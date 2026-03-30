Crimen y Justicia

Lucas Pertossi reveló qué habló con Máximo Thomsen tras el crimen de Fernando Báez Sosa

Desde la cárcel, el ex rugbier reconstruyó el momento posterior al asesinato y contó la conversación que tuvieron en el local de comidas rápidas en el que comieron hamburguesas

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Lucas Pertossi
Lucas Pertossi habló desde la cárcel. Brindó una entrevista a A24

A más de cinco años del crimen de Fernando Báez Sosa, Lucas Pertossi se refirió a lo sucedido aquella madrugada en Villa Gesell y aportó detalles sobre un momento clave: el encuentro con sus amigos en una hamburguesería minutos después del ataque que terminó con la vida del estudiante de Abogacía.

Según su testimonio, tras la agresión a Fernando, la conversación con Máximo Thomsen y los demás no giró en torno a la pelea, sino que se mantuvo en un plano cotidiano. “Hablamos de la noche, de chicas, de cosas normales”, aseguró.

El joven insistió en que nadie mencionó el episodio violento ni expresó preocupación por la víctima. Tampoco, según dijo, percibió actitudes extrañas: negó haber visto a alguno de sus amigos con sangre o en estado de nerviosismo. Para Pertossi, ese comportamiento reflejó una falta total de dimensión sobre la gravedad de lo sucedido.

“Actuamos como si nada hubiera pasado”, afirmó durante una entrevista en A24, en una frase que resume el clima que, de acuerdo con su relato, predominó en ese encuentro. En ese contexto, la charla con Thomsen no habría sido distinta: sin referencias al ataque ni señales de alarma.

Desde prisión, Pertossi expresó arrepentimiento, aunque enfocado en su falta de reacción: “Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó”. Al mismo tiempo, volvió a sostener que no existió un plan previo para agredir a la víctima y definió el hecho como “una tragedia que se fue de las manos”.

Lucas Pertossi fue capturado por la cámara de seguridad de una hamburguesería hablando con Máximo Thomsen tras el crimen de Fernando Báez Sosa
Lucas Pertossi fue capturado por la cámara de seguridad de una hamburguesería hablando con Máximo Thomsen tras el crimen de Fernando Báez Sosa

En su declaración también apuntó contra su defensa, al señalar que quiso dar su versión desde el inicio del juicio, pero no tuvo la oportunidad. “Me sentí mal defendido”, afirmó, marcando distancia con la estrategia que se llevó adelante durante el proceso.

Pertossi está condenado a prisión junto a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli. Los últimos dos fueron sentenciados a 15 años igual que él, mientras que el resto a perpetua.

En este sentido, en la entrevista el joven señaló: “Fue una pelea que terminó en tragedia“. Y agregó: “Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”. Es por eso que en las últimas semanas, su defensa pidió la nulidad de la sentencia y solicitó un nuevo juicio.

Acerca de la estrategia judicial que llevó adelante junto a sus amigos y el desempeño en el juicio, realizado en febrero de 2023 en la ciudad de Dolores, el joven señaló: “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación“.

El pedido de nulidad fue presentado por Ignacio Juan Domingo Nolfi, el cual sostiene que la estrategia empleada por el defensor original, Hugo Tomei, constituyó una defensa común para todos los acusados, sin atender las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi, lo que generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales.

El reclamo oficial gira en torno a la tesis de que la defensa técnica de Pertossi quedó subsumida en la estrategia global de defensa de los ocho acusados, a pesar de “una marcada heterogeneidad de roles, conductas y niveles de imputación”.

Familiares de Fernando Báez Sosa veredicto juicio rugbiers
Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de Fernando Báez Sosa

Su abogado enfatizó que los hechos atribuidos a Lucas Pertossi, según el propio fallo, fueron “notoriamente distintos” de los otros acusados: no fue visto golpeando a Fernando Báez Sosa ni tuvo contacto físico alguno con él, intervino en un foco diferente, y su aporte fue calificado sólo como partícipe secundario y no como autor ni coautor del homicidio.

Y recalcó que la mayoría de las pruebas recabadas, tanto testimoniales como periciales, no asociaron a Pertossi con los golpes letales, ni se hallaron rastros de sangre de la víctima en sus prendas, elementos que, en cambio, sí aparecieron respecto a otros condenados.

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