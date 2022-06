Se conoció un nuevo video del crimen de Mar del Plata que muestra los segundos previos al ataque mortal a Mora Negretti

Video: los momentos previos al crimen.

La Justicia cree que a Martin Mora Negretti, el hombre de 30 años acuchillado en Mar del Plata el domingo, lo asesinaron entre cuatro personas. La sospecha indica que participaron del crimen una mujer de 23 años, los dos menores de 13 que fueron detenidos ese mismo día y el tío de ellos, de 21 años, que habría sido el autor material y fue apresado en las últimas horas. Su imputación fue un giro en el caso, ya que primero se creyó que el autor material era uno de los menores de edad.

Para llegar a esa conclusión, fue clave la reconstrucción que hizo el fiscal del fuero penal juvenil Marcelo Yáñez Urrutia, en base a testimonios y cámaras de seguridad. En una de ellas, que acompaña esta nota y que fue adelantada por el diario La Capital, se pueden ver los momentos previos al ataque, cuando las víctimas son perseguidas por la calle Sarmiento .

Los investigadores del crimen de Mora Negretti describieron el ataque como “violento” e “inexplicable”. Es que, a menos de dos horas del día de su cumpleaños y cuando iba con tres amigos, dos hombres y una mujer, a la parada de colectivos sucedió una situación absurda que derivó en una tragedia.

La víctima y sus amigos, advirtieron que un grupo de personas estaba arrojando desde lo alto de un edificio bombas de aguas hacia la calle hacia la calle. Mora Negretti y su amigo Bruno Valle (30) discutieron con la gente que estaba en un séptimos piso y hubo intercambio de insultos. Luego, los agresores bajaron y atacaron.

En las imágenes, captadas desde un edificio cercano, se ve el momento inicial en que la víctima es increpada. La grabación, indica que el ataque comenzó pocos minutos antes de las 2 de la mañana. En la parte superior de la imagen, se observa cómo Mora Negretti comienza a forcejear con sus futuros asesinos, mientras algunos testigos ocasionales se alejan de la situación. Luego, se ve claramente que uno de los agresores saca un cuchillo de entre sus ropas y comienza a perseguir al joven de 30 años .

Martín Mora fue velado anoche por familiares y amigos

“Para nosotros es claro que los que participaron del crimen fueron cuatro personas. Los dos menores, el tío de ellos y la novia. Los menores son inumputables por su edad, por lo tanto hay que correrlos de la parte punitiva. Por eso, los mas complicados son los mayores que quedaron imputados por el homicidio. Por la fuerza con la que se produjo el corte, los testimonios y algunas imágenes de cámaras de seguridad reservadas creemos que el que clavó el cuchillo fue el mayor ”, dice a este medio una fuente de la investigación.

La autopsia reveló que a Mora Negretti sufrió seis cortes superficiales y que una de las puñaladas le produjo una hemorragia interna fatal: murió en el hospital HIGA. Su amigo Bruno, en cambio, sufrió heridas menores y fue dado de alta el mismo domingo del ataque.

La víctima vivía en Buenos Aires y trabajaba para una entidad bancaria. Sus restos fueron velados este lunes en la cochería Roldán, de la avenida Luro 4.036. “A mi hijo lo mataron peor que a un perro. Mi hijo salió a festejar su cumpleaños y volvía con su novia, su amigo y la novia de su amigo, y bajaron estas lacras y lo mataron a puñaladas”, dijo Luis, su padre, en la puerta en la puerta de la sala velatoria.

“Quiero que se haga justicia y que todos estas lacras la paguen, ya se sabe que no estaban drogados ni alcoholizados, es decir, que estaban muy conscientes de lo que hicieron, no pueden salir libres. Las leyes deben de cambiar para que estas lacras no queden libres”, afirmó Luis, quien tiene otros tres hijos que viven en Mar del Plata, al igual que su esposa.

La autopsia indicó que la víctima tenia seis cortes en su cuerpo

Si bien en un primero momento se creía que los autores materiales podían ser los menores, la tarde de ayer fue clave para que la causa de un giro y esa sospecha se modifique. Los chicos declararon ante el fiscal y señalaron directamente a su tío, Julio César Bibbo, de 21 años: “ Nos divertía el ruido que hacían las cosas cuando caían al piso. Nosotros bajamos detrás de nuestro tío y la novia, los seguimos a ellos”. El fiscal, según pudo saber este medio, creyó esa versión y por eso se produjo la detención del tío.

También estaba detenido un menor de 15 años, también sobrino del ahora principal acusado, pero fue desvinculado del hecho porque no bajó en el momento del ataque, sino después.

La causa cambió de fiscalía. Al ser el principal acusado un mayor de edad, el expedienta pasó a la justicia de mayores. Será el fiscal Leandro Arévalo quien deba tomar indagatoria a Bibbo en el mediodía de hoy.

