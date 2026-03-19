Imputaron por femicidio al novio de la enfermera que murió tras ser brutalmente golpeada y agonizar por semanas

Tras haber sido imputado por lesiones graves, la calificación contra Romagnoli se agravó a femicidio

A poco más de dos semanas de la muerte de Iris Blanco, la mujer de 33 años que fue brutalmente golpeada por su pareja en Córdoba, la Fiscalía resolvió imputar a Ernesto David Romagnoli (36) por el femicidio de la enfermera.

La decisión fue confirmada por el fiscal Alejandro Peralta Otonello, de Alta Gracia, quien impuso la figura de homicidio doblemente agravado, es decir, femicidio al principal acusado de agredir a la víctima el pasado 14 de febrero en la ciudad de Pilar.

Para poder atribuirle los cargos mencionados, las autoridades consideraron que estaba probado que Blanco había sido víctima de violencia de género durante su vínculo con Romagnoli. Asimismo, apuntaron que los resultados de la autopsia fueron claves para modificar la carátula inicial por lesiones leves calificadas.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, los forenses determinaron que “los golpes que tenía la víctima fueron ocasionaron la muerte”. De la misma manera, indicaron que se encontró una fractura en la zona cercana al cráneo que sería un posible indicador de la agresión letal.

La mujer murió el lunes producto de las graves lesiones en su cuerpo (Facebook: Julia Di Santi)

Iris Blanco era madre de cuatro hijos y se desempeñaba como enfermera. Sin embargo, sus hijos eran producto de otro matrimonio anterior, ya que la relación con Romagnoli era reciente. Lo había conocido por una aplicación de citas, mientras el acusado se encontraba preso.

Luego de que el hombre recuperó la libertad en mayo de 2025, la pareja comenzó a convivir en la ciudad de Oncativo. En principio, el imputado compartía el mismo techo que los hijos de la víctima, pero el padre de los menores denunció que eran víctimas de violencia y le aplicaron una restricción judicial para que no pudiera acercarse a ellos.

Durante una de las movilizaciones convocadas para pedir justicia por Iris, su ex pareja y padre de los nenes, Sergio Vega, aportó detalles reveladores sobre el nivel de control y sometimiento que Romagnoli ejercía sobre la mujer. “No había un minuto para hablar con ella porque él la llamaba y le decía: ‘¿Qué es lo que hacés, qué es lo que no hacés?’“, describió.

El testimonio incorporó un dato inquietante relativo al acceso del acusado a videollamadas durante su tiempo en prisión, ya que para Vega esa posibilidad le permitió continuar con lo que describió como una “amenaza constante” a la víctima.

La víctima estuvo casi tres semanas hospitalizada

La relación con el detenido no solo rompió el vínculo familiar previo, sino que transformó profundamente la conducta habitual de la mujer. De acuerdo con el relato de Vega, hubo un cambio perceptible en Blanco, que pasó de intervenir activamente en los desacuerdos a permanecer en silencio y “apagada atrás de él, nunca dijo nada”, lo que evidenciaba un “estado de sometimiento”.

La dinámica de intimidación persistió incluso después de la liberación de Romagnoli, debido a que optó por cortar todo contacto directo con Blanco y limitó sus comunicaciones a través de los teléfonos de sus hijos. La decisión estuvo motivada por el temor a que la situación desembocara en incidentes de violencia, dado que “sabía que él era golpeador”.

“Pido justicia porque yo ahora al más grande lo tengo quebrado mal, hasta yo me he quebrado pero trato de ser fuerte. Como le ha hecho daño a ella, muchas más han pasado por eso”, reclamó el padre de los hijos de Iris.

A pesar de esto, la mujer continuó su relación y, en la semana del 9 de febrero, la pareja se mudó de nuevo a Pilar, luego de que la mujer fuera agredida. No obstante, el 14 tuvo lugar el ataque final. Ese día, los amigos de Blanco la hallaron en estado de inconsciencia y con el pulso prácticamente nulo en la vivienda que compartía con Romagnoli.

Después de que lograran rescatarla de la vivienda, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Misericordia. El 4 de marzo, la enfermera recibió el alta médica, pero su cuadro clínico se agravó. Tras practicarle estudios, los profesionales le diagnosticaron una afección neurológica de origen incierto, la paciente falleció al día siguiente.

Por su parte, Romagnoli fue detenido el 15 de febrero, en cumplimiento de una orden judicial por violencia familiar. Además, se conoció que Romagnoli ya enfrentaba antecedentes penales por violencia de género, pena que habría purgado mientras conocía a la víctima vía mensajes.