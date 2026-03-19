Crimen y Justicia

La Justicia confirmó la prisión preventiva para una de las acusadas por el crimen de Jeremías Monzón

Se trata de la mamá de la adolescente de 16 años, señalada como partícipe secundaria. La familia de la víctima la acusó de “perversa” y, para ellos, fue quien planificó todo de una manera “muy macabra”

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Se trata de la mamá
Se trata de la mamá de la adolescente de 16 años, señalada como partícipe secundaria. Para el fiscal existe riesgo de fuga

La Justicia de Santa Fe confirmó la prisión preventiva de Nadia Juárez tras una audiencia de apelación que se llevó a cabo este miércoles por la tarde, contra la única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzón, ocurrido en la capital provincial.

El juez Alejandro Tizón resolvió que la mujer de 40 años -madre de la adolescente de 16 años también acusada por el asesinato ocurrido en diciembre del año pasado- permanezca detenida mientras avanza la investigación judicial, según confirmó La Capital. Sobre la hija de la imputada recae la acusación de homicidio triplemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. Según la investigación, fue ella quien citó a Jeremías y lo condujo al lugar donde se encontraban otros dos menores de 14 años, considerados inimputables por su edad, para consumar el ataque.

La revisión de la medida cautelar había sido solicitada por la defensa pública de Juárez, quien está acusada como partícipe secundaria, que buscaba revertir la orden dictada el 29 de enero por el juez Luis Octavio Silva, quien dispuso la detención de la mujer mientras se sustancia la causa. Juárez se encuentra alojada en un penal de mujeres en Rosario, mientras que la menor de edad continúa bajo resguardo en un centro especializado para menores.

Romina Monzón estuvo presente en
Romina Monzón estuvo presente en la audiencia de este miércoles (Adrián Escandar)

Por su parte, el fiscal Francisco Cecchini solicitó que continúe detenida argumentando riesgo de fuga y posible entorpecimiento del proceso. Además, indicó que pesa sobre ella un delito con una pena en expectativa de 10 a 15 años de prisión. De igual forma, aún resta producir prueba clave, como pericias orientadas a determinar si existieron comunicaciones previas entre la mujer, los menores y otras posibles personas involucradas, y a esclarecer el móvil del ataque.

Al finalizar la jornada, la mamá de la víctima expresó su preocupación ante una posible liberación de la imputada. “Es muy perversa y me preocupa muchísimo que esa persona pueda salir a la calle”, expresó a la prensa Romina Monzón tras haber participado de la audiencia. Según ella, Juárez planificó todo “de la manera más macabra”. “Con su ayuda lo ejecutaron de la manera más terrible. Juárez ayudó a los menores a destruir pruebas. Maneja un nivel de perversión increíble”, agregó.

“La evidencia nos lleva a entender que existió una promesa previa de ayuda que se prestó posteriormente al hecho... Las acciones fueron posteriores al hecho para descartar algunas cosas”, había señalado el fiscal cuando la mujer se convirtió en la cuarta sospechosa en la causa por el homicidio de Monzón.

El cuerpo del adolescente apareció
El cuerpo del adolescente apareció tirado en un descampado con mas de 20 puñaladas

En aquel entonces, se refirió a un registro fílmico que se reprodujo durante la audiencia imputativa, en donde se ve que Juárez se encontró con los tres menores implicados en el crimen: “Esas imágenes no las niega nadie, tampoco la imputada, pero las características, la forma en que se dio, los tiempos y movimientos previos y posteriores nos llevan a entender que todo estaba previsto desde antes, que estaba pautado”, destacó.

Al mismo tiempo, Cecchini pidió públicamente que se detuviera la viralización de otra filmación que había hecho uno de los adolescentes presentes al momento del crimen, solicitando respeto y empatía hacia los padres de la víctima. “Que la gente se apiade de los padres que están sufriendo y evite que se multipliquen esas imágenes”, expresó.

El caso salió a la luz el 22 de diciembre de 2025, cuando la Policía de Santa Fe fue alertada por un llamado que informaba sobre la presencia de un cuerpo en un terreno situado frente a la rotonda del estadio de Colón, en el acceso al barrio Chalet. El cadáver fue hallado entre pastizales y cubierto con cartones. La autopsia reveló que Jeremías sufrió 23 heridas cortopunzantes.

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