Sin resultados oficiales, Gustavo Petro afirmó que el progresismo ganó la Presidencia en Perú: “Ha sido reivindicado Pedro Castillo”

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio en su cuenta oficial de X - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció antes de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, en las que compiten Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Según el mandatario colombiano, el progresismo en Perú, con Roberto Sánchez como referente, ganó la Presidencia. Además, sostuvo que la familia Fujimori representa a la extrema derecha.

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“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori (sic)”, afirmó Gustavo Petro.

Según Gustavo Petro, presidente de Colombia, el progresismo en Perú, con Roberto Sánchez como referente, ganó la Presidencia - crédito Alejandro García/EFE

El presidente Petro señaló en su publicación en X que Pedro Castillo, expresidente de Perú destituido por el Congreso el 7 de diciembre de 2022, fue “reivindicado” por el pueblo peruano en las recientes elecciones.

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Esa misma fecha, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción” que gobernaría por decreto hasta la elección de un nuevo Congreso encargado de redactar una nueva constitución.

El exmandatario decretó también el estado de emergencia y un toque de queda. Pedro Castillo fue capturado por las autoridades peruanas y enfrentó la justicia.

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“Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú (sic)”, afirmó el jefe de Estado colombiano.

El mandatario señaló en su publicación que –teniendo en cuenta estos resultados– restablecerá las relaciones diplomáticas con Perú y que le solicitará a Roberto Sánchez, al que considera el nuevo jefe de Estado de ese país, realizar una fusión del Pacto Andino con el Mercosur.

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Gustavo Petro señaló que Pedro Castillo, expresidente de Perú destituido por el Congreso el 7 de diciembre de 2022, fue “reivindicado” por el pueblo peruano en las recientes elecciones - crédito @petrogustavo/X

“Restableceré completamente las relaciones diplomáticas y le solicitaré al nuevo presidente que iniciemos una fusión del Pacto Andino con Mercosur. (sic)“, expresó Gustavo Petro.

El pronunciamiento del presidente Petro se dio en respuesta a un usuario en X, que afirmó que el progresismo supuestamente remontó a Keiko Fujimori y ganó la Presidencia en Perú.

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“Lo que acaba de pasar en Perú es histórico, Keiko Fujimori de extrema Derecha había ganado la 1era vuelta por 5% a la izquierda. La izquierda se dedicó a trabajar, sumar y a esta hora acaba de remontar y es oficial el candidato de izquierda ganó la presidencia del Perú (sic)”, señaló el usuario.

¿Cómo van los resultados?

Sin que los organismos electorales en Perú hayan emitido un pronunciamiento oficial sobre el ganador de la elección presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) indicó que, con el 93,181% de las actas procesadas, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, suma el 50,069% de los votos, lo que equivale a 8.756.646 sufragios.

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Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtiene el 49,931%, con 8.732.482 votos. La diferencia entre ambos candidatos es de 24.164 votos.

La diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es de 24.164 votos - crédito Alessandro Cinque/REUTERS

El conteo oficial realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) constituye el único procedimiento con reconocimiento legal para establecer qué candidato obtuvo la mayor cantidad de votos válidos en la segunda vuelta presidencial. El proceso inicia en cada una de las 90.223 mesas habilitadas en el país tras el cierre de las urnas.

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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se expresó tras conocerse el conteo rápido del balotaje, que la ubicó ligeramente por detrás de su rival, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“Hasta el momento, no hay ningún ganador, serán días largos”, dijo rodeada de su fórmula presidencial y la dirigencia fujimorista. Sostuvo que sería irresponsable definir el resultado “en base este conteo (...) que utiliza aproximadamente mil actas de noventa mil” a nivel nacional.

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“El trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca. Repito, y este es mi mensaje a los personeros: el trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo”, añadió.

Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ya había sido derrotada por Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021). En las dos últimas ocasiones la diferencia fue de apenas 40.000 votos, situación ante la que se negó a reconocer los resultados y denunció “fraude” sin presentar pruebas.