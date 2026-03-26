Crimen y Justicia

Droga escondida en pozos camuflada con perfume: las maniobras del clan narcofamiliar que cayó en Córdoba

Son 20 los detenidos tras una investigación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el fiscal Cornejo que demandó seis meses y se activó por una denuncia anónima. Unos 400 agentes hicieron los 45 operativos en los que secuestraron más de siete kilos de estupefacientes y se incautaron 50 millones de pesos: “La cuota diaria”

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Córdoba: FPA detuvo a 20 integrantes de una organización narco, más de 7 kilos de drogas y 50 millones de pesos secuestrados
Fueron 45 operativos en simultáneo los que hizo la FPA

Fueron 45 operativos en simultáneo con 400 agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de la provincia de Córdoba los que culminaron un trabajo de seis meses de investigación que comenzó con una denuncia anónima. No solo secuestraron droga, dinero y armas, casi un cliché en este tipo de casos, sino que hubo más de 20 detenidos como parte del clan familiar al que las autoridades le encontraron un nivel de sofisticación que no abunda en los narcos locales, pero sí en otras ciudades argentinas donde este tipo de criminales se manejan como profesionales.

Fuentes del caso contaron a Infobae que se descubrió que los narcos ocultaban la droga en pozos y los rociaban con químicos o perfumes para camuflar el olor ante los perros detectores en caso de un allanamiento. No les funcionó la fragancia esta vez en las casas que solo funcionaban como centro de acopio.

El negocio era manejado por un matrimonio y se sospecha que el hombre era el líder de la banda, que incluía hasta a sus suegros y a varios miembros de la familia, más la participación de terceros, con roles definidos y una estructura jerárquica definida. Cada integrante cumplía un rol específico, desde el fraccionamiento y almacenamiento de los estupefacientes hasta su posterior distribución en los distintos barrios.

El esquema contemplaba también un grupo dedicado a tareas de seguridad y vigilancia, encargado de custodiar los puntos de venta y alertar ante posibles avances policiales.

Córdoba: FPA detuvo a 20 integrantes de una organización narco, más de 7 kilos de drogas y 50 millones de pesos secuestrados
Se cerraron 29 puntos de venta de drogas

Según estimaron las fuentes consultadas por este medio, la organización criminal tenía al menos una recaudación diaria de 50 millones de pesos. Eso fue lo que les secuestraron en esta oportunidad, junto a seis kilos (tres de cocaína y tres de marihuana) en panes y más de 1000 gramos en dosis listas para la venta.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, de Carlos Cornejo, por el delito de comercialización agravada de estupefacientes, comenzó hace seis meses por una denuncia anónima.

En Córdoba, se puede avisar a las autoridades sobre maniobras narco por un 0800 gratis, buzones puestos en determinados lugares o ante los funcionarios, pero no hace falta dar nombre y apellido: “El 50% de las investigaciones salen de ahí”, dijeron a este medio.

Córdoba: FPA detuvo a 20 integrantes de una organización narco, más de 7 kilos de drogas y 50 millones de pesos secuestrados
Parte del dinero secuestrado

Luego del trabajo de la FPA y los seis meses de investigación al clan familiar, en las últimas horas se libraron las órdenes para los 45 allanamientos en simultáneo en sectores como Los Eucaliptus, Cooperativa Los Paraísos, San Vicente, Villa Argentina y Urquiza, con el 80% de la fuerza involucrada, lo que consideraron en la FPA uno de los golpes más grandes de la Fuerza en un caso propio.

Como resultado, se procedió al cierre de 29 puntos de venta de estupefacientes. Además, se sumaron al decomiso varias armas de fuego, cartuchos y elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de la droga, según se detalló.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, de Carlos Cornejo, las 20 personas aprehendidas fueron trasladadas a sede judicial, donde quedarán imputadas por el delito de comercialización agravada de estupefacientes.

Córdoba: FPA detuvo a 20 integrantes de una organización narco, más de 7 kilos de drogas y 50 millones de pesos secuestrados
También secuestraron varias armas

La acción se enmarca en una política del gobierno de Martín Llaryora que dispuso duplicar la cantidad de fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico, incorporar a la FPA a miembros de las fuerzas de seguridad nacionales y militares: fueron 244 agentes los que ingresaron, que hicieron crecer un 60% la capacidad operativa.

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