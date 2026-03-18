El desgarrador mensaje del hijo de Vanesa García, víctima de femicidio en Salta: “Ya no voy a volver a verte”

El duro mensaje del hijo de Vanesa Guadalupe García

Este 16 de marzo en la ciudad de San Calixto en Salta, Vanesa Guadalupe García fue hallada sin vida por sus hijos que volvían del colegio. Junto con ella, se encontraba muerto por suicidio su pareja, Aníbal Palacios, quien presumen fue el culpable del crimen.

La policía encontró que la mujer de 41 años tenía signos de violencia compatibles con asfixia. Los investigadores siguen intentando responder qué sucedió en el domicilio y cómo se desarrollaron los hechos.

En este marco, su hijo publicó en sus redes sociales un emocionante mensaje recordando a Vanesa y dedicándole unas palabras. “No sé cómo explicar lo que siento… no puedo asimilar que ya no voy a volver a verte”, expresó el joven. En la descripción también escribió: “Lo mejor que tengo en la vida”.

El joven se despidió de su mamá y dejó una frase que conmocionó a quienes leyeron la publicación: “Espero que mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro entero contando lo bien que lo hizo”.

La reconstrucción inicial de los hecho, de acuerdo a El Tribuno, sugiere que la ex pareja de la mujer fallecida, habría perpetrado el femicidio dentro de la vivienda y luego se quitó la vida, presumiblemente por ahorcamiento. Aunque la secuencia aún debe ser formalmente confirmada por los peritos, las autoridades trabajan en el relevo de pruebas materiales y en la toma de testimonios para precisar el horario y las circunstancias.

El hecho sacudió al barrio

La fiscal penal de la Unidad Fiscal de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, recibió este martes a los familiares de Vanesa García, la mujer de 41 años. El encuentro que sucedió en la sede fiscal, tuvo como objetivo informar a los allegados sobre el avance de la investigación, brindarles acompañamiento institucional y detallar sus derechos como víctimas, en el marco de la Ley Brisa.

Agentes de la policía científica y efectivos de seguridad trabajan en la escena de un femicidio seguido de suicidio en Salta, donde se investiga el trágico suceso. (El Tribuno)

El impactante episodio movilizó a la familia de la victima quienes intentaron ingresar al domicilio tras el crimen. La situación se tensó generando un conflicto con la policía que custodiaba la escena.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal del SAMEC y equipos de investigación, que cercaron la propiedad y preservaron la escena. Especialistas de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad de Investigación UGAP realizaron inmediatamente las primeras pericias.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se practicarán las autopsias correspondientes que determinarán la causa exacta de muerte. La fiscal María Luján Sodero Calvet aseguró a la familia que la instrucción contempla “numerosas medidas investigativas” orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

Teniendo en cuenta que tan solo días atrás sucedió el femicidio de Natalia Cruz en Salta, las autoridades de la provincia intentan acelerar los análisis de datos. Estos casos, exponen la necesidad de intervención antes de que sea tarde en el ciclo de la violencia de género, y refuerzan la urgencia de una respuesta judicial ágil para evitar nuevas situaciones graves.

Cada evento ha movilizado la logística de investigación, verificación de pruebas y entrevistas a familiares para obtener una reconstrucción precisa. La labor del Cuerpo de Investigaciones Fiscales ha resultado central en ambos hechos, al encargarse de los peritajes iniciales y de la entrega de los primeros informes oficiales a la justicia.

El caso de Natalia Cruz su agresor permaneció oculto durante días luego de que Daniel Orlando Serapi perpetre el crimen. El episodio ocurrió el 17 de febrero en Campo Quijano. Según la causa judicial, la pareja inició una discusión y el intercambio verbal derivó rápidamente en violencia física.

Los familiares hallaron a Cruz con vida, pero las lesiones por golpes y signos de asfixia mecánica provocaron su fallecimiento poco después. La última acción comprobada del sospechoso fue una llamada a su madre, durante la que expresó: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”.

Las investigaciones permanecen abiertas, con la expectativa de que las pericias en curso y los análisis de testimonios permitan confirmar la mecánica de los crímenes y optimizar las políticas de prevención en la provincia.