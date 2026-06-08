Colombia

Escándalo en Valledupar: video captó a coordinador de la campaña de Iván Cepeda prometiendo dádivas si votan por el candidato oficialista

Pedro Acuña, exconcejal de la ciudad y que es el encargado de la aspiración del senador del Pacto Histórico en esta región del país, estaría en el ojo del huracán mediático por la manera en que buscaría persuadir a los votantes

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En una reunión política en Valledupar, el coordinador de campaña de Iván Cepeda, Pedro Acuña, se dirigió a los asistentes y les prometió explícitamente transporte, recursos, agua y almuerzos para que apoyen el 21 de junio al senador oficialista - crédito suministrada a Infobae Colombia

Una reunión política en el corregimiento de Mariangola, zona rural de Valledupar (Cesar) tendría en problemas al exconcejal Pedro Acuña: que fue grabado, al parecer, ofreciendo dádivas a los presentes a cambio de votar por el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro. El incidente, registrado en video, mostraría la manera en que buscarían captar votantes de cara a la segunda vuelta, prevista para el domingo 21 de junio.

Acuña, que fungió como cabildante de la capital cesarense y fue escogido para coordinar la aspiración oficialista, se dirigió a un grupo de asistentes con una promesa concreta: la de poner vehículos, alimentación y, por lo dicho, “recursos” con miras a la jornada que se avecina, en la que se definirá entre el congresista y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella cuál será el sucesor de Gustavo Petro.

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La intervención del exconcejal se desarrolló ante líderes y simpatizantes del proyecto político de Cepeda. En el inicio de su mensaje, el coordinador puso énfasis en la importancia de corregir errores cometidos en la primera vuelta electoral, en la que en esta región del país, según el preconteo, se reportó un empate técnico: pues Cepeda obtuvo 224.457 votos (46,48%) frente a 223.840 sufragios (46,35%) de De la Espriella.

Iván Cepeda - Pedro Acuña
Pedro Acuña, coordinador de la campaña de Iván Cepeda en Valledupar, fue captado ofreciendo prebendas para consolidar respaldos en favor del senador del Pacto Histórico - crédito REUTERS - suministrada a Infobae Colombia

“Si el 31 perdimos, fue porque Dios permitió que perdiéramos para bajar el orgullo, la altivez y la soberbia de muchos que creyeron que comprando la silla primera, sin tener el caballo, ya estábamos arreglados”, dijo el político valduparense, al referirse cómo a nivel nacional De la Espriella obtuvo el 43,74% de los sufragios, de acuerdo con el preconteo 10.361.499 votos, frente al 40,90% de Cepeda, que sacó 9.688.361 respaldos.

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En esa misma línea, el discurso giró en torno al compromiso de garantizar apoyo logístico a los votantes que respalden al senador del Pacto Histórico e hizo hincapié en la organización y la necesidad de asegurar recursos para los electores. “Aquí tenemos que organizar las cosas, y por eso estoy aquí. No me importa aparecer con un título de coordinador o de gestor o de gerente”, expresó Acuña, que prosiguió en su mensaje.

“Me importa el país, me importan mis hijos y los hijos de ustedes”, agregó ante la audiencia congregada en esta población de Valledupar. Fue entonces cuando hizo una promesa directa relacionada con la logística electoral para esa jornada, lo que desató toda clase de críticas en las redes sociales, al filtrarse la evidencia fílmica del anuncio hecho a los líderes, que buscaba asegurar el apoyo al aspirante del Gobierno Petro.

Iván Cepeda perdió en la primera vuelta con el 40,90% de los votos frente a Abelardo de la Espriella, que obtuvo el 43,74% de los respaldos - crédito Jair Coll/REUTERS
Iván Cepeda perdió en la primera vuelta con el 40,90% de los votos frente a Abelardo de la Espriella, que obtuvo el 43,74% de los respaldos - crédito Jair Coll/REUTERS

Van a tener el transporte, los recursos, la bolsa de agua y los almuerzos”, dijo Acuña en su intervención. La declaración fue recibida como un compromiso de proveer medios materiales para facilitar la movilización y la participación de los votantes el día de la elección; una práctica que suele ser común en la Costa Atlántica, con la intención de garantizar la presencia de sufragantes en los puestos, en una jornada particular.

“La plata debe llegar donde tiene que llegar”, coordinador de la campaña Cepeda en Valledupar

En sus palabras, el coordinador de campaña también dejó claro el manejo de los recursos destinados al proceso electoral. “La plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”, sostuvo durante su intervención, al reiterar la importancia de la eficiencia en la distribución de fondos para las actividades proselitistas en favor de la campaña Cepeda, que es consciente de la obligación de

Iván Cepeda representa el continuismo de gran parte de las medidas del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Iván Valencia/AP
Iván Cepeda representa el continuismo de gran parte de las medidas del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Iván Valencia/AP

En el transcurso de su discurso, Acuña mencionó a diversos integrantes de la estructura política de la campaña en la región. Entre los nombres citados figuran, entre otros, Henry Ropero, Fredys Socarrás, Pedro Saade y Quim Benavides, dirigentes que según reportaron medios como Semana forman parte de la red encargada de coordinar la estrategia electoral local para la candidatura del congresista oficialista.

El video de la intervención, difundido en redes sociales, ha generado reacciones en distintos sectores políticos. Algunos críticos han interpretado las declaraciones de Acuña como una manifestación de prácticas clientelistas; otros las consideran parte de la dinámica tradicional de campañas en la región, que se caracteriza por detalles como, por ejemplo, las altas temperaturas que desincentivan a los ciudadanos.

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