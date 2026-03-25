Crimen y Justicia

Comienza el juicio contra “la cuchillera” de González Catán: mató a su novio porque una mujer lo saludó

Se trata de Natacha Araceli Palavecino (34), acusada de homicidio agravado por el vínculo de Mariano Grinspun. El crimen quedó registrado en video

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Las cámaras de seguridad registraron el crimen

Este miércoles comenzará el juicio contra Natacha Araceli Palavecino (34), acusada de asesinar a puñaladas a su novio, Mariano Grinspun, porque una mujer lo saludó en la calle, según pudo reconstruir la investigación del fiscal de Homicidios Adrián Arribas.

Palavecino, imputada por homicidio agravado por el vínculo, será juzgada por el Tribunal Oral Criminal N° 4 de La Matanza por el hecho ocurrido el 21 de octubre de 2024 en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza.

Los jueces Nicolás Grappasonno, Gerardo Clemente Gayol y Franco Marcelo Fiumara integran el tribunal que definirá el futuro judicial de Palavecino. El fiscal Sergio Antin, por su parte, encabeza la acusación y busca una condena por homicidio calificado.

El ataque a Grinspun ocurrió en la calle Balboa al 3100, en esa localidad del oeste del conurbano. La secuencia, según se observa en el video que encabeza esta nota, muestra una discusión previa y el instante en que Palavecino apuñala a la víctima. Luego, la mujer pidió ayuda.

Natacha Palavecino, la acusada.
Natacha Palavecino, la acusada.

El joven caminó unos metros tras la agresión, pero cayó desvanecido antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Según los investigadores, el crimen tuvo como detonante un saludo en la calle entre Grinspun y una excompañera de escuela, Ludmila Corvalán, quien también terminó herida.

Según su relato ante el fiscal de Homicidios Carlos Arribas, a cargo de la investigación, Palavecino increpó a la mujer con la frase: “¿Qué saludás a mi marido?”. Y se dirigió a su pareja: “¿Y vos qué saludás a esta p...?”. Y en ese contexto, atacó a ambos con el mismo cuchillo.

La relación entre Palavecino y Grinspun estaba marcada por episodios previos de agresión. Apenas un mes antes, lo había herido con un arma blanca en la espalda, situación que derivó en una denuncia y en la imposición de una restricción de acercamiento de 300 metros, dictada el 28 de agosto de 2024.

A pesar de la medida, retomaron la convivencia poco tiempo después.

Mariano Grinspun, la víctima
Mariano Grinspun, la víctima

La acusada tiene otro antecedente. En agosto de 2021, fue condenada a un año de prisión en suspenso por lesiones leves tras atacar con un cuchillo a un novio anterior. En esa ocasión, la puñalada no resultó mortal porque no alcanzó órganos vitales.

Al ser trasladada luego del crimen de Grinspun, Palavecino mostró signos de alteración emocional. Durante el viaje en el patrullero, comenzó a golpearse las rodillas contra la puerta trasera del vehículo, según consta en el expediente judicial.

La autopsia confirmó que el joven, por entonces de 22 años, falleció producto de una única puntada en el tórax.

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