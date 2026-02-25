Ahora cayó el padre de dos de los líderes de “La Banda del Millón” por un robo en una casa de Martínez

Hugo David Castillo fue detenido en cercanía de la villa La Cava por un robo y por colaborar con sus hijos, los líderes de la Banda del Millón

No se dejó atrapar así nomás, tiene antecedentes y sabe lo que es estar preso. Por eso, lo dio todo para resistirse y lo tuvieron que doblegar en el piso entre varios policías de la DDI de San Isidro para ponerle las esposas. Es que tampoco era un sospechoso cualquiera, sino el padre de dos de los líderes de “La Banda del Millón”, la temida banda que planea robos violentos desde la cárcel y que ya tiene dos causas por homicidio.

“Yo estoy ayudando a mi hijo”, lanzó mientras lo ponían con el pecho contra la vereda. Y esa es una de las aristas por las que la Justicia lo tenía entre ceja y ceja, pero el arresto de este miércoles fue porque quedó implicado en un robo agravado.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que se trata de Hugo David Castillo, de 47 años y padre de Hugo Isaías y Elían Castillo San Martín, ambos líderes de “La Banda del Millón” y presos en un penal de La Plata.

El arresto ocurrió este miércoles en el marco de una causa por un robo ocurrido en noviembre pasado en una propiedad de la localidad de Martínez y que investiga el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, el mismo que tiene la causa de “La Banda del Millón”.

Detuvieron al padre de dos líderes de "La Banda del Millón"

El 29 de noviembre pasado, un llamado al 911 alertó sobre un robo en proceso en una vivienda de la calle Entre Ríos al 1700, en Martínez. Cuando la policía llegó al lugar, notó que habían forzado la puerta de ingreso y una caja fuerte en el vestidor durante la ausencia de la dueña de casa, una mujer de 45 años. Se llevaron dólares y pesos.

Las cámaras de seguridad le dieron a los detectives de la DDI San Isidro la chance de identificar un Ford Focus gris claro: el auto de los ladrones. La investigación luego los llevó al barrio “La Cava”, donde se localizó el vehículo. Estaba estacionado y era el mismo que se había usado en el escruche.

“Cuando sacaron el nombre del titular del Ford, se dieron cuenta de que tenía vínculos con sospechosos con antecedentes penales que están presos. Uno de esos es Hugo Isaías, de 21 años, su hijo y uno de los líderes de La Banda del Millón“, detallaron las fuentes del caso a este medio.

Los videos por los que cayó el padre de los líderes de "La Banda del Millón"

Entonces, los policías montaron un punto de observación de forma encubierta en cercanías del coche y este miércoles vieron al sospechoso abrir las puertas del Ford. De inmediato, fue interceptado e identificado y luego detenido: le encontraron un destornillador tipo palanca, un par de medias -que serían utilizadas como guantes- y binoculares.

Con Castillo tras las rejas por el robo en Martínez, los investigadores lograron determinar que sus dos hijos están presos en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata: Banda del Millón: Elián David Castillo San Martín

Castillo padre, con antecedentes por robo calificado, lesiones leves, encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad, tuvo periodos de detención efectiva entre los años 2011 y 2020. No era un padre común y corriente.

Pero no solo eso, también cumplió un rol fundamental en la estructura criminal de sus hijos. Así, se determinó que con su esposa de nacionalidad chilena colaboró para ocultar a Hugo Isaías mientras estuvo prófugo por el homicidio del empresario Jorge de Marco, pero como es el padre, puede ayudar a su hijo sin consecuencias legales.

“Mantuvo ocultos al hijo y a su pareja en una finca de la localidad de Tortuguitas, que es de su propiedad, y luego le habilitó la logística para irse a Chile”, contaron las fuentes del caso.

Pero esa no fue la única vez que ayudó a Hugo Isaías: fuentes del caso dijeron que lo cubrió en causas que su hijo tuvo en la justicia juvenil por otro homicidio y diversos robos bajo la modalidad de efracción y escalamiento.

Jorge Enrique de Marco, el empresario asesinado

Como dato de color, los investigadores agregaron que “Hugo” junior desde la cárcel realizó con su celular el análisis y marcación de 167 objetivos en Zona Norte para la comisión de futuros ilícitos.

Por la causa de “La Banda del Millón”, el fiscal Ferrari reclama que les saquen a los 40 detenidos del caso los celulares, ya que la organización criminal planea los golpes desde el penal e, incluso, hacen videollamadas durante los robos.

En ese marco, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, apuntó contra la Justicia y reclamó a los jueces que hagan efectiva la prohibición del uso de celulares en las cárceles, al advertir que bandas criminales como “La Banda del Millón” siguen operando y ordenando delitos violentos desde prisión pese a estar detenidos.

Elián y Hugo Castillo San Martín, los hijos del detenido

“No podemos tolerarlo”, sostuvo el intendente. En ese marco, Lanús adhirió al reclamo planteado por el fiscal Ferrari, quien el 12 de febrero solicitó la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet para los más de 40 detenidos vinculados a la organización criminal.