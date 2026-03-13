Femicidio de Milagros Basto: Javier Grasso intentó evitar su detención al identificarse con un pasaporte femenino

Javier Grasso, involucrado en el crimen de Milagros y acusado de encubrir el homicidio cometido por su hermano

Jorge Javier Grasso fue detenido después de estar prófugo desde Julio de 2025 tras el femicidio de Milagros Basto. El cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado en un ropero y Javier está acusado por encubrir el crimen. En este marco, el imputado intentó engañar a la gendarmería presentando otra documentación.

Tras ser detenido por la Gendarmería Nacional en la provincia de Salta, el hombre intentó engañar a la Justicia. En el procedimiento, cuando se solicitó su documentación, Javier intentó evadirlo. De esa manera, presentó un pasaporte en donde se percibe como mujer para no llevar su identificación.

Según informó Gendarmería, lo detuvieron cuando efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 52 “Tartagal” realizaron un patrullaje rutinario en la zona cercana a la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.375.

Allí, cuando lo detuvieron para identificarlo, el sospechoso presentó el pasaporte que figuraba con otro género. Al buscar en los padrones, los agentes policiales no solo confirmaron que su documentación era falsa sino que tenía pedido de captura internacional emitido por la Justicia de Córdoba.

Esta técnica ya la había utilizado en otro procedimiento judicial en el que estuvo involucrado. Grasso no solo está involucrado en el crimen de Milagros sino que cuenta con una serie de antecedentes problemáticos. En 2024 también lo detuvieron por el robo de un bolso que contenía 12 mil dólares en Paraguay. En ese episodio, también solicitó ser reconocido como mujer.

Javier Grasso ya había sido arrestado en Paraguay tras un robo

Antecedentes de Jorge Javier Grasso

Las investigaciones reflejan que Grasso se habría desplazado por Buenos Aires, Perú y Bolivia antes de ser localizado y apresado en el norte argentino. La Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas, ordenó la captura internacional luego de que ayude a su hermano a esconder el cuerpo de Milagros.

Además, enfrenta una denuncia por espiar a través de cerraduras y presunto acoso a sus vecinos en un edificio de Avenida Colón. Sucedió poco antes de que se encontrara el cuerpo de la joven, se difundieron imágenes por vecinos donde se veía Jorge Javier Grasso espiando por cerraduras de distintos apartamentos. La grabación fue realizada por inquilinos, quienes reportaron que Grasso tenía comportamientos hostiles

“Vivía en el noveno piso, se llevaba pésimo con todos. A todos los atormentaba, maltrataba a las chicas que limpiaban, a los de administración, generaba un ambiente hostil. Las chicas lo denunciaban por acoso, espiaba por las mirillas, abría puertas. Algunas chicas están con botón antipánico, están traumadas”, contó un vecino a ElDoce.Tv.

El femicidio de Milagros Basto

Milagros Basto, la joven de 22 años, había desaparecido en 2024. Su cuerpo fue hallado meses después, el 14 de agosto del año siguiente, en un departamento de la calle Buenos Aires al 300, en la capital de Córdoba.

Fue encontrada cuando obreros de una construcción alertaron a las autoridades por un olor intenso proveniente de una de las viviendas. Los agentes forzaron la entrada y descubrieron un armario sellado con cemento, dentro del cual estaba el cuerpo de Milagros, atada con un cable y envuelta en mantas.

En el mismo inmueble residía Horacio Antonio Grasso, hermano de Javier y ex policía, quien en ese momento cumplía prisión domiciliaria. Horacio ya había sido condenado por el asesinato de un menor en 2007. El hombre de 27 años enfrenta ahora una nueva imputación por homicidio en el marco de violencia de género.

Por otro lado, en febrero de este año, fue denunciado por un familiar por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefaciente”, cargos que motivaron la intervención de la fiscal Ingrid Vago. Según la policía, si se suman todas las imputaciones, Horacio podría enfrentar una condena de prisión perpetua.