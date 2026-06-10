La selección Colombia femenina por fin gana un título con la Liga de Naciones Conmebol: estos son sus otros trofeos

La selección Colombia se coronó campeona de la primera edición de la Liga Femenina con 20 puntos en ocho partidos - crédito Conmebol

El fútbol femenino colombiano tuvo una alegría a nivel internacional gracias a la selección de mayores, que se quedó con el título de la Liga de Naciones Conmebol por el triunfo 4-3 sobre Paraguay en Asunción, que también dejó sin opción a Argentina, la principal rival en esa pelea.

De esta manera, Colombia obtuvo su cuarto título en la rama femenina, sumando todas las categorías desde que empezó el éxito de los combinados nacionales, la cual fue creciendo con el paso de los años y las clasificaciones a certámenes como el Mundial y los Juegos Olímpicos.

PUBLICIDAD

De otro lado, la selección de Ángelo Marsiglia hace historia por ser la primera campeona del certamen de la Conmebol, que se hizo como clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2027 y terminó siendo un éxito por el nivel de las escuadras y atraer al público para apoyar el fútbol femenino.

Los títulos de la selección Colombia femenina

Desde 2008 que iniciaron las alegrías con el combinado femenino, que en ese entonces inició un proceso que, después de 18 años, está rindiendo frutos con clasificaciones a torneos importantes y, tras varios intentos y finales perdidas, títulos que le están llegando a la Tricolor.

PUBLICIDAD

La selección Colombia femenina ha logrado tres títulos a nivel de mayores y uno en juveniles, siendo la Liga de Naciones 2025/2026 el más importante de todos porque es un certamen oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ya que los anteriores no entregaron trofeos,

En 2009, las cafeteras consiguieron la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos en Sucre, Bolivia, siendo la primera alegría en mayores, mientras que el segundo se dio en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, cuando superaron a Argentina en penales y con Leicy Santos como una de sus figuras.

PUBLICIDAD

Colombia logró su primer trofeo en la rama femenina con el Sudamericano Sub-17 de 2008, celebrado en Chile, e inició todo el proyecto que triunfa en la actualidad, con jugadoras recordadas como Yoreli Rincón, Tatiana y Natalia Ariza, Daniela Montoya, entre otras.

De esta manera, la generación liderada por Ángelo Marsiglia por fin celebra un trofeo que le fue esquivo durante mucho tiempo, con Linda Caicedo como su principal estrella y un grupo de jugadoras que han destacado a nivel internacional, tanto en sus clubes como en el seleccionado nacional.

PUBLICIDAD

Adiós a las finales perdidas

Previo a la Liga de Naciones Femenina, que se creó en 2025 como un torneo clasificatorio para la Copa del Mundo de la FIFA, la Tricolor tenía una deuda enorme con la afición porque siempre fue competitiva en muchos certámenes, pero quedó en deuda con un título.

El dolor más grande de la selección Colombia femenina es la Copa América, ya que perdió cuatro finales frente a Brasil, que siempre ha sido superior en las definiciones y en la mayoría de certámenes de mayores y juveniles, de ahí la importancia de quedarse con esta liga porque la Canarinha no participó.

PUBLICIDAD

Durante las ediciones de 2010, 2014, 2022 y 2025, la Tricolor sufrió porque siempre quedó cerca de ganar la copa, pero la Verdeamarela se interpuso en su camino y prueba de ello fue lo que pasó en Ecuador 2025, cuando las cafeteras tenían el trofeo en el bolsillo, pero su rival igualó las acciones en los últimos minutos por 4-4 y venció en penales.

De otro lado, Colombia también perdió las finales por la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Armenia y Pereira 2005, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, todas ellas con el cuadro de mayores.

PUBLICIDAD