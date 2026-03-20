Colombia

Fiscalía imputó a cinco personas por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía: habría sido torturado antes de morir

La redada de sospechosos incluye a menores de edad y está bajo la lupa judicial por el uso de plataformas digitales y encubrimiento tras los hechos

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El expediente indica que, tras el crimen, se intentó incidir en la declaración de una joven vinculada, en busca de modificar la versión de los hechos ante las autoridades competentes - crédito Audiencia palaoquemao

La imputación formal de cinco personas por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, el general William Rincón, expuso ante la justicia un plan criminal que combinó manipulación digital, venganza privada y violencia callejera.

Según se dijo en la audiencia de imputación de cargos, llevada a cabo el 20 de marzo del 2025, el asesinato de Juan Felipe Rincón fue resultado de una emboscada concertada por varias personas, posteriormente imputadas, que emplearon perfiles falsos y contacto por redes sociales para atraerlo.

Tras el homicidio ocurrido el 24 de noviembre de 2024, los procesados enfrentan cargos de tortura, uso de menores en delitos, ocultamiento de pruebas y soborno, mientras la investigación judicial sigue avanzando.

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El expediente citado por la Fiscalía detalló cómo el plan de venganza se originó a raíz de presuntos mensajes de contenido sexual entre Rincón y la hija menor de Katherine Andrea Sotelo, de solo diez años.

Declaraciones contradictorias, análisis balísticos y un contexto polémico complican la investigación en torno a la muerte del hijo del general retirado - crédito Audiencia Juan Felipe Rendón

El grupo acusado, conformado por Andrés Camilo Sotelo, Yeimy Tatiana Vega, Solanggye Trujillo Devia y una joven de 16 años, urdió una estrategia de manipulación digital utilizando TikTok e Instagram para establecer el primer contacto con la víctima.

El grupo creó inicialmente un perfil falso en TikTok y más tarde en Instagram, desde donde convencieron a Rincón para sostener una conversación privada. La víctima accedió finalmente a una cita tras varios intercambios virtuales, con la propuesta de encontrarse con una adolescente en el barrio Quiroga.

Cuando Rincón rechazó acudir a la vivienda inicialmente sugerida, los implicados adaptaron la táctica y acordaron un encuentro en el centro comercial Titán.

En este lugar, la joven y la víctima se reunieron y, tras el encuentro, ambos se dirigieron a la vivienda de Rincón. Allí, la menor quedó inconsciente después de haber consumido alcohol y drogas previamente proporcionadas, siempre según el relato de la Fiscalía ante los jueces.

Revelaron videos inéditos de los
Revelaron videos inéditos de los últimos minutos de vida de Juan Felipe Rincón, hijo del general (r) de la Policía - crédito Audiencia caso Juan Felipe Rincón

Después de recuperarse, la joven contactó a Katherine Andrea Sotelo, quien también participó en la trama. Lograron hacer que Rincón accediera a acompañar a la menor hasta el barrio Quiroga bajo la promesa de un desayuno, y en el trayecto se sumó el escolta de la víctima, quien participó en el traslado dentro de una camioneta oficial.

Circunstancias del asesinato de Juan Felipe Rincón

La reconstrucción de los hechos revela que una vez en el coliseo del barrio Quiroga, la agresión fue perpetrada por los acusados. La Fiscalía sostuvo que Katherine Andrea Sotelo entregó los primeros golpes, seguidos de la intervención de Vega, Trujillo Devia y su hermano Camilo Sotelo.

La golpiza a Juan Felipe Rincón incluyó puños, patadas y golpes con objetos contundentes, e incluso se animó a transeúntes a sumarse al linchamiento. El escolta de la víctima intentó intervenir y realizó un disparo al aire para disuadir la agresión, pero los atacantes prosiguieron.

El motivo específico del disparo mortal se mantiene bajo investigación, ya que no se ha establecido si provino de los agresores o del arma del escolta en servicio. La víctima falleció a consecuencia de un proyectil de arma de fuego, y el análisis judicial continúa abierto sobre las circunstancias exactas de su muerte.

Acciones para ocultar evidencia tras el crimen

Tras el homicidio, los procesados pusieron en marcha acciones para dificultar el trabajo de las autoridades.

El testimonio del general Rincón
El testimonio del general Rincón ante el Senado destacó el daño emocional y la lucha por la honra de su hijo tras el crimen - crédito Comisión Segunda del Senado / YouTube

El fiscal explicó que los acusados ocultaron el celular de Rincón, envolviéndolo en papel aluminio antes de enviarlo a una dirección en el barrio Potosí, en Ciudad Bolívar.

Los expedientes judiciales también señalan que se ofreció dinero a la joven de dieciséis años que se reunió con Rincón, en un intento por influir en su declaración y respaldar la versión de los acusados ante la justicia. Con esta maniobra, los implicados buscaban responsabilizar a Juan Felipe Rincón y limpiar sus propios nombres, lo que dio lugar a cargos por soborno y manipulación de testigos.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima tenía en su cuerpo numerosas lesiones sufridas antes incluso del disparo fatal, resultado de la violencia ejercida por los acusados.

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