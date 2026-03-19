Crimen y Justicia

Trasladaron desde Salta hasta Córdoba a Javier Grosso, imputado por el femicidio de Milagros Basto

El hombre estuvo prófugo durante ocho meses. Tiene antecedentes penales

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Un hombre acusado de femicidio
Un hombre acusado de femicidio fue trasladado por oficiales desde Salta hasta Córdoba (La Voz)

El traslado de Jorge Javier Grasso a la provincia de Córdoba marcó un nuevo capítulo en la investigación por el presunto femicidio de Milagros Micaela Basto.

El operativo, realizado siete días después de su captura en Salta, fue ejecutado por la Unidad de Homicidios y el Equipo Táctico Eter de la Policía de Córdoba, quienes viajaron especialmente hasta la Jefatura de Región X de la provincia para concretar el procedimiento. Grasso quedó alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, bajo disposición del Poder Judicial.

La detención de Grasso se produjo en la ciudad de Tartagal, Salta, donde permaneció prófugo durante ocho meses. Su captura responde a una orden judicial vinculada a la causa que investiga la muerte de Milagros Basto, cuyo cuerpo fue hallado en un departamento de la capital cordobesa, en la calle Buenos Aires al 300. El hallazgo ocurrió en el inmueble donde cumplía prisión domiciliaria Horacio Antonio Grasso, ex policía y hermano del sospechoso.

La investigación sostiene que la joven fue víctima de femicidio, y que Jorge Javier Grasso habría estado vinculado directamente con el crimen. El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un ropero, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad locales.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Voz, durante el operativo de captura en Salta, Grasso intentó evitar su identificación presentando un pasaporte con género femenino, una práctica que, según los investigadores, ya había utilizado en situaciones anteriores. Las autoridades confirmaron que esta maniobra buscaba confundir a la Policía y aplazar su detención. La documentación fue analizada por los agentes de la Unidad de Homicidios, quienes finalmente confirmaron la identidad del detenido.

La imagen muestra dos fotografías
La imagen muestra dos fotografías de la mujer víctima de un femicidio en Salta, cuya muerte ha conmocionado a la comunidad y exige justicia (La Voz)

Una vez en Córdoba, el sospechoso fue remitido directamente a la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, en las afueras de la ciudad. El Poder Judicial dispuso su detención inmediata mientras avanza la investigación.

En el expediente judicial constan antecedentes penales y denuncias previas contra Grasso, tanto por episodios de acoso como por otros delitos. En 2024, fue detenido en Ciudad del Este, Paraguay, tras ser acusado del robo de un bolso con 12 mil dólares en un centro comercial. En esa oportunidad, Grasso también presentó documentación que lo identificaba como mujer y solicitó ser trasladado bajo esa condición, en línea con la estrategia utilizada durante su reciente captura en Salta.

El caso sigue bajo investigación del Poder Judicial de Córdoba y la Fiscalía de Homicidios, que ahora centra sus esfuerzos en reunir pruebas y testimonios para determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

El hallazgo del cuerpo y una investigación abierta

La aparición del cuerpo de Milagros se produjo cerca del mediodía del 7 de julio, cuando dos albañiles sintieron un olor persistente mientras limpiaban el departamento alquilado por Horacio, quien cumplía de forma domiciliaria una condena por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos.

Al ingresar, descubrieron un ropero casero sellado con madera y cemento. Dentro, un cuerpo envuelto en frazadas y atado con cables, en avanzado estado de descomposición. El grado de deterioro no permitía identificar ni el género de la víctima, por lo que el proceso de confirmación definitiva se extendió hasta el 14 de agosto, cuando los resultados genéticos permitieron identificar a Milagros Micaela Basto.

Durante el tiempo de la desaparición, Grasso había sido beneficiado con prisión domiciliaria, pero esa condición cambió al violar la medida y ser trasladado al penal de Bouwer.

La investigación, bajo la dirección de la Fiscalía de Distrito I Turno VI, apunta a esclarecer el contexto del crimen y la posible relación entre la joven, Grasso y su hermano Javier, propietario del departamento y contratante de los albañiles.

Ambos fueron detenidos como principales sospechosos de femicidio, mientras la causa avanza en busca de pruebas y respuestas a un posible femicidio.

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