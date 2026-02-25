La defensa de Lucas Pertossi pidió la nulidad de la condena por el crimen de Fernando Báez Sosa y reclamó un nuevo juicio

Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de cárcel

La Defensoría de Casación bonaerense solicitó a la Corte Suprema de Justicia que anule la condena contra Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa y ordene la realización de un nuevo juicio oral, bajo el argumento de que durante todo el proceso se perjudicó el derecho de defensa del imputado.

El escrito presentado ante el máximo tribunal federal sostiene que la estrategia empleada por el defensor original, Hugo Tomei, constituyó una defensa común para todos los acusados, sin atender las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi, lo que generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales.

Noticia en desarrollo