Los acusados de asaltar un comercio en Mar del Plata fueron identificados como Florencia Belén Larrama y Lucas Matías Ricci

Un hombre y una mujer que ingresaron a robar armados a un local de tecnología de Mar del Plata fueron detenidos en las últimas horas por personal de la DDI tras ser identificados en el video de una cámara de seguridad que registró cuando se llevaban computadoras, celulares y otros electrodomésticos del negocio.

El hecho ocurrió el pasado 26 de enero, alrededor de las 9:30, cuando el propietario de un almacén -identificado como P.A., de 37 años- ubicado en la calle 12 de Octubre al 3800 denunció que, mientras trabajaba, la pareja ingresó al lugar exhibiendo un arma de fuego.

Según fuentes policiales, los asaltantes robaron dos notebooks del Gobierno, una notebook marca Asus, dos cámaras, un teléfono celular Samsung A10 y un parlante antes de retirarse del lugar.

Durante el robo, los asaltantes sustrajeron notebooks del Gobierno, cámaras, un celular Samsung A10 y un parlante

Tras la denuncia, la investigación quedó en manos de la Comisaría Tercera de Mar del Plata, que dio intervención a personal del Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI. Mediante diferentes tareas de inteligencia, los agentes establecieron la identidad de los presuntos autores: F.B.L., de 32 años, y L.M.R., de 39 años. Además, lograron identificar el vehículo involucrado, un Fiat Uno.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 14, del fiscal Fernando Berlingeri. Con estas pruebas, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y el secuestro del auto, que fueron ejecutadas este sábado en dos domicilios: Roque Sáenz Peña al 140 y calle N° 50 ante esquina 10 bis, ambas en Mar del Plata.

Durante los operativos, los oficiales incautaron dos teléfonos celulares, tres cámaras de seguridad, un parlante, un cargador, una notebook, un par de zapatillas —las mismas que el hombre llevaba durante el robo, según la investigación— y el vehículo Fiat Uno, utilizado para cometer el asalto.

Los sospechosos de robo agravado quedaron alojados en las Unidades Penitenciarias N° 50 y N° 44 de Batán

Las diligencias concluyeron con la detención de ambos sospechosos, quienes quedaron imputados por robo agravado. Tras cumplir con todos los recaudos legales, fueron alojados en las unidades penitenciarias de Batán: la mujer en la UP N° 50 y el hombre en la UP N° 44.

Otro hecho de inseguridad en Mar del Plata

Días atrás, en pleno centro de Mar del Plata, la calma de una pareja de adultos mayores se quebró tras un asalto violento en su vivienda.

Mientras se encontraban en su departamento del quinto piso frente a la Plaza Mitre, tres sospechosos irrumpieron en el lugar, sometieron a las víctimas y se llevaron una importante cantidad de dinero.

Según el portal local 0221, los asaltantes accedieron por la entrada principal del edificio, un detalle que alertó a las autoridades y sugiere una planificación previa; además, vecinos mencionaron haber visto un auto blanco en las inmediaciones antes del robo.

A pesar de ello, nadie pudo aportar el modelo ni la patente del vehículo observado.

Tres delincuentes irrumpieron en una vivienda céntrica de Mar del Plata y escaparon con una importante suma de dinero (Google Maps)

La policía llegó rápidamente tras recibir la alerta. Personal de la Comisaría Segunda y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) concurrió al lugar para iniciar las tareas iniciales.

La fiscalía de Mariano Moyano, encargó a ambos cuerpos de seguridad la apertura de una investigación preliminar. Sin embargo, la pareja decidió no presentar denuncia formal, lo que restringió el avance del caso.

Los damnificados tampoco accedieron a dar más detalles sobre el episodio, el método utilizado por los ladrones ni las características físicas de los autores. Esta falta de información limitó a los investigadores en la reconstrucción de lo sucedido y en la obtención de pruebas fundamentales.

El inmueble donde se produjo el hecho suele recibir a numerosos residentes y visitas, una circunstancia que complicó la individualización de los sospechosos.

Durante la investigación, la Comisaría Segunda entrevistó a otros vecinos y revisó imágenes de cámaras privadas para obtener datos sobre el coche blanco y sus ocupantes. Por ahora, no surgieron resultados concretos, aunque la policía continúa recabando información en el área.