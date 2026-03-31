Crimen y Justicia

La Aduana secuestró mercadería por más de 500 mil dólares durante cinco operativos simultáneos

Los procedimientos incluyeron la incautación de ropa falsificada, artículos sin documentación, precursores químicos y exportaciones irregulares

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Los oficiales inspeccionaron barriles de precursores químicos durante una incautación en la frontera de Aguas Blancas–Bermejo
Los oficiales inspeccionaron barriles de precursores químicos durante una incautación en la frontera de Aguas Blancas–Bermejo (Autoridades de Arca Aduana)

Una serie de cinco procedimientos realizados por la Dirección General de Aduanas en distintos puntos del país permitió secuestrar mercadería valuada en más de 500 mil dólares, según información oficial obtenida. Los operativos, ejecutados en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mercedes y el aeropuerto internacional de Ezeiza, involucraron desde ropa falsificada y encomiendas con artículos no declarados hasta precursores químicos y exportaciones irregulares de miel. De acuerdo con lo reportado por Infobae, las acciones apuntaron a evitar delitos de contrabando, fraude marcario y tráfico de sustancias sensibles.

En el barrio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas (DGA) inspeccionaron tres locales comerciales donde detectaron productos de origen extranjero sin documentación respaldatoria. La mercadería incluía juguetes, artículos de bijouterie, electrónicos, cosmética, calzado y productos de librería. El valor de lo incautado ronda los 110 mil dólares. Muchos de estos productos presentaban indicios de fraude marcario. Según el artículo 987 del Código Aduanero, las multas podrían superar los 500 mil dólares.

Funcionarios de ARCA Aduana inspeccionaron casi 20 barriles azules durante un operativo de control
Funcionarios de ARCA Aduana inspeccionaron casi 20 barriles azules durante un operativo de control (Autoridades de Arca Aduana)

Infobae precisó que los responsables no lograron acreditar el ingreso legal de los bienes, lo cual derivó en el secuestro inmediato.

El operativo en la provincia de Córdoba tuvo lugar en depósitos de encomiendas donde la Aduana utilizó la tecnología Scan Van para revisar bultos provenientes de la frontera. Durante estos controles, se incautaron 21.460 pares de medias, 4.500 prendas de ropa interior, 4.990 unidades de indumentaria, 4.370 artículos de blanquería y 300 mochilas, con un valor estimado de 85 millones de pesos.

La cantidad y variedad de los productos, todos sin respaldo documental, llevó a la presunción de que su destino era la comercialización irregular. De acuerdo con fuentes de Infobae, la mercadería fue secuestrada bajo la normativa vigente.

Las autoridades secuestraron mercadería por 500 mil dólares. En esta imagen identificaron Etil Acetato, una sustancia precursora
Las autoridades secuestraron mercadería por 500 mil dólares. En esta imagen identificaron Etil Acetato, una sustancia precursora (Autoridades de Arca Aduana)

En la frontera de Aguas Blancas–Bermejo, en la provincia de Salta, la Aduana intervino dos camiones con matrícula boliviana que transportaban 35.144 kilogramos de acetato de etilo, un precursor químico clave en la fabricación de cocaína. El tránsito se realizaba desde Uruguay hacia Bolivia sin la habilitación correspondiente del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).

El valor de la carga incautada asciende a 370 mil dólares y también fueron retenidos los vehículos y los teléfonos celulares de los choferes, ambos ciudadanos bolivianos, quienes quedaron detenidos. Según Infobae, la sustancia decomisada es considerada sensible y está sujeta a estrictos controles.

El tránsito se realizaba desde Uruguay hacia Bolivia sin la habilitación correspondiente del Registro Nacional de Precursores Químicos
El tránsito se realizaba desde Uruguay hacia Bolivia sin la habilitación correspondiente del Registro Nacional de Precursores Químicos (Autoridades de Arca Aduana)

Otro de los procedimientos tuvo lugar en un depósito fiscal de Mercedes, bajo la jurisdicción de la Aduana de Campana, donde se revisaron 69 tambores de miel con un peso total de 21.090 kilogramos que iban a ser exportados a España. Durante la inspección se detectaron defectos de rotulado en 19 tambores, que no coincidían con la autorización de exportación emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Como medida preventiva, la Aduana bloqueó el permiso de embarque hasta que la empresa regularice la situación. Además, el organismo reportó deficiencias edilicias y de seguridad en el depósito, aspectos que deberán ser corregidos antes de autorizar futuras operaciones.

Utilizaron tecnología ScanVan y pudieron detectar productos de origen extranjero sin documentación respaldatoria
Utilizaron tecnología ScanVan y pudieron detectar productos de origen extranjero sin documentación respaldatoria (Autoridades de Arca Aduana)
Los responsables no lograron acreditar el ingreso legal de los bienes, lo cual derivó en el secuestro inmediato
Los responsables no lograron acreditar el ingreso legal de los bienes, lo cual derivó en el secuestro inmediato (Autoridades de Arca Aduana)

En el aeropuerto internacional de Ezeiza, la Aduana interceptó el ingreso de más de 100 unidades de mercadería falsificada durante controles realizados a dos pasajeros provenientes de Perú y España. Durante la inspección de equipajes, se hallaron 86 camisetas de la NBA, **25 camisetas de fútbol, 6 camperas rompevientos y 6 conjuntos deportivos, todos con inscripciones apócrifas de marcas como Adidas, Nike, Mitchell & Ness, Marathon y Hello Kitty. El valor estimado de la mercadería asciende a 15.860 dólares. Según la Ley 26.458, estos productos califican como de importación prohibida y serán destruidos, confirmó Infobae.

Los operativos desarrollados por la Dirección General de Aduanas se enmarcan en una serie de acciones para combatir el contrabando y proteger el mercado interno de prácticas comerciales ilegales. Las autoridades recordaron que los procedimientos se rigen por el artículo 987 del Código Aduanero, que prevé severas sanciones económicas y penas accesorias. El conjunto de mercadería secuestrada será objeto de procesos legales y, en los casos de sustancias químicas o productos falsificados, se ordenará su destrucción conforme a la normativa vigente.

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