Crimen y Justicia

Tamara Pettinato habló del juicio contra Felipe y dijo que su hermano “no recuerda qué pasó” y por eso no declaró

El hijo del ex saxofonista de Sumo está acusado de causar el siniestro donde murió Melchor Rodrigo, su amigo y neurólogo

Tamara Pettinato habló sobre el juicio contra su hermano Felipe: "Hoy le preguntas y no te sabe decir qué pasó"

Tamara Pettinato habló sobre el proceso judicial que enfrenta su hermano, Felipe, acusado de haber provocado el incendio en el que murió su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en el departamento del barrio porteño de Belgrano.

Mientras se espera que este lunes comiencen los alegatos en el juicio contra Pettinato por el delito de estrago doloso seguido de muerte, que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, Tamara salió a defender a su hermano.

No me puede contar qué fue lo que pasó”, sostuvo la conductora en una entrevista en el canal de streaming Blender.

Según contó, esa noche el estado en el que se encontraba Felipe era extremo: “Él estaba en shock. De hecho, es lo que cuentan todos los testigos”. La confusión inicial se intensificó por la falta de información certera sobre la víctima: “Me llamaron a las 2 de la mañana y me dijeron que hubo un muerto, pero tampoco me sabían decir si era mi hermano o era otra persona”.

Tamara Pettinato relató que se
Tamara Pettinato relató que se enteró del incendio a través de una llamada médica y luego por los medios

Insistió en que, cuando por fin se encontró con Felipe, él “no” podía decir lo que sucedió. “A día de hoy no me puede contar qué fue lo que pasó”, repitió. Frente a los intentos de su familia por obtener detalles de la noche del incendio, la respuesta siempre fue la misma: “No me acuerdo”.

La tragedia ocurrió cerca de la medianoche de ese 16 de mayo. “Él no te puede contar qué pasó ni sabe cómo se inició el fuego y por eso tampoco declaró”, amplió la conductora sobre la situación procesal de su hermano.

La causa

El médico forense del departamento de Tanatología, Santiago Maffia Bizzozero, expuso en el juicio que la mezcla de benzodiazepinas, metilfenidato, clomipramina y zolpidem que había tomado el neurólogo, junto al monóxido de carbono y una cardiopatía preexistente, impactaron de forma negativa en la capacidad de reacción.

La autopsia inicial determinó que el médico falleció por las llamas, con quemaduras de tercer grado en el 90% del cuerpo. El médico forense del departamento de Tanatología Santiago Maffia Bizzozero se refirió a la composición y límites de la pericia química sobre los restos del incendio, estableciendo que los hidrocarburos hallados no permiten afirmar qué producto inició el fuego. Pero descartó que fueran aerosoles de uso común en una casa.

La fiscalía sostiene que el fuego fue iniciado de manera deliberada, utilizando algún elemento capaz de generar llamas en combinación con un aerosol u otro inflamable, aunque las pericias descartaron que un cigarrillo hubiera originado el siniestro.

La causa judicial que involucra a Felipe Pettinato continúa este lunes en el Tribunal Oral N°14.

