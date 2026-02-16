Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la joven que murió tras ser atropellada en La Plata

El cuerpo de la víctima fue encontrado en una zanja

Este domingo, se entregó el automovilista sospechado de haber atropellado y matado a Eugenia Carril, la joven de 18 años hallada sin vida en una zanja de la localidad bonaerense de Villa Elvira, cuando volvía de la facultad. El sospechoso, de nacionalidad extranjera, tiene 41 años y reside en La Plata. Está acusado de homicidio culposo agravado por manejar con imprudencia y escapar sin asistir a la víctima. En paralelo, se conocieron los resultados de la autopsia y se determinó la causa de la muerte.

La Unidad Funcional de Instrucción N°12, a cargo de Fernando Padován, y la DDI local lograron reunir pistas para esclarecer la muerte de Eugenia y así rodearon al principal sospechoso, por quien ya había una orden de detención pedida por el fiscal.

“Se entregó en el gabinete de Homicidios de la DDI La Plata. Se había pedido la aprehensión para indagarlo porque había muchísimo material probatorio”, completaron las fuentes consultadas por este medio. Y dijeron que será indagado este lunes por el fiscal Padován por los delitos de homicidio culposo agravado y abandono de persona.

Durante el arresto, se secuestró un auto Chevrolet Meriva gris oscuro que presentaba la rotura de una óptica y abolladura en el capó, como también en el guardabarro delantero del lado del acompañante.

Eugenia Carril tenía 18 años

Horas después, se difundieron los primeros resultados de al autopsia, dirigida por la doctora Noelia Lipari. De esta manera, determinaron que la muerte se debió a una asfixia y un traumatismo craneal grave. El horario estimado de fallecimiento coincide con el momento en que la joven fue atropellada, reforzando la secuencia planteada por la Fiscalía.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 22:30, cuando la joven regresaba de cursar el ingreso a la Facultad de Humanidades. El fiscal sostiene que Eugenia caminaba por la banquina de la calle 96, después de bajar de un colectivo. Según la investigación, la joven fue embestida desde atrás y que el conductor se fugó sin asistirla ni llamar a los servicios de emergencia.

Para ese entonces, la familia de la víctima había impulsado una intensa campaña de búsqueda en redes sociales tras perder contacto con Eugenia.

El informe de la pericia realizada detalla que las condiciones climáticas y de visibilidad eran buenas y que no había obstáculos que dificultaran la conducción. La Fiscalía destaca que la actitud del hombre, al retirarse y no socorrer a la víctima, constituye un agravante.

Eugenia Carril atropellada y asesinada en Villa Elvira, La Plata

Entre las pruebas, el fiscal menciona imágenes de cámaras de seguridad privadas y testimonios que ubican al imputado y a su vehículo en la escena y en el trayecto posterior.

El primero de los videos muestra a una persona caminando por la calle 96 y registra el paso de una Chevrolet Meriva de color negro, señalada por allegados a la víctima como el auto que pudo haber estado involucrado en el hecho.

El segundo video, filmado desde el ángulo contrario, enfoca a una figura al borde de la vereda y a la Chevrolet Meriva acercándose. La grabación revela cómo el vehículo realiza una maniobra de esquive y, después de ese movimiento, la figura deja de verse en la imagen. En ese mismo instante, aparece un motociclista que, en calidad de testigo, habría aportado datos clave.

La principal hipótesis del caso siempre fue que un automovilista la atropelló, la dejó abandonada y se dio a la fuga.

El auto secuestrado

El cuerpo de la víctima fue hallado la mañana siguiente, parcialmente sumergido en una zanja. Asimismo, los testimonios de los vecinos ubicaron al vehículo en el domicilio habitual del sospechoso horas después del hecho. Además, un registro en su domicilio permitió hallar documentación del auto y una cédula de identificación peruana a su nombre.

Los investigadores recolectaron declaraciones que lo vinculan tanto con el vehículo como con el lugar del hecho. Una vecina afirmó que esa noche escuchó llegar al acusado a su casa en el Chevrolet Meriva, y que le llamó la atención su comportamiento poco habitual. Otra testigo relató haber notado“muy cortante”.

La causa se tramita en la UFI N°12 de La Plata. Este lunes por el fiscal Padován por los delitos de homicidio culposo agravado y abandono de persona.