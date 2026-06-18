Honduras

Ataque armado deja dos víctimas mortales y eleva la alarma por la violencia contra las mujeres en Honduras

Las víctimas fueron interceptadas por hombres armados que se movilizaban en motocicleta

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Habitantes de Las Colinas reclamaron mayor presencia policial y patrullajes permanentes ante el aumento de la inseguridad.
Habitantes de Las Colinas reclamaron mayor presencia policial y patrullajes permanentes ante el aumento de la inseguridad.

Un ataque armado en el barrio Las Colinas, en el municipio de Choluteca, Honduras mató a dos mujeres, entre ellas una menor de edad. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Cinthia Carolina Martínez, de 30 años, y Tifany Aylin Rivera, según la información difundida tras el hecho.

Ambas estaban en el sector cuando fueron sorprendidas por atacantes que se movilizaban en motocicleta y les dispararon varias veces antes de huir.

Según los primeros informes, las detonaciones se escucharon en distintos puntos del barrio y vecinos alertaron a las autoridades policiales. Cuando llegaron los cuerpos de socorro y los agentes de seguridad, las víctimas ya no presentaban signos vitales.

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Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena para evitar la contaminación de pruebas, y equipos de investigación iniciaron la recopilación de información para esclarecer el crimen. Personal de Medicina Forense y del Ministerio Público realizó el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios balísticos y testimoniales.

Hasta ahora no hay capturas relacionadas con el caso y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del doble asesinato. Tampoco se confirmó si las víctimas habían recibido amenazas o si existían antecedentes vinculados con el hecho.

Los atacantes se movilizaban en motocicleta y dispararon varias veces antes de huir del sector de Las Colinas.
Los atacantes se movilizaban en motocicleta y dispararon varias veces antes de huir del sector de Las Colinas.

Reclamos por la inseguridad

El crimen causó preocupación entre los habitantes de Las Colinas, quienes aseguran que los hechos delictivos aumentaron en los últimos meses. Algunos residentes demandaron mayor presencia policial y patrullajes permanentes para reducir la inseguridad en el sector.

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Este doble homicidio ocurrió en un contexto de aumento de las muertes violentas de mujeres en Honduras. Diversos organismos y observatorios advirtieron sobre esta situación durante 2026. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) reporta un promedio de 117 mujeres asesinadas de enero a la fecha.

Ante las muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026, una cifra que sigue en ascenso, la situación mantiene en alerta a organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, que denunciaron altos niveles de impunidad en los casos de femicidios y muertes violentas de mujeres.

Diversos colectivos sostienen que la falta de investigaciones efectivas y sentencias condenatorias contribuye a la repetición de estos crímenes.

La Policía Nacional acordonó la escena del doble homicidio y Medicina Forense recolectó indicios balísticos y testimoniales.
La Policía Nacional acordonó la escena del doble homicidio y Medicina Forense recolectó indicios balísticos y testimoniales.

Muertes bajo la impunidad

Con las muertes de Cinthia Carolina Martínez y Tifany Aylin Rivera, la cifra nacional vuelve a incrementarse. El doble crimen se registró horas después de otros hechos violentos contra mujeres reportados en Honduras.

El doble crimen también evidencia el impacto que este tipo de hechos genera en las comunidades, donde el temor y la incertidumbre se apoderan de los habitantes tras episodios de violencia armada.

En el barrio Las Colinas, varios residentes manifestaron su preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias y pidieron a las autoridades reforzar las acciones de prevención y vigilancia para evitar que nuevos hechos de sangre continúen cobrando vidas en la zona.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán en las próximas horas con el análisis de las evidencias recolectadas en la escena del crimen, así como la verificación de información que permita reconstruir los últimos movimientos de las víctimas antes del ataque.

Entre tanto, los cuerpos fueron trasladados a la morgue correspondiente, donde se realizarán los procedimientos legales y forenses establecidos como parte de la investigación.

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