Comenzó el juicio contra la pareja acusada de matar a puñaladas a un joven tras una discusión por arrojar hielo

El hombre era oriundo de Mar del Plata pero vivía en Buenos Aires

Casi cuatro años después de aquel violento episodio en Mar del Plata en el que Martín Mora Negretti -quien había salido a festejar su cumpleaños- murió apuñalado tras una discusión con un grupo de personas que arrojaba bolsas de hielo desde un séptimo piso, comenzó el debate judicial contra los acusados. El ataque ocurrió en junio de 2022.

Durante la primera audiencia del juicio oral que se desarrolló este martes en el Tribunal Oral Nº 2 de la ciudad balnearia, el padre de la víctima, Luis, solicitó “la máxima condena” para los responsables del homicidio. El principal imputado es Julio César Bibbó, mientras que Marilyn Brisa Vera González (quien era su pareja al momento del hecho) será juzgada bajo la modalidad de juicio por jurados en una instancia posterior.

En declaraciones a La Capital de Mar del Plata, el padre de Mora Negretti aseguró que “fue muy doloroso revivir toda esa situación” y resaltó que pidió “una condena ejemplar para los dos delincuentes estos, que no salgan más y se pudran ahí adentro“. Ante los jueces, Luis expresó su deseo de que “estén a la altura de las circunstancias y que el corazón los haga ver que tienen hijos y sobrinos y nietos que merecen vivir en paz. Que les den la condena que corresponde que es perpetua”.

Los acusados, Julio César Bibbó y Marilyn Vera González

“No sólo perdí a mi hijo sino que luego también murió mi mujer como corolario, que se deprimió, se enfermó de leucemia y se murió un año después. Se dieron el gusto de destruir dos familias, la de Mariela, la novia de Martín, y la mía que quedé solo y me tuve que ir a vivir a Carlos Paz por prescripción médica… Me tuve que ir de la ciudad”, reflexionó Luis ante el tribunal. En el transcurso de la jornada, el hombre agradeció el apoyo de la Dirección de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad.

Durante la audiencia, afirmó su compromiso de buscar justicia y ante la prensa se refirió la reciente sanción de la ley de baja de imputabilidad. “Yo le prometí a mi hijo que iba a sacar el proyecto de ley de baja de imputabilidad y salió, hoy está en la calle; ahora tengo que cumplirle con que tenga la justicia que merece”.

En el inicio del debate, declararon los cuatro testigos presenciales del crimen ante los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder. El primero en testimoniar fue Valle, el amigo de la víctima que resultó herido durante el ataque. Posteriormente declararon las dos mujeres que acompañaban a los jóvenes y un cuarto testigo. Los tres identificaron a Bibbó como el agresor, un joven con antecedentes previos por robo, hurto y amenazas.

El papá de la víctima

La noche del crimen

El hecho ocurrió la madrugada del 19 de junio de 2022, cuando Negretti y su grupo aguardaban en una parada de colectivos en la intersección de Sarmiento y Rawson, en Mar del Plata.

Tras una discusión verbal con un grupo que arrojaba bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio, Bibbó, Vera González y otras personas bajaron a la calle y atacaron a los jóvenes.

Negretti, que había viajado a su ciudad natal desde la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar su cumpleaños, recibió al menos seis heridas de arma blanca en la espalda y falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Su amigo resultó con heridas leves y fue dado de alta pocas horas después.

La pareja de agresores enfrenta cargos por la presunta coautoría de “homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y con la participación de menores de edad”, además de tentativa de homicidio en perjuicio del amigo de la víctima.

Entre el grupo de agresores había dos adolescentes de 13 y 14 años que estuvieron detenidos algunas semanas pero luego recuperaron la libertad por ser inimputables.