Crimen y Justicia

Video: las últimas imágenes con vida de la joven que murió tras ser atropellada y abandonada en La Plata

Eugenia Carril (18) fue embestida cuando regresaba a su casa desde la facultad. Julio Cornelio Guerra Torres, el imputado, se entregó el pasado 15 de febrero y días atrás rechazaron su pedido de excarcelación

Un nuevo video muestra la última imagen con vida de Eugenia Carril antes de ser atropellada en La Plata. (Gentileza: Oeste Noticias)

Eugenia Cynthia Carril tenía 18 años y fue hallada sin vida el pasado 13 de febrero en una zanja de la localidad bonaerense de Villa Elvira, en el partido de La Plata. La atropellaron y abadonaron cuando regresaba a su casa desde la facultad. Su caso está en la Justicia y la semana pasada tuvo novedades: rechazaron la excarcelación de Julio Cornelio Guerra Torres, el automovilista detenido por el hecho. Ahora, a 10 días, comenzó a circular un nuevo video que muestra los últimos instantes con vida de la víctima.

Eugenia se bajó del colectivo de la línea Este, ramal 14, en la esquina de 7 y 96, y caminó en dirección a su casa, ubicada en 1 y 96, un trayecto de unas seis cuadras. Durante ese recorrido, cámaras del Centro de Monitoreo Municipal captaron su figura desplazándose por la vía pública.

Para ese entonces, la familia de la joven había impulsado una intensa campaña de búsqueda en redes sociales tras perder contacto con Eugenia. Tras el hallazgo del cuerpo, trascendió que el cadáver presentaba golpes.

Eugenia Carril.
Eugenia Carril.

La nueva grabación que ya incorporó al expediente el fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N° 12 de La Plata, muestra a Eugenia, vestida de negro, caminando por la vereda de la avenida 7 hacia su domicilio.

Se trata de las últimas imágenes de Eugenia con vida, debido a que en algún punto del recorrido fue embestida por la Chevrolet Meriva que conducía Guerra Torres, quien se entregó el pasado 15 de febrero.

La víctima fue encontrada en la zona de la intersección de las calles 3 y 96, del barrio Aeropuerto, luego de que un grupo de vecinos avisara a la Policía Bonaerense tras descubrir su cuerpo. Al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Octava, el Comando de Patrullas y la Policía Científica de La Plata.

Los investigadores, de una causa que en principio se tramitó como “averiguación causales de muerte“, cuentan además con otros dos videos centrales.

El primero de ellos muestra a una persona caminando por la calle 96 y registra el paso de una Chevrolet Meriva de color negro, señalada por allegados a la víctima como el auto que pudo haber estado involucrado en el hecho.

Hallaron muerta a una joven en La Plata: uno de los videos

El segundo video, filmado desde el ángulo contrario, enfoca a una figura al borde de la vereda y a la Chevrolet Meriva acercándose. La grabación revela cómo el vehículo realiza una maniobra de esquive y, después de ese movimiento, la figura deja de verse en la imagen. En ese mismo instante, aparece un motociclista que, en calidad de testigo, habría aportado datos clave.

La principal hipótesis del caso siempre fue que un automovilista la atropelló, la dejó abandonada y se dio a la fuga.

Eugenia Carril atropellada y asesinada en Villa Elvira, La Plata

Por eso, el gabinete de homicidios de la DDI La Plata se basó en la investigación en tareas de campo que incluyeron el relevamiento de cámaras, la toma de declaraciones y el análisis de la secuencia registrada por la filmación del Municipio en 1 y 96, la más cercana al lugar donde apareció el cuerpo.

Ese material fue determinante y la atención de los investigadores estuvo siempre puesta en identificar al conductor de la Chevrolet Meriva. Una vez que lograron hacerlo, se pidió a la Justicia de Garantías su arresto, pero no fue necesario porque el sospechoso se entregó este domingo.

Rechazaron la excarcelación de Guerra Torres

La semana pasada, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por Julio Cornelio Guerra Torres, el automovilista detenido por atropellar y matar a Eugenia Carril.

La solicitud había sido presentada por su defensora Solange Alonso Barnetche, quien sostuvo que la prisión preventiva es una medida excepcional, subrayó que su asistido no tiene antecedentes y destacó que se presentó voluntariamente ante la DDI.

Más allá de su argumentación, donde también aseguró que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso, el Juzgado de Garantías definió que el imputado continúe detenido mientras avanza la investigación que encabeza el fiscal Padován.

Al mismo tiempo, la familia de Eugenia convocó a una marcha para pedir Justicia por la joven. La movilización fue convocada bajo la consigna “Marchamos por Eugenia” y será este martes, desde las 18, en la céntrica plaza San Martín. La idea de la manifestación es caminar con carteles hasta la comisaría 9ª.

