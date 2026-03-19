Crimen y Justicia

Fue a declarar en un juicio por abuso sexual como testigo, pero quedó detenido por una causa por drogas

Al tomar conocimiento de que se haría presente en el tribunal, la Policía llevó adelante un operativo de vigilancia y fue apresado a la salida del Juzgado

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Un hombre, identificado como el
Un hombre, identificado como el detenido clave, es escoltado por un agente del DIC en Chaco (Diario Chaco)

Un hombre con pedido de captura fue detenido durante la jornada del miércoles en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, tras declarar como testigo en un juicio por jurados por abuso sexual en la Cámara Primera en lo Criminal.

La aprehensión se produjo luego de que la Policía identificara que el sujeto, buscado por diversos delitos, acudiría al Centro de Estudios Judiciales para prestar testimonio en una causa ajena.

Según informaron desde la Policía, la captura fue resultado de tareas investigativas previas que permitieron establecer con precisión la hora y el lugar donde el sospechoso se presentaría.

Ayer por la mañana, efectivos policiales desplegaron una vigilancia estratégica en las inmediaciones del edificio situado en calle Juan B. Justo 40. El operativo se mantuvo en reserva hasta que el hombre completó su declaración testimonial y salió a la vía pública.

El sujeto, cuya identidad no fue difundida por las autoridades, fue interceptado por los agentes tras abandonar el Centro de Estudios Judiciales.

De acuerdo con lo informado por Diario Chaco, los efectivos le informaron los motivos de la detención y procedieron a su aprehensión sin que se registraran situaciones de violencia o resistencia.

El hombre sobre quien pesaba la orden de captura estaba siendo buscado por una causa vinculada a la Ley de Drogas N.º 23.737. Además, el expediente judicial se encuentra agravado por la presunta comisión de delitos conexos, entre los que se incluyen amenazas con armas, agresión y resistencia contra la autoridad agravada por el uso de armas de fuego.

La detención se produjo en un contexto inusual, ya que el individuo acudió voluntariamente al edificio judicial, aunque en calidad de testigo en un proceso distinto al que motivaba su búsqueda. Las autoridades destacaron el carácter atípico de la situación, en la que una persona requerida por la Justicia resultó localizada gracias a su propia comparecencia ante los tribunales.

La Policía detuvo al hombre
La Policía detuvo al hombre al salir de atestiguar en el juicio de su hermano por abuso sexual (Gobierno)

Una vez aprehendido, el hombre fue trasladado bajo custodia policial a las dependencias de la División Sanidad Policial, donde fue sometido a un examen médico de rutina. Posteriormente, fue derivado a la División Narcotráfico, donde permanece alojado mientras se completan las diligencias judiciales correspondientes.

Denunció que fue violada en grupo por delatar un búnker de droga

Una mujer de 35 años denunció que fue atacada sexualmente por varios hombres en la localidad correntina de San Luis del Palmar. Según la víctima, el ataque ocurrió a comienzos de marzo, después de que ella denunciara a un grupo de personas por la venta de drogas en el pueblo y hasta el momento solo hay un detenido por la causa, que sigue bajo investigación judicial.

La mujer habló con la prensa en las últimas horas y contó que la noche del 6 de marzo había quedado en salir con amigas y que uno de sus conocidos la pasó a buscar en auto. “Yo sabía que él consumía y que ‘Mandu’ (NdR: el detenido) era su proveedor”, relató al Diario Época.

Explicó que comenzaron a tomar vino y que, sin darse cuenta, su acompañante le habría puesto droga en la bebida. “Nunca me di cuenta de que él le estaba poniendo cocaína al vino que me estaba dando”, señaló.

Siguiendo el relato, dijo que, tras sentirse mal y perder la noción de lo que ocurría, se alejó del grupo y fue con su acompañante hasta una zona conocida como “El Cementerio”, un basural alejado del pueblo.

Según la denuncia, en ese lugar el acompañante se fue con la excusa de ir a comprar más bebidas. Minutos después, al sitio llegaron tres hombres en un auto. Dos de ellos la golpearon y la arrastraron hasta dentro del descampado, donde la agredieron sexualmente.

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