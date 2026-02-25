Crimen y Justicia

Ahora cayó el padre de dos de los líderes de “La Banda del Millón” por un robo en una casa de Martínez

Lo buscaban por un escruche, pero sospechan que colaboró con sus hijos en sus ataques e incluso ayudó a que uno se mantuviera prófugo cuando lo buscaban por un crimen

Guardar
Hugo David Castillo fue detenido en cercanía de la villa La Cava por un robo y por colaborar con sus hijos, los líderes de la Banda del Millón

No se dejó atrapar así nomás, tiene antecedentes y sabe lo que es estar preso. Por eso, lo dio todo para resistirse y lo tuvieron que doblegar en el piso entre varios policías de la DDI de San Isidro para ponerle las esposas. Es que tampoco era un sospechoso cualquiera, sino el padre de dos de los líderes de “La Banda del Millón”, la temida banda que planea robos violentos desde la cárcel y que ya tiene dos causas por homicidio.

“Yo estoy ayudando a mi hijo”, lanzó mientras lo ponían con el pecho contra la vereda. Y esa es una de las aristas por las que la Justicia lo tenía entre ceja y ceja, pero el arresto de este miércoles fue porque quedó implicado en un robo agravado.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que se trata de Hugo David Castillo, de 47 años y padre de Hugo Isaías y Elían Castillo San Martín, ambos líderes de “La Banda del Millón” y presos en un penal de La Plata.

El arresto ocurrió este miércoles en el marco de una causa por un robo ocurrido en noviembre pasado en una propiedad de la localidad de Martínez y que investiga el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, el mismo que tiene la causa de “La Banda del Millón”.

Detuvieron al padre de dos
Detuvieron al padre de dos líderes de "La Banda del Millón"

El 29 de noviembre pasado, un llamado al 911 alertó sobre un robo en proceso en una vivienda de la calle Entre Ríos al 1700, en Martínez. Cuando la policía llegó al lugar, notó que habían forzado la puerta de ingreso y una caja fuerte en el vestidor durante la ausencia de la dueña de casa, una mujer de 45 años. Se llevaron dólares y pesos.

Las cámaras de seguridad le dieron a los detectives de la DDI San Isidro la chance de identificar un Ford Focus gris claro: el auto de los ladrones. La investigación luego los llevó al barrio “La Cava”, donde se localizó el vehículo. Estaba estacionado y era el mismo que se había usado en el escruche.

“Cuando sacaron el nombre del titular del Ford, se dieron cuenta de que tenía vínculos con sospechosos con antecedentes penales que están presos. Uno de esos es Hugo Isaías, de 21 años, su hijo y uno de los líderes de La Banda del Millón“, detallaron las fuentes del caso a este medio.

Los videos por los que cayó el padre de los líderes de "La Banda del Millón"

Entonces, los policías montaron un punto de observación de forma encubierta en cercanías del coche y este miércoles vieron al sospechoso abrir las puertas del Ford. De inmediato, fue interceptado e identificado y luego detenido: le encontraron un destornillador tipo palanca, un par de medias -que serían utilizadas como guantes- y binoculares.

Con Castillo tras las rejas por el robo en Martínez, los investigadores lograron determinar que sus dos hijos están presos en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata: Banda del Millón: Elián David Castillo San Martín

Castillo padre, con antecedentes por robo calificado, lesiones leves, encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad, tuvo periodos de detención efectiva entre los años 2011 y 2020. No era un padre común y corriente.

Pero no solo eso, también cumplió un rol fundamental en la estructura criminal de sus hijos. Así, se determinó que con su esposa de nacionalidad chilena colaboró para ocultar a Hugo Isaías mientras estuvo prófugo por el homicidio del empresario Jorge de Marco, pero como es el padre, puede ayudar a su hijo sin consecuencias legales.

“Mantuvo ocultos al hijo y a su pareja en una finca de la localidad de Tortuguitas, que es de su propiedad, y luego le habilitó la logística para irse a Chile”, contaron las fuentes del caso.

Pero esa no fue la única vez que ayudó a Hugo Isaías: fuentes del caso dijeron que lo cubrió en causas que su hijo tuvo en la justicia juvenil por otro homicidio y diversos robos bajo la modalidad de efracción y escalamiento.

