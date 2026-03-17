Crimen y Justicia

Solicitaron la prisión preventiva para el conductor que atropelló y mató a Eugenia Carril en La Plata

Las medidas fueron presentadas ante el Juzgado de Garantías 3 por la fiscalía 12 a cargo de Fernando Padovan. El hecho ocurrió el 13 de febrero pasado

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Eugenia Carril atropellada y asesinada en Villa Elvira, La Plata

El pedido de prisión preventiva para el acusado de atropellar y abandonar a Eugenia Cynthia Carril fue presentado en las últimas horas de ayer ante el Juzgado de Garantías 3. Además, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio del caso.

La reconstrucción de la noche del 13 de febrero revela una secuencia precisa: cerca de las 22:30, Carril descendió de un colectivo de la Línea Este en la parada de 7 y 96, tras asistir al curso de ingreso en la Facultad de Humanidades. Caminaba sola hacia su vivienda por la calle 96, en dirección a la avenida 3, cuando fue embestida desde atrás por un automóvil Chevrolet Meriva negro.

La investigación indica que el conductor del vehículo perdió el control y atropelló a la joven, quien no pudo advertir la presencia del auto ni evitar el impacto. Luego de la colisión, el responsable del hecho se dio a la fuga, sin detenerse ni brindar auxilio. La víctima fue hallada recién al amanecer, cerca de las 7, por un vecino que alertó al 911 tras encontrar el cuerpo en una zanja al costado del camino.

El acusado detenido
El acusado detenido

El fallecimiento de la joven fue constatado por médicos del SAME La Plata en el lugar. La autopsia oficial determinó que la causa de la muerte fue un “traumatismo encefalocraneano grave y síndrome asfíctico”, según el informe judicial. La joven tenía 19 años y había iniciado recientemente sus estudios universitarios.

De acuerdo con el dictamen de la Fiscalía, las cámaras de seguridad municipales y privadas, junto con diversos testimonios, permitieron reconstruir parte del recorrido del Chevrolet Meriva antes y después del hecho. Un testigo clave aseguró haber visto al conductor realizar maniobras imprudentes minutos previos al choque. Las grabaciones privadas captaron el instante en que el vehículo se aproxima a la víctima, así como el volantazo posterior al impacto.

El caso cobró notoriedad cuando se conoció que el conductor, lejos de detenerse, abandonó la escena y no intentó asistir a la joven. La secuencia de imágenes y relatos reunidos durante la instrucción permitió a la Fiscalía identificar el automóvil involucrado y ubicar al principal sospechoso según informó el portal LaBuenaInfo.

La fiscalía imputó formalmente al acusado por “abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con homicidio culposo agravado por conducción imprudente y por darse a la fuga”. Estos delitos, según el Código Penal, prevén penas de prisión efectiva. El requerimiento de preventiva fue fundamentado en la conducta posterior al hecho: el fiscal sostuvo en su presentación que huir sin asistir a la víctima “demuestra riesgo de entorpecimiento del proceso y desprecio por la vida humana”.

La Chevrolet Meriva negra que
La Chevrolet Meriva negra que manejaba el acusado cuando atropelló a Eugenia Carril

El pedido se encuentra ahora en manos del juez de garantías, quien deberá resolver si accede a dictar la prisión preventiva y enviar la causa a juicio oral. La decisión judicial se espera en los próximos días, y podría definir si el imputado permanece detenido mientras avanza el proceso penal.

El abogado de la familia de la víctima, Fabián Musto, mantiene la acusación contra el único implicado. En declaraciones efectuadas tras la presentación judicial, Musto ratificó el pedido de que el imputado permanezca privado de su libertad hasta la realización del juicio. La expectativa de los familiares y allegados de Carril es que el avance de la causa siente un precedente respecto a la responsabilidad de los conductores en siniestros viales con fuga.

En esta etapa procesal, el expediente se encuentra a la espera de la resolución del juez de garantías sobre la prisión preventiva. El magistrado deberá evaluar los elementos presentados por la fiscalía, que incluyen imágenes, testimonios y el informe de autopsia, para definir si el acusado permanece detenido o enfrenta el proceso en libertad.

La decisión judicial será clave para el futuro de la causa, mientras la familia de la víctima y la fiscalía insisten en la necesidad de mantener al imputado bajo custodia para asegurar el normal desarrollo del juicio. El desenlace se conocerá en los próximos días, cuando el juez resuelva el pedido de prisión preventiva y defina si el caso avanza a juicio oral.

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