Hallaron muerta a una joven de 18 en una zanja en La Plata: investigan si fue atropellada y abandonada

La víctima fue identificada como Eugenia Carril. Volvía de estudiar en la noche del viernes, pero nunca llegó a la casa. El cadáver tenía golpes. El video que podría ser la pista clave

Una joven fue hallada muerta en La Plata e investigan si la atropellaron y abandonaron

Eugenia Cynthia Carril, una joven de 18 años, fue hallada muerta en una zanja esta mañana en la localidad bonaerense de Villa Elvira, partido de La Plata. La principal sospecha de los investigadores es que un automovilista la atropelló, la dejó abandonada y se dio a la fuga.

Fuentes con acceso a la investigación indicaron a Infobae que el hallazgo se produjo en la zona de la esquina de 3 y 96, barrio Aeropuerto, donde vecinos alertaron al 911 al descubrir el cuerpo de una persona muerta. Al lugar acudieron efectivos de la comisaría Octava, el Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica de La Plata.

El caso permanece calificado como “averiguación causales de muerte, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de delitos culposos, a cargo del fiscal Fernando Padován.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la joven descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, y se dirigía hacia su domicilio en 1 y 96, un trayecto de seis cuadras.

La imagen de Eugenia Carril, la adolescente hallada muerta en una zanja de Villa Elvira, partido de La Plata

Las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal de La Plata captaron a Carril mientras bajaba del colectivo y caminaba algunas cuadras, hasta que una maniobra imprudente habría derivado derivó en el accidente. El video, al accedió este medio, es por el momento la única pista para saber qué pasó y quién podría ser el culpable.

La familia impulsó desde anoche una intensa campaña de búsqueda en redes sociales tras perder contacto con Eugenia. Según trascendió, el cuerpo presenta golpes.

“La primera medida que dispuso el fiscal fue comisionar al gabinete de homicidios de la DDI La Plata y el cese de intervención de la Comisaría de la jurisdicción, destacamento Aeropuerto”, dijo la fuente consultada por Infobae.

“Hay medidas investigativas en curso de relevancia y por las circunstancias concretas del hecho se resolvió la intervención de DDI que está mejor preparada con un cuerpo de investigación multidisciplinario”, añadieron las fuentes, quienes aclararon que aún no tienen completamente esclarecido si fue atropellada, pese a los indicios.

La joven tenía 18 años

El caso de “La Toretto” en La Plata

La Justicia de La Plata fijó para el 2 de noviembre de 2026 el inicio del juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, acusada por la muerte de Walter Armand. La audiencia preliminar se realizó este viernes, y el proceso judicial se extenderá por al menos tres jornadas, bajo la supervisión del Tribunal Oral Criminal II de La Plata.

Durante la audiencia, Alvite sufrió una crisis nerviosa que requirió asistencia médica en la sala, lo que llevó a evacuar el recinto hasta la llegada de una ambulancia. La joven, acompañada por su familia, recibió atención y luego se retiró del edificio junto a su padre. La defensa de Alvite ya había presentado antecedentes de episodios de pánico, aunque la Justicia descartó diagnósticos específicos que justificaran un cambio en su situación procesal.

En esa instancia preliminar quedaron definidas las pruebas, la lista de testigos y la admisión de peritajes que se discutirán en el juicio. El fiscal Martín Chiorazzi lleva adelante la acusación sobre el hecho ocurrido el 12 de abril de 2024, cuando Walter Armand murió tras ser embestido por el auto de Alvite en una avenida de La Plata.

Uno de los videos de la causa contra Felicitas Alvite

El accidente sucedió cuando Alvite conducía a alta velocidad y cruzó semáforos en rojo, impactando contra la motocicleta de Armand. En un principio, la imputación fue por homicidio culposo, pero la carátula se agravó a homicidio simple con dolo eventual, lo que podría implicar una pena de hasta 25 años de prisión.

La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata rechazó inicialmente el pedido de arresto domiciliario para Alvite, pero la Cámara de Casación Bonaerense anuló esa resolución, habilitando la posibilidad de que la acusada espere el juicio en su casa. La familia de la víctima recurrió esa decisión, lo que podría demorar la aplicación del beneficio.

Actualmente, Alvite permanece en arresto domiciliario desde mayo pasado. Durante este período, retomó la actividad en redes sociales y solicitó autorización para trabajar como niñera, permiso que la Justicia finalmente rechazó.