Jorge Enrique de Marco, el
Jorge Enrique de Marco, el empresario asesinado

Como dato de color, los investigadores agregaron que “Hugo” junior desde la cárcel realizó con su celular el análisis y marcación de 167 objetivos en Zona Norte para la comisión de futuros ilícitos.

Por la causa de “La Banda del Millón”, el fiscal Ferrari reclama que les saquen a los 40 detenidos del caso los celulares, ya que la organización criminal planea los golpes desde el penal e, incluso, hacen videollamadas durante los robos.

En ese marco, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, apuntó contra la Justicia y reclamó a los jueces que hagan efectiva la prohibición del uso de celulares en las cárceles, al advertir que bandas criminales como “La Banda del Millón” siguen operando y ordenando delitos violentos desde prisión pese a estar detenidos.

Elián y Hugo Castillo San
Elián y Hugo Castillo San Martín, los hijos del detenido

“No podemos tolerarlo”, sostuvo el intendente. En ese marco, Lanús adhirió al reclamo planteado por el fiscal Ferrari, quien el 12 de febrero solicitó la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet para los más de 40 detenidos vinculados a la organización criminal.

Temas Relacionados

La Banda del MillónBanda del MillónInseguridadRobosHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Acusaron a una mujer por la muerte de su bebé de un año: lo descuidó y se ahogó en un balde de 20 litros

Familiares de la imputada afirmaron que el menor fue dejado a su suerte a lo largo de todo el día, hasta que su madre lo encontró inconsciente. De momento, los cargos son por homicidio culposo, mientras continúa la investigación

Acusaron a una mujer por

Caso Loan: revés para intento de uno de los acusados de frenar la audiencia previa al juicio

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa del tío del niño desaparecido desde junio de 2024

Caso Loan: revés para intento

“Acá estoy, hija, con el corazón roto, lleno de curitas”: el recuerdo del padre de Kim Gómez

A un año del crimen en el barrio Altos de San Lorenzo, la familia de la menor impulsa una colecta de útiles escolares y renueva el pedido de justicia mientras se celebra el juicio

“Acá estoy, hija, con el

Córdoba: detuvieron a un ex militar acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas

El hombre tiene 63 años y quedó a disposición de la Justicia. En su casa encontraron balas, más de 10 millones de pesos y 1.500 dólares

Córdoba: detuvieron a un ex

Julieta Prandi reclamó que su ex Claudio Contardi pague la cuota alimentaria de sus hijos que debe hace 4 años

La modelo expresó su enojo en redes sociales, donde contó que su ex esposo condenado por violación no abona lo correspondiente desde 2022

Julieta Prandi reclamó que su
DEPORTES
La serie de la F1

La serie de la F1 filtró la intimidad del áspero cruce entre Briatore y Colapinto en su debut en Alpine: “El problema sos vos”

Con el ingreso de Mastantuono, Real Madrid eliminó a Benfica y avanzó a los octavos de la Champions League: todos los goles

Patada a destiempo y topetazo: los cruces de Otamendi con Vinícius en la derrota del Benfica ante Real Madrid

Tras el triunfo de Rosario Central, Vélez enfrenta a Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Apertura

El grito en el deporte, ¿un aliado para incrementar la fuerza?

TELESHOW
Nicki Nicole eligió a su

Nicki Nicole eligió a su participante favorito de Gran Hermano Generación Dorada

Ivana Icardi contó el motivo por el que Wanda Nara compró la casa del padre de Mauro: “No fue generosidad”

Gran Hermano: Zoe Bogach profundizó sus críticas contra su ex, Manuel: “Es un manipulador psicópata”

Juan Reverdito pasó por Infobae en Vivo, contó cómo vive siendo chofer de aplicaciones y analizó el nuevo Gran Hermano

Catherine Fulop contó el difícil momento que atraviesa su madre en Venezuela: “Está postrada”

INFOBAE AMÉRICA

Lecciones de México

Lecciones de México

Estados Unidos autorizó el envío limitado de petróleo venezolano a Cuba para mitigar el colapso económico en la isla

Panamá y Estados Unidos sellan nueva etapa de cooperación sanitaria

Del Gran Gatsby a Jeffrey Epstein

El Gobierno de Ecuador calificó de “absurdas” las acusaciones del Líder de Los Lobos contra Daniel Noboa sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio