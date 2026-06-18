Cómo la evolución diseñó la leche humana para construir el cerebro más complejo entre los mamíferos

La leche materna aporta moléculas clave para el desarrollo del cerebro humano y del córtex prefrontal en los primeros meses de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre la leche materna y el desarrollo del cerebro humano va mucho más allá de la simple nutrición: la leche suministra las moléculas indispensables para que el crecimiento cerebral, especialmente del córtex prefrontal, alcance su máximo ritmo en los primeros meses de vida.

Aunque la estructura general del cerebro está dictada por la genética, la bioquímica que permite su desarrollo acelerado depende en gran medida de los aportes específicos que solo la leche materna puede ofrecer en este periodo.

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Según un análisis publicado en la revista Muy Interesante, y respaldado por el estudio de Anastasia Mitina y su equipo en la revista Communications Biology, la lactancia constituye un canal para la entrega de los materiales estructurales que el cerebro humano necesita durante su etapa de desarrollo más intensa.

La leche humana contiene ácidos grasos de cadena ultralarga en una proporción que no aparece en vacas, cabras, cerdos, macacos ni ratones (Magnific)

El trabajo de Mitina y colaboradores demuestra que la leche materna humana contiene componentes moleculares que no solo alimentan, sino que participan activamente en la construcción de la arquitectura cerebral postnatal.

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Características únicas de la leche humana frente a otras especies

La investigación revela que la leche humana contiene ácidos grasos de cadena ultralarga, con 24 o más átomos de carbono, en una proporción sin equivalente en ninguna otra especie analizada. Este perfil lipídico es cualitativamente diferente al de vacas, cabras, cerdos, macacos o ratones, cuyos tipos y cantidades de lípidos varían entre sí, pero no presentan la singularidad de la leche humana.

Estos ácidos grasos son fundamentales en la estructura de las membranas neuronales, en particular en la mielina que recubre los axones y en las sinapsis del córtex cerebral. Su mayor presencia en la leche humana coincide con el periodo en que el cerebro del bebé casi triplica su volumen, lo que sugiere un ajuste evolutivo específico para satisfacer las demandas del neurodesarrollo posnatal.

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La leche bovina quedó como la más alejada del perfil cerebral humano, mientras los macacos mostraron similitudes parciales sin alcanzar la concentración observada en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué encontraron en la composición de la leche humana

El estudio comparó 837 muestras de leche y 194 de tejido cerebral de diversas especies, utilizando cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas.

Los resultados indican que el perfil lipídico de la leche humana se asemeja mucho más al del cerebro humano que al de la leche de cualquier otro mamífero, especialmente en la proporción de lípidos de cadena larga, que resultan difíciles de sintetizar por vías endógenas.

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De acuerdo con los datos de Mitina y su equipo, la leche humana parece adaptada para proporcionar exactamente las moléculas que el cerebro humano necesita durante el desarrollo temprano. Los macacos, aunque presentan algunas similitudes, no alcanzan la concentración de ácidos grasos de cadena ultralarga observada en humanos, mientras que la leche bovina resulta la más alejada del perfil cerebral humano.

El análisis comparó 837 muestras de leche y 194 de tejido cerebral y halló que el perfil lipídico de la leche humana se parece más al del cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre la leche materna y las fórmulas infantiles actuales

Cuando el estudio compara el perfil lipídico de las leches de fórmula más comunes con el de la leche materna, muestra que las fórmulas se agrupan junto a la leche bovina, no junto a la humana.

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Esto se debe a que la mayoría de las fórmulas infantiles provienen de leche de vaca modificada; aunque incluyen suplementos de DHA y ARA, no contienen los ácidos grasos de cadena ultralarga propios de la leche humana.

El estudio subraya que esta diferencia no implica que las fórmulas sean perjudiciales, sino que existe una brecha lipídica mayor de lo que se asumía, precisamente en las moléculas más relevantes para el neurodesarrollo. Este hallazgo pone de relieve la necesidad de seguir perfeccionando las fórmulas para acercarlas más a la composición de la leche materna humana.

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Las fórmulas infantiles comunes se agrupan con la leche bovina y no contienen los ácidos grasos de cadena ultralarga propios de la leche materna, aunque suman DHA y ARA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones evolutivas de la composición de la leche humana

El análisis plantea una cuestión evolutiva de fondo: ¿cómo llegó la leche humana a desarrollar una composición tan específica? La respuesta apunta a una presión selectiva sobre el neurodesarrollo humano. El cerebro de nuestra especie, en proporción al peso corporal, es el más demandante metabólicamente entre los mamíferos, y su construcción requiere materiales en momentos concretos.

Según Mitina y colaboradores, la lactancia ha sido el canal evolutivo por el cual esos materiales han llegado a los recién nacidos, dejando una huella molecular en la leche que es detectable y cuantificable.

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La correlación entre tamaño y complejidad cerebral y el perfil lipídico de la leche no es perfecta, pero la tendencia es clara: especies con cerebros más grandes y complejos tienden a tener leches con perfiles lipídicos más ajustados a las necesidades neuronales.

El estudio observacional vinculó la composición de la leche materna con una presión evolutiva sobre el neurodesarrollo, pero no probó los mecanismos exactos ni si las fórmulas pueden replicar esos efectos (Flickr)

Limitaciones y preguntas abiertas del estudio

Aunque el estudio documenta correlaciones claras, sus autores advierten que se trata de un análisis observacional. No puede determinar de forma directa qué proporción del efecto del amamantamiento se debe a estos ácidos grasos ni por cuáles mecanismos exactos actúan en el desarrollo cognitivo. Tampoco está resuelto si la adición sintética de estos lípidos a las fórmulas conseguiría replicar los beneficios observados.

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El proceso metabólico de absorción, transporte e integración neuronal de estos lípidos es complejo, y podría no funcionar igual en un suplemento que en la matriz de la leche original. Identificar la brecha es solo el primer paso; replicar el combustible cerebral humano podría requerir desarrollos adicionales para alcanzar los efectos de la lactancia natural, según los investigadores.