Crimen y Justicia

Crimen de Jeremías Monzón: la Justicia revisa la imputación contra una de las acusadas

Se trata de la mamá de la adolescente implicada en el asesinato, que fue acusada como partícipe necesaria y está con prisión preventiva. La audiencia se llevará a cabo hoy

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Jeremía Monzón fue asesinado de
Jeremía Monzón fue asesinado de 23 puñaladas

La causa por el crimen de Jeremías Monzón tendrá este miércoles una audiencia clave en los tribunales de Santa Fe: un tribunal revisará la imputación contra Nadia Juárez, la madre de la adolescente implicada en el asesinato.

La defensa de Juárez apeló la acusación y su solicitud será analizada durante la jornada de este miércoles. La audiencia se desarrolla desde esta mañana en sede judicial, con la presencia de Romina Monzón, madre de Jeremías.

De acuerdo con medios santafesinos, la revisión fue solicitada por la defensa pública de la imputada, que busca revertir la medida dispuesta el 29 de enero por el juez Luis Octavio Silva, quien ordenó que la mujer permanezca detenida mientras avanza la investigación del caso.

Según la agencia NA, Juárez está alojada en un penal de mujeres en Rosario, mientras que los menores siguen con medidas especiales de seguridad.

El fiscal Francisco Cecchini, que investiga el crimen, acusó a la mujer como partícipe secundaria del crimen de Jeremías y pidió que quede presa, además de por el riesgo de fuga y el entorpecimiento del caso, porque le endilga un delito que tiene una pena en expectativa de 10 a 15 años de cárcel.

“La evidencia nos lleva a entender que existió una promesa previa de ayuda que se prestó posteriormente al hecho... Las acciones fueron posteriores al hecho para descartar algunas cosas”, agregó el fiscal tras la audiencia en donde la mujer se convirtió en la cuarta sospechosa en la causa por el homicidio del adolescente.

Hay un video que se reprodujo durante la audiencia imputativa en donde se ve que la mujer se encontró con los tres menores implicados en el crimen de Jeremías: “Esas imágenes no las niega nadie, tampoco la imputada, pero las características, la forma en que se dio, los tiempos y movimientos previos y posteriores nos llevan a entender que todo estaba previsto desde antes, que estaba pautado”, destacó el fiscal en enero.

Romina Monzon, madre de Jeremías
Romina Monzon, madre de Jeremías Monzón, está presente en la audiencia

Así, Cecchini avisó que aún queda prueba por producir, pericias con las que busca confirmar o descartar si entre la mujer y los menores, o alguien más, hay comunicaciones previas, y también para entender el móvil del feroz ataque a traición a Jeremías.

Su hija, de 16 años, está acusada del homicidio triplemente agravado, por concurso premeditado de dos o más personas,alevosía y ensañamiento. Fue ella quien citó a la víctima y lo llevó a donde estaban los otros dos chicos de 14 años, que son inimputables, para consumar el ataque.

Uno de esos chicos filmó el crimen y el fiscal Cecchini pidió que se cese su viralización: “Que la gente se apiade de los padres que están sufriendo y evite que se multipliquen esas imágenes”.

El caso

Jeremías Monzón tenía 15 años y fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe. La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del asesinato cometido el 18 de diciembre pasado.

El caso se descubrió el 22 de diciembre pasado, cuando la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió 23 lesiones cortopunzantes durante el hecho y, para los investigadores, los homicidas actuaron sobre seguro y a traición.

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