Crimen y Justicia

Intentaron robar un banco en La Plata, pero un problema con una amoladora frustró el golpe: hay un detenido

El fallido asalto ocurrió a mediados de julio pasado y, tras varios meses de investigación, la Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso en La Matanza

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El sospechoso cayó en un domicilio de La Matanza tras meses de investigación

Un intento de robo a un banco en La Plata terminó sin botín y, tras varios meses de investigación, con un sospechoso arrestado en el partido bonaerense de La Matanza.

Todo comenzó la madrugada del 13 de julio del año pasado en la sucursal del Banco Nación ubicada en la calle 4 entre 35 y 36, en una zona residencial de La Plata.

Aquella noche, la gerente de la entidad recibió un aviso telefónico del centro de alarmas y monitoreo, que le informaba que se habían activado los sensores del banco.

Si bien inicialmente ella pensó que la alarma había sonado en varias oportunidades durante la semana previa por problemas con la electricidad, decidió ir a la sucursal para asegurarse de que no se tratara de una verdadera emergencia. No se equivocaba.

La sucursal del Banco Nación
La sucursal del Banco Nación en la que entraron ladrones

Frente a la situación, entonces, la mujer llamó al 911 e ingresó al lugar junto a personal policial. Allí se encontraron con una abertura en el techo, en el sector donde se encuentra la caja fuerte, así como herramientas de corte y daños en una de las cajas, aunque no faltaba dinero ni otros bienes.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la investigación determinó que al menos cuatro delincuentes participaron en el frustrado asalto.

Ingresaron al banco durante la madrugada a través del techo, usando mantas de aluminio para bloquear los sensores de movimiento. Y luego permanecieron cerca de dos horas dentro del edificio.

Los ladrones trataron de abrir una caja fuerte con una amoladora, pero el humo generado activó los sensores y disparó la alarma. Esto los obligó a abandonar el lugar sin concretar el robo.

José David Caballero Jara, el
José David Caballero Jara, el sospechoso bajo arresto

El análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas llevó a la identificación de los dos autos con los que se movía la banda: un Fiat Cronos y un Toyota Yaris, ambos de color blanco. Las grabaciones también mostraron que, tras escapar, los vehículos tomaron la autovía Buenos Aires-La Plata en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Mediante las imágenes se pudo establecer que el Fiat Cronos tenía placas robadas el día anterior en José C. Paz y que el Toyota Yaris pertenecía a una empresa de alquiler. El paso siguiente fue obtener información clave sobre el usuario que había rentado ese vehículo, un hombre domiciliado en La Matanza.

Con la colaboración de la Dirección de Tecnologías Aplicadas a la Investigación Criminal, además, se estableció que el abonado telefónico del locatario del Toyota Yaris estuvo en la zona del banco tanto el día del hecho como el anterior, coincidiendo con los horarios observados en los registros fílmicos y de GPS.

A partir de las pruebas reunidas, la Policía Bonaerense realizó dos allanamientos en las últimas horas. Uno fue en una casa ubicada sobre la calle La Rioja, entre José Hernández y San Martín, en San Justo, donde fue detenido José David Caballero Jara, de 36 años y nacionalidad paraguaya.

En el lugar, además, se incautaron un teléfono iPhone 13 blanco, una campera negra con detalles verdes, un par de zapatillas blancas y una barreta de hierro, objetos que coincidían con los registrados en los videos de la noche del intento de robo.

En un segundo operativo, en Pasaje II entre La Rioja y Padre Bachi, también en San Justo, las autoridades secuestraron otro teléfono para ser peritado.

No es la primera detención para Caballero Jara. Entre sus antecedentes constan una investigación por robo agravado en La Plata en febrero de 2024 y una causa por hallazgo de automotor en Quilmes, en junio del mismo año.

El sospechoso ahora quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, en el marco de un expediente calificado como robo en grado de tentativa.

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