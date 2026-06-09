Colombia

Aida Quilcué respondió a las críticas por no tener título profesional para ser vicepresidenta: “También creemos en la educación ancestral”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda defendió su experiencia en la administración de recursos y en proyectos educativos. Además, subrayó que la educación propia y la inclusión de jóvenes indígenas siguen siendo ejes de su labor

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Aída Quilcué: “Mi vida ha estado dedicada al trabajo comunitario y la defensa de la educación indígena” - crédito @aida_quilcue/X

Aida Quilcué, senadora y fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, salió al cruce de cuestionamientos sobre su formación académica y trayectoria política, y reafirmó en un video difundido en la red social X que cuenta con una vida dedicada al trabajo junto a los pueblos originarios y a la defensa de la educación intercultural.

En su mensaje, difundido tras una serie de debates en torno a su perfil educativo, puso en primer plano la experiencia acumulada en la gestión territorial y comunitaria.

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En el video, Quilcué recordó que, desde su juventud, asumió “la autoridad de mi resguardo”, donde estuvo a cargo de la administración de justicia, de recursos y del territorio. “En ese espacio se administra todo el proceso integral de las comunidades”, puntualizó.

La candidata a la vicepresidencia insistió en que, pese a no ostentar títulos universitarios formales, su conocimiento proviene de décadas de trabajo en terreno y del aprendizaje directo en contacto con diversas realidades.

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Aída Quilcué defendió su trayectoria y reafirma compromiso con la educación intercultural - crédito @aida_quilcue/X
Aída Quilcué defendió su trayectoria y reafirma compromiso con la educación intercultural - crédito @aida_quilcue/X

La dirigente explicó que su experiencia incluye la gestión de recursos y la participación activa en la construcción de proyectos sociales y educativos. “Fui consejera mayor del Cric, ahí también administré recursos”, subrayó Quilcué, y agregó que su visión sobre la educación es amplia e inclusiva.

“Es mentira que no creo en la educación superior”, afirmó, para luego enfatizar: “Creo en quienes le han aportado al país y al mundo en defensa de la vida y la dignidad, pero creo también en la sabiduría ancestral de nuestros pueblos”.

El mensaje de la lideresa cobró relevancia en un momento de discusión pública acerca de los requisitos y competencias de quienes asumen cargos representativos en Colombia. Su defensa se centró en la valoración de los saberes ancestrales y de la experiencia organizativa, aspectos que, según su visión, constituyen un aporte fundamental al desarrollo nacional.

He sido constructora de muchos procesos junto a la sabiduría de nuestros pueblos, como ha sido el sistema de educación propia intercultural”, remarcó.

Quilcué destacó la implementación de modelos educativos adaptados a las realidades de las comunidades indígenas, señalando que en su territorio ya opera “la universidad propia intercultural”, donde numerosos jóvenes acceden a programas de formación diseñados desde una perspectiva intercultural y comunitaria. “Lo hemos puesto en práctica en mi territorio, donde muchos jóvenes tienen hoy acceso a la educación”, señaló.

Aida Quilcué resaltó experiencia y compromiso, rechazando cuestionamientos sobre su formación académica - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Aida Quilcué resaltó experiencia y compromiso, rechazando cuestionamientos sobre su formación académica - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

En su mensaje, la la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda narró que su labor no se ha limitado al ámbito indígena. Señaló que ha visitado muchas universidades del país, donde ha promovido la necesidad de adaptar los modelos pedagógicos para responder a la diversidad de contextos presentes en Colombia.

“He recorrido en muchas universidades públicas y privadas diciéndoles que se hace necesario ingresar a una educación que permita desarrollar sus conocimientos en la realidad de cada uno de nuestros contextos”, expresó.

El video difundido por Quilcué en X contiene también una advertencia ante las campañas de desinformación y ataques que, según denunció, buscan desacreditar su trabajo. “No caigan en la desinformación y la mentira”, sostuvo la lideresa.

En sus palabras, el plan de gobierno en el que participa mantiene a la educación como prioridad para los jóvenes.

Aída Quilcué: “Mi fuerte no fue estudiar”

Aída Quilcué se posicionó como una de las figuras centrales de la política colombiana tras alcanzar la segunda vuelta presidencial junto a Iván Cepeda. En una reciente entrevista para La Libreta de Canal Capital, la líder caucana reconoció abiertamente su escaso interés por los estudios formales.

Aída Quilcué respondió a interrogantes y puso en valor la sabiduría ancestral - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Aída Quilcué respondió a interrogantes y puso en valor la sabiduría ancestral - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En una entrevista con el programa La Libreta, de Canal Capital, confesó: “Mi fuerte no fue estudiar, nunca le puse cuidado a lo que hacían los maestros”.

Quilcué relató que cursó la primaria en la vereda La Troja, dentro del resguardo de Vitoncó, bajo la guía de su madre maestra. Aunque no prestaba atención a las clases, cumplía con las tareas y aprendió a leer y escribir.

Hacía las tareas y aprendí a leer y a escribir”, recordó. Después de completar el quinto de primaria, continuó estudios en Popayán, pero abandonó en octavo grado.

La tragedia de Tierradentro en 1994 marcó el inicio de su liderazgo comunitario, participando activamente en la reconstrucción y reubicación de comunidades indígenas. Más tarde, asumió roles como promotora de salud, maestra y dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Su notoriedad creció en movilizaciones sociales y debates sobre derechos indígenas. Desde 2022, impulsa iniciativas sobre protección territorial, participación política y derechos étnicos en el Senado.

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