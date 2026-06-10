Álvaro Uribe reaccionó a abogado de derechos humanos que amenazó a Abelardo de la Espriella con tenebrosa frase: “Le vamos a dar muerte”

Walter Márquez Ariza llamó tirano a Abelardo de la Espriella y aseguró que hay que darle "muerte" - crédito Luisa González/Reuters y @WalterMarquezAr/X

El abogado Walter Márquez Ariza, vicepresidente distrital del partido Polo Democrático en Cartagena, que asegura ser un defensor de los derechos humanos, fue criticado por hacer un comentario amenazante en su cuenta de X en contra del candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

“Le vamos a dar muerte a ese tirano de Aguevardo”, escribió Márquez Ariza en la red social. La publicación del abogado surgió en respuesta a un mensaje del congresista Fernando Niño, en el que afirmó que no comparte ningún señalamiento que no esté sustentado en pruebas.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez puso de presente los hechos y cuestionó el hecho de que Márquez Ariza afirme ser defensor de derechos humanos, pese a hacer ese tipo de comentarios. “’Le vamos a dar muerte a ese tirano’. Este es el ejemplo que da Walter Márquez Ariza, un supuesto defensor de DD.HH. que amenazó de muerte al candidato Abelardo De La Espriella”, escribió el ex jefe de Estado en X.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció amenazas contra Abelardo de la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X

Al igual que el exmandatario, la campaña del aspirante de la derecha se pronunció sobre lo ocurrido a través de un comunicado. Calificó el comentario del jurista como una amenaza de muerte directa, que surge en medio de un ambiente político hostil que ya ha afectado tanto a De la Espriella como a los integrantes de su campaña.

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De acuerdo con lo expuesto en la comunicación oficial, Márquez Ariza pondría en evidencia una contradicción de algunos militantes de la izquierda que, a juicio de la campaña del candidato, hacen alusión a la tolerancia en los discursos, pero incentivan la violencia contra quienes piensan distinto.

“Quien dice defender la vida y las libertades fundamentales termina recurriendo al lenguaje de la intimidación, el odio y la amenaza”, precisó la campaña.

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La campaña de Abelardo de la Espriella aseguró que el ambiente electoral es hostil que el candidato ha sido blanco de señalamientos - crédito Mario Caicedo/EFE

De igual manera, aseguró que el dirigente político también publicó otros mensajes en X en los que buscó “estigmatizar” a las personas que apoyan la aspiración a la Presidencia de Abelardo de la Espriella. En algunas de las publicaciones, al parecer, afirmó que votar por el candidato significaría apoyar “la contrarreforma agraria y el desplazamiento forzado”.

“Este episodio deja al descubierto el verdadero rostro de los sectores más radicales del petrismo, que ante el creciente respaldo ciudadano a una alternativa democrática e independiente han optado por las amenazas y la estigmatización en lugar del debate de ideas y las propuestas para Colombia”, añadió.

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La campaña indicó que este caso no puede interpretarse como un hecho aislado, teniendo en cuenta que el aspirante ha sido blanco de todo tipo de señalamientos y expresiones de odio, presuntamente provenientes de sectores de la izquierda colombiana.

Abogado hizo aclaraciones tras ser señalado de amenazar a Abelardo de la Espriella

El dirigente político reaccionó en redes luego de que fuera denunciado públicamente de amenazar de muerte del candidato presidencial. Trató de explicar lo que quiso decir con su publicación: aseguró que en ningún momento quiso hacer referencia a un acto violento y que lo que pretende es lograr la muerte “política” del aspirante.

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“Aclaro a compañeros y contradictores: la expresión “muerte al tirano de Aguevardo” se enmarca en la democracia, jamás en la violencia. Nuestra lucha es en las calles y de casa en casa. Hablo de una muerte política y una contundente derrota electoral”, indicó.

El abogado Walter Marquez Ariza explicó qué quiso decir con la expresión "muerte al tirano de aguevardo" - crédito @WalterMarquezAr/X

En otra publicación, recalcó su postura y aclaró que el objetivo es lograr que Abelardo de la Espriella no gane en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 21 de junio de 2026. Asimismo, señaló a la derecha de incurrir en conductas violentas.

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El abogado Walter Márquez Ariza aseguró que se buscar darle "muerte electoral" a Abelardo de la Espriella - crédito @WalterMarquezAr/X

“Le vamos a dar muerte electoral, porque nosotros no usamos armas como la ultraderecha radical, nosotros vencemos en democracia”, expresó el vicepresidente distrital del Polo Democrático.