Robaron a una conductora de una aplicación de viajes en Mendoza

Una conductora de una aplicación de viajes fue asaltada en Mendoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una conductora de una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto mientras trabajaba en la ciudad de Las Heras, provincia de Mendoza.

El ataque ocurrió cerca de las 5 de la mañana en calle Pedro Pascual Segura, donde la mujer, identificada como B. F., de 28 años, fue abordada por un hombre armado con un cuchillo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Los Andes, el agresor amenazó a la conductora y le robó dos teléfonos celulares, las llaves del vehículo y una suma aproximada de 90.000 pesos en efectivo. Tras el asalto, el delincuente escapó rápidamente del lugar.

La víctima, aún conmocionada, fue atendida por personal policial de la Comisaría 16ª, que inició patrullajes en la zona con el objetivo de dar con el responsable.

La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que desde primeras horas del lunes coordina la investigación para identificar y detener al autor del robo.

Hasta el momento, no se registraron avances en la localización del sospechoso, aunque se reforzaron los operativos de control en áreas circundantes.

Por su parte, la conductora asaltada prestó declaración ante las autoridades y aportó detalles clave sobre el aspecto del agresor y la secuencia de los hechos.

La Policía busca al responsables del hecho

Más robos a conductores de aplicaciones de viajes

A principios de año, el barrio porteño de Villa Soldati fue escenario a la madrugada de un violento intento de robo a un chofer de aplicaciones, quien recibió un disparo en una de sus piernas cuando se resistió a que un delincuente le sustrajera su auto. Producto del ataque, la víctima fue hospitalizada, pero se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, el tirador se dio a la fuga y es buscado por personal de la Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales precisaron que el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, donde el conductor de un Fiat Cronos color negro fue abordado por un asaltante que pretendía robarle el vehículo y otras pertenencias.

Al recibir el alerta sobre lo sucedido, personal de la Comisaría Vecinal 8 B se desplazó hasta el lugar del ataque y entrevistó al damnificado, de unos 40 años. En diálogo con los agentes, el chofer contó que había ido a buscar un paquete al complejo habitacional Soldati, y al llegar fue abordado por un hombre que lo amenazó con un arma de fuego.

Como la víctima se resistió al robo, se desató un forcejeo durante el cual el delincuente disparó el arma de fuego que llevaba consigo y le dio un tiro en el muslo. Fuentes del caso confiaron a este medio que la víctima, a pesar de la herida que había sufrido en la pierna derecha, logró manejar hasta un puesto policial en el que pidió asistencia inmediata.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y el lesionado fue derivado al hospital Grierson con una herida de bala -orificio de entrada y salida-, pero se encuentra sin riesgo de vida. Por su parte, el atacante continuaba prófugo y es intensamente buscado por la policía porteña.

Y semanas atrás, un chofer de un auto de aplicación resultó herido tras ser baleado durante un intento de robo en el partido de Lomas de Zamora. El remisero, un policía de la Bonaerense retirado de 59 años, salvó su vida de milagro, debido a que el tiro le dio en la oreja. En ese contexto, agentes de la SubDDI local lograron aprehender a un sospechoso y le secuestraron un arma.

Todo sucedió el domingo 14 de diciembre, luego de que el chofer aceptara un viaje solicitado mediante la aplicación con la que trabaja. Al llegar al lugar indicado, se subió una pareja a su coche. En la intersección de Camino de la Ribera Sur y Evaristo Carriego, ambos pasajeros desnudaron sus verdaderas intenciones.

Según la denuncia de la víctima, tras tomar el viaje y avanzar unas cuadras, el pasajero masculino lo amenazó con un arma de fuego para robarle el vehículo. En medio de un forcejeo dentro del automóvil, se produjo una detonación que impactó a la víctima a la altura de la oreja, causándole una lesión. Acto seguido, el agresor huyó a pie.

Personal de la SubDDI Lomas de Zamora y del GTO de la Seccional 10ª de la Bonaerense desplegaron un operativo rastrillaje en la zona. Minutos después, en las calles Figueredo y Andrés Bello, lograron ubicar y detener al sospechoso, identificado como N.E.A. (22), según confirmaron voceros a este medio.

Durante la detención, los policías secuestraron un revólver Dos Leones calibre .32 largo, con un proyectil sin disparar y signos recientes de haber sido utilizado, además de presentar detalles particulares como una cinta roja en el arco guardamonte y empuñadura plástica tipo madera sujeta con bandas elásticas.