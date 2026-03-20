El padre de dos líderes de “La Banda del Millón” seguirá preso y no podrá usar celulares en la cárcel

El detenido, Hugo David Castillo

La Justicia dictó esta semana la prisión preventiva para Hugo David Castillo (47), padre de dos de los principales jefes de ”La Banda del Millón”, que ya están presos. Además, le prohibió el uso de celulares en la cárcel.

Castillo fue trasladado este jueves a la Unidad Carcelaria N°61 de Melchor Romero, donde quedó alojado bajo las nuevas restricciones, según informaron fuentes del caso a Infobae.

El sospechoso, que es padre de Hugo Isaías (21) y Elían Castillo San Martín (18), fue arrestado el mes pasado acusado por un robo ocurrido a fines de noviembre en una casa de la localidad de Martínez.

Cayó en el marco de una investigación llevada adelante por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, quien también encabeza la causa principal contra la organización criminal a la que se le atribuyen al menos dos homicidios y una larga serie de robos violentos en la zona norte del conurbano.

La detención de Hugo David Castillo, en febrero pasado durante un operativo la Villa La Cava

La investigación que desembocó en el arresto del sospechoso se inició después de que una mujer de 45 años denunciara que, durante su ausencia, desconocidos forzaron la puerta de su vivienda, rompieron la cerradura de una caja fuerte en el vestidor y se llevaron tres mil dólares.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los movimientos de un Ford Focus gris, que fue identificado por los investigadores como propiedad de Castillo padre.

La Policía montó una vigilancia encubierta en la Villa La Cava, en Béccar, y, al observar que el acusado se acercaba al vehículo, lo interceptaron y detuvieron.

En el auto encontraron un destornillador tipo palanca, un par de medias y binoculares, elementos que los agentes consideraron vinculados con la modalidad del robo.

Los videos por los que cayó el padre de los líderes de "La Banda del Millón"

Para Castillo no fue su primera vez tras las rejas: con antecedentes por robo calificado, lesiones leves, encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad, pasó por diferentes períodos de encierro entre 2011 y 2020.

En su fallo, el juez Ricardo Costa -del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro- consideró acreditado su accionar en el robo, la existencia de un plan común con al menos otro cómplice y el uso de su vehículo como medio para cometer el delito.

El magistrado también valoró el peligro procesal: sostuvo que el acusado podría fugarse o entorpecer la investigación, ya que, además de los antecedentes, Castillo ayudó a sus hijos a evadir a la Justicia en el pasado, según consta en la resolución.

Por esos motivos, dispuso la prisión preventiva y ordenó el traslado a la cárcel de Melchor Romero.

Castillo padre durante el traslado al penal de Melchor Romero

Sin celular

A pedido del fiscal Ferrari, el juez Costa dictó además la prohibición absoluta de uso, tenencia y acceso a teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o cualquier aparato con conexión a internet para Castillo.

La medida se fundamentó en los mensajes y audios extraídos de su teléfono, donde aparecen conversaciones con sus hijos sobre la coordinación de robos, entrega de dinero y estrategias para eludir controles en las cárceles.

En uno de los mensajes que figuran en el expediente, Castillo le pregunta a su hijo Elian: “Todos los videos esos que yo te mandé de la casa, que yo te explicaba ahí lo que había que hacer y todo eso, esos que estaban en el teléfono, ¿los borraste?”.

En otra charla, Elian detalla que logró esconder su celular antes de una requisa y que los referentes del pabellón lo habían alertado. Castillo, por su parte, le aconseja: “Tenés que estar atento. Cuando estés hablando, tenés que estar con un espejito ahí mirando para afuera”.

Elián y Hugo Castillo San Martín, los hijos del detenido

También intercambiaron mensajes sobre la entrega de dinero a través de terceros y la necesidad de ocultar celulares ante eventuales controles.

Para la fiscalía, “dichos diálogos no solo permiten presumir la existencia de otros hechos delictivos en los que tanto el padre, el aquí imputado Castillo, como sus hijos pudieran haber participado, que a la fecha no han logrado establecerse, sino también el uso indiscriminado de sus aparatos de telefonía celular para continuar la operatividad y control de la organización criminal de mención desde sus lugares de encierro y la constante intención de mantenerlos ocultos ante la autoridad competente”.

El juez Costa coincidió con ese planteo y consideró que, si bien las personas privadas de su libertad tienen derecho a mantener contacto con el exterior, ese derecho puede ser restringido cuando se utiliza para fines ilícitos.

En la resolución, sostuvo así que el uso de celulares por parte de Castillo y sus hijos desvirtuaba el espíritu de las normas que autorizan la comunicación, facilitando la continuidad de actividades delictivas y el control de la organización desde la cárcel.

Por eso resolvió que, en este caso, la prohibición absoluta de celulares era una medida excepcional pero necesaria para evitar nuevos delitos y garantizar el normal desarrollo del proceso.

La decisión judicial llega justo cuando se cumplen cuatro semanas desde la aplicación del aislamiento tecnológico sobre los líderes de la banda. Los investigadores señalan que, desde entonces, no se registraron nuevos hechos atribuibles a “La Banda del Millón”.