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Salió a la luz el momento de tensión en el entrenamiento de Paraguay tras la dura caída ante Estados Unidos en el Mundial

Con la ilusión de avanzar en el torneo, la Albirroja se prepara para el partido decisivo ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D

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Paraguay necesita ganar para clasificar de ronda y en la práctica previa al duelo ante Turquía se registró una situación de tensión, según la prensa del país vecino

Tras la estrepitosa caída en el debut ante Estados Unidos, la selección de Paraguay se prepara en California para el choque decisivo de este viernes frente a Turquía, partido que definirá el futuro inmediato de los dirigidos por Gustavo Alfaro en el Grupo D del Mundial. En este contexto de presión, surgieron momentos de tensión interna, según reportes de la prensa paraguaya.

La atención se centró en el entrenamiento de la última jornada, donde, de acuerdo a lo relatado en el programa “En Voz Alta” que se emite por Monumental AM 1080, se produjo una charla de media hora entre los tres arqueros del plantel, el entrenador particular que trabaja con ellos y el técnico argentino, en el centro del campo de juego.

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Tras esa conversación, el ambiente en la práctica albirroja se volvió más denso cuando, de acuerdo al citado medio, el capitán Gustavo Gómez llamó la atención de Orlando Gill, arquero titular, con un mensaje directo: “Tenés que hablar más, tenés que hablar más”.

Según el periodista Jorge Sosa, la comunicación entre la defensa y el arquero no atraviesa su mejor momento, y la tensión se hizo visible en los gestos y el clima del grupo. “El ambiente no es el mejor, rostros serios”, le describió la persona que le pasó la información, quien agregó que se solicitó a Gill mayor liderazgo bajo los tres palos.

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Según reportes de la prensa paraguaya, en la última práctica hubo reproches del capitán Gustavo Gómez al arquero Orlando Gil (REUTERS/Matthew Childs)
Según reportes de la prensa paraguaya, en la última práctica hubo reproches del capitán Gustavo Gómez al arquero Orlando Gil (REUTERS/Matthew Childs)

La situación se suma a otra que impactó en la preparación del equipo: el futuro incierto de Matías Galarza Fonda. La prensa del país vecino remarcó que al mediocampista de 24 años se lo vio decaído anímicamente por quedarse sin lugar en el proyecto de renovación de River Plate.

El comunicado oficial del club argentino donde se informó esta situación habría afectado el ánimo de Galarza en plena concentración. El jugador ya fue notificado de que, luego de su participación en la Copa del Mundo, deberá reincorporarse al grupo de relegados si el Atlanta United no ejecuta la opción de compra.

Pese a este escenario, Galarza se perfila como una de las modificaciones principales de Alfaro para el equipo que enfrentará a Turquía. El volante ocuparía el lugar de Damián Bobadilla en la línea media, mientras que en el ataque se prevé la inclusión de Isidro Pitta en reemplazo de Antonio Sanabria.

Así, la probable formación de Paraguay incluiría a Gill en el arco; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Andrés Cubas y Diego Gómez en la contención; Miguel Almirón como extremo por derecha, Galarza en el sector opuesto y Julio Enciso oficiando de mediapunta; mientras que Isidro Pitta sería la referencia ofensiva, ganándole la pulseada a Gabriel Ávalos y Álex Arce.

Tensión en Paraguay previo al duelo ante Turquía por el Mundial
La selección de Paraguay se prepara para un partido decisivo ante Turquía

El historial entre paraguayos y turcos solo registra un amistoso sin goles en 1995. El partido se presenta como una verdadera final para ambos seleccionados, ya que ambos cayeron en sus estrenos y un nuevo traspié los dejaría con la obligación de obtener un triunfo en la última fecha para mantener vivas las chances de clasificación, dependiendo de los puntos que cosechen los terceros de cada grupo para avanzar a la siguiente fase.

En la antesala del compromiso, los protagonistas buscaron transmitir confianza. Pitta pidió al público que siga apoyando: “Sabemos que están muy ilusionados, tenemos que ir a ganar el partido como sea y obviamente que sigan creyendo en nosotros que vamos a dar lo mejor”, expresó el delantero en conferencia de prensa

Por su parte, Cubas reconoció el golpe que significó el 4-1 sufrido ante Estados Unidos, pero remarcó el cambio de mentalidad: “El partido ya pasó, tenemos que cambiar la cara, ese partido ya pasó y ahora se viene un partido importante en el que tenemos que volver a ser nosotros y demostrar todo lo bueno que hicimos en este proceso para llegar aquí”, afirmó el mediocampista.

El duelo entre Paraguay y Turquía se disputará este viernes en el Levi’s Stadium de San Francisco, con arbitraje de Iván Barton.

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