Crimen y Justicia

Investigan un femicidio seguido de suicidio en Salta: los hijos de la mujer fueron quienes encontraron los cuerpos

Ocurrió en una casa del barrio San Calixto de la capital provincial. Los allegados al hombre quisieron ingresar a la vivienda y se generaron disturbios con la Policía

Guardar
Agentes de la policía científica
Agentes de la policía científica y efectivos de seguridad trabajan en la escena de un femicidio seguido de suicidio en Salta, donde se investiga el trágico suceso (El Tribuno)

Como todos los días, dos adolescentes regresaban juntos a su casa de la escuela, sin pensar que se encontrarían con el peor de los escenarios: encontraron muertos a su madre y a su ex padrastro. Ahora, la Policía de Salta investiga un femicidio seguido de suicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda de la zona sur de la capital provincial, en el barrio de San Calixto. Los menores que dieron a viso a las autoridades tienen tan solo 14 y 15 años.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, al llegar al lugar, la Policía de Salta y peritos forenses se abocaron a la tarea de reconstruir con exactitud cómo se produjo el hecho. Las primeras diligencias incluyeron el resguardo de la escena, el relevamiento de pruebas materiales y la toma de testimonios a vecinos, familiares y posibles testigos. Los investigadores buscan determinar con precisión el horario del ataque y el modo en que se desarrollaron los acontecimientos dentro del domicilio.

En este contexto, a los pocos minutos, se desencadenaron conflictos en las inmediaciones del lugar, puesto que testigos relataron que familiares y allegados del presunto agresor intentaron ingresar a la vivienda, lo que derivó en un enfrentamiento con los efectivos policiales que custodiaban el acceso.

La Policía de Salta trabajó
La Policía de Salta trabajó en el lugar (Gobierno de Salta)

De acuerdo con la reconstrucción que pudieron realizar las autoridades del hecho, el hombre, que sería ex padrastro de los menores, habría atacado y asesinado a la mujer dentro de la vivienda. Posteriormente, el mismo sujeto se habría quitado la vida, aparentemente mediante ahorcamiento. La secuencia, aunque aún pendiente de confirmación plena por parte de los peritos, es el eje central de la investigación en curso.

En el lugar trabajó el fiscal a cargo de la causa y de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Ambos organismos tienen a su cargo la realización de las pericias iniciales y la posterior entrega de los primeros informes oficiales.

Hace tan solo un mes, otro femicidio se registró en Salta. La víctima fue Natalia Cruz y su asesino permaneció oculto durante días en una cueva de la precordillera. Se trata de Daniel Orlando Serapi.

El hecho violento tuvo lugar la tarde del martes 17 de febrero en una casa de la Manzana 79, dentro del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, en la provincia de Salta. En ese domicilio, la pareja protagonizó una intensa discusión cuyo motivo las autoridades aún intentan esclarecer, y la confrontación verbal terminó escalando hasta la agresión física.

Todo ocurrió en una de las habitaciones, mientras los familiares de la víctima también estaban presentes en la vivienda. Tras el ataque, la madre de la joven enfrentó al agresor al verlo salir del cuarto y cerrar la puerta con llave. El hombre admitió lo sucedido y luego se dio a la fuga.

Aunque los familiares hallaron a la mujer con vida, las lesiones que presentaba resultaron de tal gravedad que falleció poco después. En su cuerpo se observaron huellas de golpes y signos de asfixia mecánica.

El último contacto claro del sospechoso fue una llamada telefónica a su madre en la noche del asesinato. Según consta en la investigación, el hombre le dijo: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que fue corroborada por personas allegadas a la familia.

La única pista física que dejó el sospechoso fue la camioneta, encontrada abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conduce a San Antonio de los Cobres.

Temas Relacionados

femicidiosuicidioinvestigaciónSaltaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno intervino en la causa por explotación de menores en un hogar de Florencio Varela

Desde el Ministerio de Capital Humano solicitaron un informe al Área de protección de niños y Adolescentes de la provincia. La Justicia investiga la participación de dos funcionarias a cargo de la vivienda

El Gobierno intervino en la

Solicitaron la prisión preventiva para el conductor que atropelló y mató a Eugenia Carril en La Plata

Las medidas fueron presentadas ante el Juzgado de Garantías 3 por la fiscalía 12 a cargo de Fernando Padovan. El hecho ocurrió el 13 de febrero pasado

Solicitaron la prisión preventiva para

Pidieron perpetua para Francisco Riquelme, el jefe narco que encabezó una violenta disputa con Los Monos en defensa de Esteban Alvarado

El recluso de 35 años comenzó a ser juzgado desde este lunes en Rosario por liderar una numerosa estructura de narcomenudeo que cometió homicidios, balaceras y extorsiones en los barrios Industrial, Ludueña y Empalme Graneros entre 2021 y 2023. Hay otros catorce acusados

Pidieron perpetua para Francisco Riquelme,

La golpeó el cartel de un proyecto inmobiliario y murió: pidieron indagar al ex futbolista Damián Manusovich por homicidio culposo

Lourdes Antonini, de 20 años, perdió la vida mientras caminaba por el barrio porteño de Villa Devoto en diciembre. El fiscal Andrés Madrea ordenó pericias clave que complicaron al ex San Lorenzo convertido en empresario inmobiliario

La golpeó el cartel de

Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al adolescente acusado de matar a Kim Gómez

A principios de mes, un jurado popular había declarado a Tobías Godoy responsable por la muerte de la nena de 7 años, arrastrada por más de 15 cuadras debajo del auto robado a su madre

Condenaron a 23 años y
DEPORTES
Paso a paso: cómo hará

Paso a paso: cómo hará Boca Juniors para ampliar el aforo de la Bombonera a 80.000 espectadores

Tras el triunfo de Racing y las derrotas de San Lorenzo e Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

Superstición en el fútbol argentino: aparecieron dientes de ajo en la previa del duelo entre Instituto e Independiente

Jugó en la selección de Italia, tuvo un paso fugaz por Racing y se convirtió en jugador y vicepresidente de un club europeo

La contundente frase de Damián Ayude tras la derrota de San Lorenzo por 5-2 ante Defensa y Justicia

TELESHOW
Quién fue el cuarto eliminado

Quién fue el cuarto eliminado en Gran Hermano Generación Dorada: así fue su salida de la casa

Cantó en Es mi sueño, emocionó al recordar a su abuelo y Jimena Barón fue rotunda: “Naciste con un micrófono en la mano”

Sebastián Graviotto, el ex de Juana Repetto, contó su decisión tras volver a ser padre: “Me hice la vasectomía al mes”

Violeta Kreimer, ganadora argentina de un Premio Oscar 2026 a Mejor cortometraje de ficción: “Me sentí Messi”

Pedro Rosemblat reaccionó al enojo de Moria Casán: “Cómo le voy a tener miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Rubio dialogó con Japón y

Rubio dialogó con Japón y Corea del Sur tras el pedido de Trump para proteger el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo de petróleo

El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar

Marcelo Brodsky, una cita ineludible con la memoria de los desaparecidos de la dictadura

Irán atacó con drones y misiles la embajada de Estados Unidos en Irak

Una casa habitada por recuerdos: la memoria según María del Mar Ramón